Dresden Elektronik präsentiert das FLS-M: Innovatives Funkvorschaltgerät für Smart Homes

Das neue elektronische Funkvorschaltgerät FLS-M von Dresden Elektronik ermöglicht die nahtlose Integration von handelsüblichen LED-Streifen in Smart-Home-Systeme. Durch die Unterstützung von Matter über WiFi oder Zigbee 3.0 eröffnet das kompakte Gerät zahlreiche Möglichkeiten für eine individuelle und intelligente Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Dabei ist die FLS-M vielseitig einsetzbar und unterstützt verschiedene LED-Streifenarten, darunter auch einzeln adressierbare Streifen.



Vielseitiges elektronisches Funkvorschaltgerät ermöglicht flexible Lichtlösungen im Smart-Home

Die FLS-M ist ein elektronisches Funkvorschaltgerät, das durch seine Vielseitigkeit und fortschrittliche Technologie überzeugt. Es unterstützt verschiedene Arten von LED-Streifen, darunter klassische RGB-, RGBW- und CCT-LED-Streifen sowie einzeln adressierbare LED-Streifen wie WS2812, TM1814, SK6812 und andere. Dank der Unterstützung von Matter über WiFi und Zigbee 3.0 kann die FLS-M problemlos in gängige Smart-Home-Systeme integriert werden. Sie ist zertifiziert als Matter-Gerät und funktioniert daher nahtlos mit allen zugelassenen Matter-Controllern. Alternativ kann sie auch als vollwertiger Zigbee 3.0 LED-Controller mit gängigen Zigbee-Gateways verwendet werden.

Vielseitige Beleuchtungslösungen für jeden Raum mit FLS-M

Die FLS-M von Dresden Elektronik bietet eine flexible Lösung für individuell gestaltbare Beleuchtung in verschiedenen Anwendungsbereichen. Von effizienter Arbeitsplatzbeleuchtung bis hin zur stimmungsvollen Ambientebeleuchtung im Wohnzimmer ermöglicht die FLS-M vielseitige Beleuchtungslösungen. Mit der Unterstützung von bis zu fünf Kanälen können Nutzer Licht mit hoher Farbtreue mischen und verschiedene LED-Streifenarten kombinieren. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für individuelle Lichtkonfigurationen.

Durch die Möglichkeit, einzeladressierbare LED-Streifen anzuschließen und frei zu konfigurieren, bietet die FLS-M eine einzigartige Flexibilität in der Beleuchtungsgestaltung. Die Konfiguration erfolgt einfach über den Webbrowser und kann per USB-C auf das Gerät übertragen werden. Mit der Unterteilung des LED-Streifens in verschiedene Bereiche können individuelle Lichtszenarien geschaffen werden, wie zum Beispiel gleichzeitige Ambient- und Arbeitsbeleuchtung mit nur einem LED-Streifen.

Innovative Technologie „FLS-M“ – Made in Germany entwickelt

Die FLS-M, ein elektronisches Funkvorschaltgerät von dresden elektronik, wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt. Mit Präzision und höchster Qualität ist sie ein echtes Made-in-Germany-Produkt.

Neue Smart-Home-Beleuchtungslösung FLS-M jetzt bei Amazon erhältlich

Die FLS-M, ein elektronisches Funkvorschaltgerät, ist ab sofort auf Amazon.de erhältlich. Weitere Informationen, Bezugsquellen und eine detaillierte Produktbeschreibung finden Sie auf der Website www.phoscon.de/flsm/. Bei technischen Fragen steht Ihnen der Phoscon Support zur Verfügung. Vertriebspartner können sich über phosconsales@dresden-elektronik.de mit uns in Verbindung setzen.

