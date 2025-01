Digittrade GmbH: 20 Jahre führend in IT-Sicherheitslösungen

Die Digittrade GmbH besteht seit 20 Jahren als führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheitslösungen. Das Familienunternehmen hat sich einen Namen durch innovative Produkte und hohe Sicherheitsstandards gemacht. Von den ersten verschlüsselten Festplatten bis hin zu den neuesten Kobra VS-Datenträgern steht Digittrade für Fortschritt und Zuverlässigkeit mit dem Vertrauenszeichen „IT-Security made in Germany“. Mit einer breiten Produktpalette und einem starken Fokus auf Sicherheit hat sich Digittrade als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen etabliert.



Digittrade: Von verschlüsselten RFID-Festplatten zu leistungsstarken Modellen

Digittrade startete seine Reise mit der Entwicklung der RS64, einer verschlüsselten RFID-Festplatte, die die sichere und mobile Speicherung von Daten ermöglichte. Die nachfolgenden Modelle RS128 und RS256 überzeugten mit verbesserten Verschlüsselungsmechanismen und robusten Gehäusen. Von Anfang an hatte das Unternehmen das Ziel, innovative und sichere Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden.

Die High Security Festplatten von Digittrade, darunter die Modelle HS128, HS256, HS256S und HS256 S3, sind ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von IT-Sicherheitslösungen. Mit ihrer hardwarebasierten Verschlüsselung und den zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung durch Smartcard und PIN bieten sie ein Höchstmaß an Schutz für sensible Daten. Daher sind sie besonders für Unternehmen und Behörden, die hohe Sicherheitsstandards benötigen, die ideale Wahl.

Digittrade revolutioniert die Datensicherheit mit Kobra VS-Datenträgern

Die Kobra VS-Datenträger von Digittrade sind hochsichere Speichermedien, die speziell für den Schutz sensibler Informationen entwickelt wurden. Durch ihre innovative Technologie und ihre einfache Handhabung setzen sie neue Maßstäbe in der Datensicherheit.

Die Kobra VS-Datenträger von Digittrade erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen und sind vom BSI zur Speicherung von vertraulichen Daten bis zum Geheimhaltungsgrad VS-NfD, EU- und NATO RESTRICTED zugelassen. Dadurch sind sie die optimale Wahl für Organisationen, die maximalen Schutz benötigen.

Die Kobra VS Festplatten und USB-Sticks von Digittrade bieten eine hochsichere Datenverschlüsselung in Echtzeit. Durch die Verwendung von AES mit 256-Bit im XTS-Modus wird ein hoher Sicherheitsstandard gewährleistet. Zusätzlich wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und PIN verwendet, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die Benutzer haben die volle Kontrolle über die Verwaltung der Kryptoschlüssel, indem sie diese erstellen, ändern oder zerstören können. Damit sind die Kobra VS Datenträger eine zuverlässige Lösung für die sichere Speicherung sensibler Daten.

Die Kobra VS-Datenträger bieten verschiedene Möglichkeiten zur Authentisierung, darunter nicht nur Digittrade Smartcards, sondern auch PKI-basierte Werks-, Dienst- und Truppenausweise. Die Verwaltungssoftware Kobra Client VS ermöglicht Administratoren eine einfache und gezielte Konfiguration der Kobra VS-Datenträger. Durch diese Sicherheitsmaßnahmen sind alle auf den Datenträgern gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff bei Verlust oder Diebstahl geschützt.

CEO betont Innovationskraft: Digittrade setzt Kundenwünsche um

Die Digittrade GmbH hebt die kontinuierliche Innovationskraft des Unternehmens hervor. Das Unternehmen setzt nicht nur die Anforderungen des Marktes um, sondern berücksichtigt auch die Wünsche und Empfehlungen einzelner Kunden. Diese Kombination macht Digittrade zu einer „Technology Boutique“. Kunden können sicher sein, dass das Unternehmen auch in Zukunft maßgeschneiderte Sicherheitslösungen entwickelt, um ihre Daten vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu schützen.

Digittrade feiert 20 Jahre Erfolg und dankt Kunden und Partnern

Das 20-jährige Jubiläum von Digittrade ist ein bedeutendes Ereignis, das die Gelegenheit bietet, den Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu danken. Ohne sie wäre das Unternehmen nicht zu dem führenden Unternehmen geworden, das es heute ist. Die erfolgreiche Zusammenarbeit hat zu vielen Erfolgen geführt, und Digittrade ist bestrebt, diese Partnerschaft auch in Zukunft fortzusetzen.

Digittrade: 20 Jahre Erfahrung und Innovation für die Zukunft der Datensicherheit

Digittrade hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheitslösungen etabliert. Mit 20 Jahren Erfahrung, einem hochmotivierten Team und einer klaren Innovationsstrategie ist das Unternehmen bestens gerüstet für die kommenden Herausforderungen. Digittrade ist stolz auf seine bisherigen Erfolge und freut sich darauf, die Zukunft der Datensicherheit aktiv mitzugestalten.

Die Kobra VS-Datenträger von Digittrade sind hochsichere Speicherlösungen, die über die zentrale Einkaufsplattform „Kaufhaus des Bundes“ (KdB) erhältlich sind. Mit ihrer hardwarebasierten Echtzeit-Verschlüsselung nach AES mit 256-Bit und der Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und PIN bieten sie einen zuverlässigen Schutz sensibler Daten. Weitere Informationen zu den Kobra VS-Datenträgern finden Sie auf der Webseite www.kobra-infosec.de.

Digittrade GmbH: 20 Jahre Innovation und Führungsrolle in IT-Sicherheit

Die Digittrade GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheitslösungen und hat sich in den letzten 20 Jahren einen Namen durch innovative Produkte und hohe Sicherheitsstandards gemacht. Die Kobra VS-Datenträger setzen neue Standards in der Datensicherheit und erfüllen die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Vertraulichkeit. Mit 20 Jahren Erfahrung, einem engagierten Team und einem klaren Fokus auf Innovation ist Digittrade bestens gerüstet für die Zukunft der Datensicherheit.