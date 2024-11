Technische Sauberkeit in der Produktion: steigende Anforderungen und neue Herausforderungen

Die steigende Bedeutung der technischen Sauberkeit in der Produktion spiegelt sich in den Bemühungen der Unternehmen wider, Partikelverunreinigungen in Bauteilen und Baugruppen zu verhindern. Um sauberkeitssensible Teile herzustellen, müssen die aktualisierten Richtlinien und Leitfäden beachtet werden. Dieser Trend begann in den 1990er Jahren in der Automobilindustrie und setzte sich dann in der Elektronikindustrie fort. Nun kehrt er im Rahmen der E-Mobilität zur Mobilitätsindustrie zurück. Angesichts des steigenden Fachkräftemangels gewinnt der Nachweis einer sauberen Produktion zunehmend an Bedeutung.



Steigende Anforderungen an technische Sauberkeit in der Produktion

Die steigende Nachfrage nach technischer Sauberkeit stellt große Hersteller und Zulieferer vor immer größere Herausforderungen. Sie müssen nicht nur die Anforderungen in verschiedenen Bereichen und Branchen erfüllen, sondern auch Normen einhalten, Prozesse dokumentieren und nachweisen. Dies betrifft die Herstellung von Bauteilen und Baugruppen, die innerbetriebliche Logistik sowie die Verpackung und den Transport zum Kunden. Kleine Unternehmen können diese Anforderungen erfüllen, ohne ihre finanziellen Möglichkeiten zu überreizen. Eine saubere Produktion ist von großer Bedeutung für die Qualität und Funktionalität der Produkte.

Regelwerke und Normen für technische Sauberkeit: Bedeutung und Anwendung

Die Einhaltung technischer Sauberkeit wird durch umfassende Regelwerke und Normen gewährleistet. Beispielsweise legt das Regelwerk VDA, Bd. 19 „Prüfung der technischen Sauberkeit – Partikelverunreinigung, funktionsrelevanter Automobilteile“ konkrete Extraktions- und Analyseverfahren fest. Die internationale Norm ISO 16232 ist weltweit anerkannt und dient als Leitfaden für die technische Sauberkeit. Auch die Elektrotechnik hat das Thema in ihrem Leitfaden „Technische Sauberkeit in der Elektrotechnik“ verankert. Hierbei werden alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, wie Fertigung, Montage, Personal, Reinigung, Verpackung, Lagerung und Transport, berücksichtigt.

Rückkehr der technischen Sauberkeit in die Mobilindustrie

Mit dem verstärkten Einsatz von elektronischen Baugruppen in batterie- oder akkubetriebenen Systemen gewinnt das Thema der technischen Sauberkeit in der Mobilindustrie wieder an Bedeutung. Auch in Bereichen wie Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten, in denen vermehrt Akkus verwendet werden, spielt die technische Sauberkeit eine wichtige Rolle. Die Hochvoltrichtlinie für die Leistungselektronik hat bereits 2014 Partikelgrenzwerte festgelegt, die eingehalten werden müssen. Die Herstellung von Elastomerdichtungen erfordert aufgrund der steigenden Anforderungen an die technische Sauberkeit einen größeren Aufwand. Besonders bei immer kleineren und leistungsfähigeren Baugruppen ist eine spezielle Behandlung der Dichtungen notwendig, um eine hohe technische Sauberkeit sicherzustellen.

Leistungsfähige Hightech-Dichtungen durch Beschichtung mit Gleitlackschicht

Durch das Beschichten von Elastomerdichtungen mit einer wasserbasierten Gleitlackschicht werden einfache Dichtringe zu hochleistungsfähigen Hightech-Teilen transformiert. Die Beschichtung trägt dazu bei, die Reibwerte und dynamischen Funktionen zu verbessern. Die Vereinzelung der Dichtungen und die Verfügbarkeit optionaler Farben erleichtern die Montage und ermöglichen eine automatisierte Verarbeitung. Das Plasmaverfahren gewährleistet eine absolute Sauberkeit und LABS-Konformität der Dichtungen. Dabei werden die Dichtungen in einer Niederdruckplasmaanlage behandelt, wodurch das Plasma die Oberflächeneigenschaften der Dichtungsringe verändert. Zusätzlich werden durch das Plasmaverfahren verbliebene Fertigungshilfsmittel entfernt und ungebundene Mischungsbestandteile wie Weichmacher aus Elastomeren gelöst.

LABS-Konformität: Vermeidung von störenden Substanzen für Oberflächenbenetzung

LABS-Konformität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da lackbenetzungsstörende Substanzen die Haftung von Lacken beeinträchtigen können. Nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch bei der Vorbehandlung von Klebeflächen ist eine LABS-konforme Umgebung erforderlich. Das Plasmaverfahren bietet eine Lösung, indem es eine gründliche Oberflächenreinigung und Feinstreinigung ermöglicht. Durch den Einsatz dieses Verfahrens können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Produkte den Anforderungen der LABS-Konformität entsprechen.

Kleine Unternehmen können technische Sauberkeit trotz begrenzter Mittel erreichen

Kleine und mittlere Unternehmen haben die Möglichkeit, den steigenden Anforderungen an technische Sauberkeit gerecht zu werden, ohne dabei ihre finanziellen Ressourcen zu überlasten. Durch die Vermeidung von Partikelverunreinigungen und die Einhaltung von Richtlinien und Normen kann eine hohe Qualität, Funktionalität und Lebensdauer von Produkten, Komponenten und Bauteilen gewährleistet werden. Jeder Betrieb kann individuelle Anforderungen basierend auf den gültigen Regelwerken und Normen erfüllen und somit die Zertifizierung für technische Sauberkeit erreichen.