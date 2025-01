Energiequelle GmbH nimmt leistungsstarke Windenergieanlage in Betrieb

Die Energiequelle GmbH hat in Ludwigsfelde, im Landkreis Teltow-Fläming, eine neue Windenergieanlage in Betrieb genommen. Die Enercon E-138 Anlage ist auf einer Deponie errichtet worden und verfügt über eine Leistung von 4,2 MW. Mit dieser Leistung kann die Anlage genügend Strom für rund 5.000 Haushalte erzeugen. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen trägt die Anlage zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei und unterstützt die Energiewende in Deutschland.



Erfolgreiche Inbetriebnahme der Windenergieanlage nach langwierigem Genehmigungsverfahren

Nachdem die Genehmigung für das Projekt im März 2023 erteilt wurde, konnte der Bau der Windenergieanlage im Februar letzten Jahres nach einem erfolgreichen Widerspruchs- und Klageverfahren beginnen. Die Anlage hat nun erfolgreich die erste Kilowattstunde Strom ins Netz eingespeist, was als wichtiger Meilenstein betrachtet wird. Projektleiter Erik Klaus von der Energiequelle GmbH würdigt das Engagement aller Beteiligten bei der Umsetzung dieses Projekts.

Die Energiequelle GmbH ist ein erfahrener und kompetenter Akteur im Bereich der Windenergie. Sie hat bereits 808 Windenergieanlagen errichtet und konnte mit der Inbetriebnahme der Anlage in Ludwigsfelde ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fortschreiben. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat das Unternehmen europaweit über 1.700 MW an Windenergie erfolgreich ans Netz gebracht.

Die Windenergieanlage in Ludwigsfelde zeichnet sich durch ihre hohe Leistung von 4,2 MW aus, was ausreicht, um ca. 5.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Zudem ist die Anlage auf einer bereits genutzten Deponiefläche errichtet worden, was zu einer effizienten Nutzung von vorhandenem Land beiträgt. Mit einer Nabenhöhe von 160 Metern kann sie auch von höheren Windgeschwindigkeiten profitieren und sorgt so für eine optimale Stromerzeugung.

Mit der Inbetriebnahme der Windenergieanlage in Ludwigsfelde setzt die Energiequelle GmbH ein weiteres Zeichen für eine nachhaltige Energieversorgung. Dank ihrer langjährigen Erfahrung und ihres Engagements ist das Unternehmen ein verlässlicher und kompetenter Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Anlage beeindruckt mit ihrer hohen Leistung von 4,2 MW und der effizienten Nutzung von Landressourcen. Gleichzeitig trägt sie zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei und spielt somit eine wichtige Rolle in der Energiewende.