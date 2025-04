Der Easy Chester Calimera von Comemso ist eine innovative Lösung für die Kalibrierung von EV-Ladestationen im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Elektromobilität. Mit seiner hohen Präzision, Mobilität und Skalierbarkeit erfüllt er die strengsten Industriestandards und gewährleistet eine genaue und konforme Kalibrierung.



Der Easy Chester Calimera: Ein fortschrittliches Werkzeug für präzise Kalibrierung

Der Easy Chester Calimera von Comemso ist ein hochentwickeltes Kalibriergerät, das auf Effizienz, Genauigkeit und Mobilität ausgerichtet ist. Mit einem beeindruckenden DC-Spannungsbereich von 150 V bis 1000 V und einem Strom von bis zu 500 A bietet er eine vielseitige Lösung für verschiedene Ladeszenarien, einschließlich schneller 400 V- und 800 V-Ladesysteme.

Batterieemulation und resistive Lasten für außergewöhnliche Messstabilität

Der Easy Chester Calimera setzt innovative Batterieemulationstechnologie in Kombination mit resistiven Lasten ein, um eine außergewöhnlich stabile und wiederholbare Messung zu gewährleisten. Dadurch erfüllt er die internationalen Vorschriften und Standards für die Kalibrierung von EV-Ladestationen.

Easy Chester Calimera: Kompatibilität mit weltweit führenden EV-Ladeprotokollen

Der Easy Chester Calimera von Comemso ist ein hochkompatibles Kalibriergerät für EV-Ladestationen. Er unterstützt eine Vielzahl von Ladeprotokollen wie CCS, CHAdeMO, NACS und AC Testing. Mit dieser breiten Kompatibilität ermöglicht er eine nahtlose Integration mit bestehenden und zukünftigen Ladetechnologien.

Effiziente und mobile Kalibrierung mit dem Easy Chester Calimera

Der Easy Chester Calimera wurde entwickelt, um die Kalibrierung von EV-Ladestationen vor Ort effizienter und zugänglicher zu gestalten. Dank seiner unabhängigen Stromversorgung kann er bis zu 8 Stunden lang autonom arbeiten und ist mit einer integrierten Batterie und Solaroptionen ausgestattet. Mit seiner kompakten und transportablen Bauweise kann er einfach in Kleintransportern oder Anhängern montiert werden, was eine schnelle Kalibrierung mehrerer Stationen an einem Tag ermöglicht. Durch diese Funktionen werden Ausfallzeiten minimiert und Betriebsunterbrechungen reduziert.

Echtzeit-Überwachung und anpassbare Tests mit Easy Chester Calimera

Die comframe Software, die im Easy Chester Calimera integriert ist, bietet den Benutzern die Möglichkeit, die Spannungs- und Stromüberwachung in Echtzeit durchzuführen. Zusätzlich können sie die Testkonfigurationen an ihre Bedürfnisse anpassen und von der automatisierten Diagnose und Ereignisprotokollierung profitieren. Die generierten Kalibrier-PDF-Berichte entsprechen den ISO 9001 und ISO 17025 Standards, was eine einfache und konforme Berichterstattung ermöglicht. Mit diesen Funktionen können die Benutzer ihre Prüfabläufe optimieren und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.

Hochleistungs-Kühltechnologie für anspruchsvolle Umgebungen bei Temperaturen von 0°C bis 40°C

Der Easy Chester Calimera ist speziell für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen konzipiert. Seine fortschrittliche Kühltechnologie ermöglicht einen kontinuierlichen Hochleistungsbetrieb. Mit seiner Schutzart IP21 (aktiv) und IP65 (inaktiv) ist er in der Lage, zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 40°C zu arbeiten.

Elektromobilität: Der Easy Chester Calimera setzt neue Maßstäbe

Der Easy Chester Calimera von Comemso ermöglicht eine präzise Kalibrierung von EV-Ladestationen, um höchste Qualitäts- und Konformitätsstandards zu erfüllen. Durch seine Mobilität kann er vor Ort eingesetzt werden, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit seiner Skalierbarkeit kann er eine breite Palette von Ladeszenarien unterstützen, was zu einer effizienteren E-Mobilitätsinfrastruktur führt.

Innovative Lösung für präzise und konforme EV-Ladestationen-Kalibrierung

Der Easy Chester Calimera von Comemso bietet eine präzise und konforme Kalibrierungslösung für EV-Ladestationen. Mit fortschrittlicher Technologie, umfassender Kompatibilität und optimierter Mobilität setzt er neue Standards in der Kalibriertechnologie. Das innovative Gerät erfüllt die höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards und gewährleistet die Einhaltung der Kalibrierungsvorschriften. Durch seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit trägt der Easy Chester Calimera zu einer effizienteren und zuverlässigeren E-Mobilitätsinfrastruktur bei.