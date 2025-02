AMY und NAVIOS: Innovative Lösungen für Produktion und Logistik

Der kompakte AMR AMY ist ein autonomer mobiler Roboter, der Lasten bis zu 25 kg transportieren kann. Zusammen mit dem Flottenmanager NAVIOS präsentiert DS Automotion auf der LogiMAT 2025 innovative Lösungen für Produktion und Logistik. Besucher der Messe können AMY in Aktion erleben und das Flottenmanagementsystem NAVIOS interaktiv ausprobieren. AMY zeichnet sich durch seine einfache Bedienung, hohe Flexibilität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus, während NAVIOS eine effiziente Steuerung der Fahrzeugflotte ermöglicht.



AMY: Der flexible und einfach zu bedienende Autonome Mobile Roboter für die Industrie

Der Autonome Mobile Roboter AMY von DS Automotion ist ein speziell entwickelter Roboter für den Einsatz in industriellen Produktions- und Intralogistikabläufen. Mit einer beeindruckenden Traglast von bis zu 25 kg bietet AMY eine einfache Bedienung und hohe Flexibilität. Durch sein einzigartiges Übergabekonzept mit aktivem Hubtisch können Quellen und Senken als passive Stationen genutzt werden, was eine kostengünstige Implementierung und Skalierung in bestehenden Anlagen ermöglicht.

Die smarte Steuerungssoftware von DS Automotion ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme des AMY-Roboters, sowohl einzeln als auch im Schwarm. AMY kann eigenständig fahren oder einer virtuellen Spurführung folgen und dabei unerwarteten Hindernissen ausweichen. Darüber hinaus ist AMY mit einer VDA-5050-Schnittstelle ausgestattet, die eine reibungslose Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht. Dank des Flottenmanagers NAVIOS kann AMY auch in Kombination mit anderen Fahrzeugen von DS Automotion in bestehenden Anlagen kostengünstig eingesetzt werden.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Lastaufnahmemittel bei AMY

AMY bietet mit seinen drei unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln (LAM) eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Die erste Variante ermöglicht eine einfache und kostengünstige Handhabung von Materialien, die unabhängig vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Die zweite Variante ermöglicht die Integration in bestehende Fördertechniksysteme wie Schwerkraftröllchenbahnen und Gurtförderer. Für die manuelle Be- und Entladung steht die dritte Variante zur Verfügung, bei der das Fahrzeug zu speziellen Stationen gerufen wird. Eine benutzerfreundliche Weboberfläche ermöglicht die einfache Bedienung aller drei Varianten.

Effiziente Flottensteuerung mit NAVIOS – Flexibel und benutzerfreundlich

NAVIOS ist ein effizienter Flottenmanager von DS Automotion, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Fahrzeugflotte effizient zu steuern. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und flexibler Layout-Konfiguration können Betriebsabläufe individuell und mühelos angepasst werden. Die Kompatibilität mit VDA-5050 ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen allen mobilen Robotern. Das Layoutdesign des Fahrkurses wird durch eine Navigationskarte visualisiert und das integrierte Kursplanungstool ermöglicht eine Anpassung des Layouts während der Laufzeit. NAVIOS bietet umfangreiche Analysefunktionen für die mobile Robotik und das Materialhandling. Von der zentralen Konfiguration bis zur übersichtlichen Lager- und Stellplatzverwaltung überzeugt NAVIOS durch Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und die einfache Integration in bestehende Systeme.

Innovative Lösungen für Produktion und Logistik: AMY und NAVIOS auf der LogiMAT 2025

Der Autonome Mobile Roboter AMY und der Flottenmanager NAVIOS von DS Automotion präsentieren auf der LogiMAT 2025 wegweisende Konzepte und Lösungen für die Produktions- und Logistikbranche. AMY zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus. NAVIOS ermöglicht Unternehmen, ihre Fahrzeugflotten effizient zu steuern und individuell anzupassen. Die Kombination aus AMY und NAVIOS bietet Unternehmen jeder Größe eine fortschrittliche Lösung. Besucher der LogiMAT können die neuen Konzepte live erleben und interaktiv testen.