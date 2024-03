Das neue Tor an der Verladebox des Blumengroßhändlers TULIPA PRAHA bietet zahlreiche Vorteile für den Betrieb. Es ist zuverlässig und langlebig, passt mit seinem modernen Design perfekt zur Ästhetik des Versandstandortes und ist direkt zur Straße hin ausgerichtet. Zudem sorgt eine Edelstahl-Lichtsignalanlage an der Verladerampe für eine effiziente Organisation des Verladevorgangs. Das Tor kommt von EFAFLEX, einem renommierten Hersteller von Schnelllauftoren, und ist Teil des umfangreichen Sortiments an floralen Produkten von TULIPA PRAHA.



Das Tor von TULIPA PRAHA wurde sorgfältig ausgewählt, um den Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht zu werden. Es wurde speziell entworfen, um optisch zum modernen Design des Versandstandortes zu passen und eine hochwertige Optik zu bieten. Das EFA-SST(R) Essential von EFAFLEX erfüllt diese Kriterien und spiegelt das hohe Niveau der angebotenen Dienstleistungen und Produkte wider. Eine Edelstahl-Lichtsignalanlage an der Verladerampe ermöglicht den Fahrern der Blumenlieferwagen eine einfache Erkennung, ob die Verladebox frei oder belegt ist.

Die EFA-SST(R) Essential Schnelllauftore von EFAFLEX sind seit 2019 ein fester Bestandteil des modernen Firmengeländes von TULIPA PRAHA. Dank ihrer isolierten Ausführung tragen sie zu einer verbesserten Wärmedämmung bei und reduzieren den Energieverbrauch. Die Leistungsfähigkeit der Tore sowie die Möglichkeit, das Design individuell anzupassen, haben TULIPA PRAHA von ihrer Qualität überzeugt. Zudem bieten die EFA-SST(R) Essential ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllen hohe Qualitätsstandards. Damit sind sie die perfekte Wahl für TULIPA PRAHA und machen sie zum absoluten Champion unter den Schnelllauftoren.

TULIPA PRAHA ist stolz darauf, hinter den Schnelllauftoren von EFAFLEX eine große Vielfalt an Blumen direkt von Züchtern aus der ganzen Welt anzubieten. Neben den Niederlanden, die als Hauptlieferant dienen, finden sich auch Blumen aus Südamerika, Afrika und Europa in ihrem Sortiment. Mit einer breiten Auswahl an Schnittblumensorten hat TULIPA PRAHA eine führende Position auf dem heimischen Markt inne.

TULIPA PRAHA bietet neben einer großen Auswahl an Blumen und Ziergrün auch eine umfangreiche Palette an Materialien für floristische Fachkräfte. Egal, ob es sich um einfache oder anspruchsvolle Aufgaben handelt, hier finden sie alles, was sie für ihre Arbeit benötigen. Vom passenden Werkzeug über Dekorationsmaterialien bis hin zu speziellen Techniken und Zubehör – TULIPA PRAHA ist die Anlaufstelle für Floristen, die hochwertige Materialien und eine vielfältige Auswahl schätzen.

