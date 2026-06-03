Eibach offizieller DTM-Supplier 2026 am spektakulären Red Bull Ring

Mit dem Saisonauftakt der DTM 2026 am Red Bull Ring übernimmt Eibach aus Finnentrop erstmals die Funktion als Official Supplier der prestigeträchtigen Rennserie. In enger Kooperation mit dem ADAC liefert der Fahrwerksspezialist modernste Dämpfer und Federn. Parallel unterstützt Eibach das Haupt Racing Team (HRT) beim Ford Mustang GT3 und das Land Motorsport-Team beim Porsche 911 GT3 R. Vor Ort gewährleistet das Unternehmen individuelle Abstimmungen und nachhaltige Performance-Entwicklung für wechselhafte Streckenbedingungen.



Eibach übernimmt Official Supplier-Rolle der DTM 2026 am Ring

Mit dem Start der DTM-Saison 2026 am Red Bull Ring beginnt für Eibach ein bedeutender Meilenstein im internationalen Motorsport. Als Official Supplier einer der Führer europäischen Rennserien erweitert der Fahrwerksspezialist aus Finnentrop seine bewährte Zusammenarbeit mit dem ADAC. Erstmals übernimmt Eibach diese Schlüsselrolle vor Ort, um dabei im engen Dialog mit Rennteams und Fahrern individuelle Fahrwerkslösungen zu entwickeln, Streckenbedingungen anzupassen und so optimale Performance auf allen Abschnitten dauerhaft zu gewährleisten.

Eibach ab Red Bull Ring offizieller Fahrwerkspartner der DTM-Plattform

Am Auftakt auf dem Red Bull Ring (24. bis 26. April 2026) agiert Eibach als integraler Bestandteil der DTM-Plattform. Vor Ort koordiniert der Fahrwerksspezialist seine Aktivitäten eng mit Organisatoren, Technik-Crews und Fahrern. Ziel ist es, durch präzise abgestimmte Dämpfer und Federsysteme eine gleichbleibende Performance zu gewährleisten. Selbst bei wechselnden Asphalttemperaturen und variierenden Streckenprofilen sorgen die Eibach-Lösungen für stabile Fahrzeugbalance und optimale Traktion. Highlight sind schnelle Reaktionszeiten bei flexiblen Setup-Veränderungen optimiert.

Eibach beliefert HRT Ford Mustang GT3 mit präzisen Fahrwerkslösungen

Eibach unterstützt als offizieller Partner des Haupt Racing Teams (HRT) den Ford Mustang GT3 mit präzise entwickelten Fahrwerkskomponenten. Dabei profitieren die Ingenieure von Eibachs umfassender Expertise in Dämpfern und Federn, um individuelle Setups für unterschiedliche Streckencharakteristiken zu realisieren. HRTs internationale GT-Erfahrung fließt in die Feinabstimmung ein, sodass das Fahrzeug in Kurven optimale Bodenhaftung erreicht und auf Geraden maximale Stabilität gewährleistet ist. Diese Kombination steigert die Performance unter allen Bedingungen optimal.

Eibach unterstützt Land Motorsport DTM-Premiere erfolgreich mit Porsche 911-GT3-R

Land Motorsport, vielfach ausgezeichnet für technische Präzision im GT3-Sport, betritt 2026 erstmals die DTM mit dem Porsche 911 GT3 R. Eibach bringt sein umfangreiches fahrdynamisches Know-how ein und arbeitet eng mit dem Team an der präzisen Abstimmung von Federn, Dämpfern und Stabilisatoren. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit erlaubt eine optimale Balance zwischen Traktion und Kurvenstabilität, maximiert das Leistungspotenzial des 911 GT3 R und gewährleistet konstante Rundenzeiten auf unterschiedlichem Streckenniveau. Unter allen Bedingungen.

Eibach baut DTM-Partnerschaft als internationaler Entwicklungspartner nach Rennserien-Erfolgen aus

Der Fahrwerksspezialist Eibach hat sich in Formelserien wie Formel 4 sowie in Top-GT-Wettbewerben wie dem ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany und der TCR Germany erfolgreich etabliert. Mit dem offiziellen Lieferantenstatus in der DTM intensiviert das Unternehmen seine Rolle als innovativer Entwicklungspartner im internationalen Motorsport. Dabei nutzt Eibach seine umfangreiche Erfahrung aus unterschiedlichen Rennklassen, um maßgeschneiderte und leistungsoptimierte Fahrwerkskomponenten für moderne Rennfahrzeuge zu konzipieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln und praxisgerecht anzupassen.

Acht DTM 2026 Stationen: Red Bull Ring bis Hockenheim

Die DTM-Saison 2026 erstreckt sich über acht Stationen in Europa und beginnt auf dem Red Bull Ring. Weitere Austragungsorte sind Zandvoort, Lausitzring, Hockenheim, Norisring, Motorsportarena Oschersleben, Nürburgring und Sachsenring. Bei wechselhaften Wetter- und Streckenbedingungen sind die Ingenieure und Fahrer gefordert, optimale Fahrzeugkonfigurationen zu entwickeln. Eibachs adaptive Fahrwerkstechnologien ermöglichen eine präzise Einstellung von Dämpfercharakteristik und Federkennlinien, was die Balance zwischen Kurvengeschwindigkeit und Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen entscheidend verbessert. Sichtbare Vorteile.

Der offizielle Lieferantenstatus in der DTM 2026 ermöglicht Eibach, seine Position als gefragter Entwicklungspartner im internationalen Motorsport zu festigen. Teams erhalten exakt abgestimmte Fahrwerkskomponenten, profitieren vom direkten Austausch mit Fachexperten und einer stabilen Performance unter variierenden Rennbedingungen. Gleichzeitig intensiviert der Hersteller seine Innovationsprozesse und stärkt seine Markenpräsenz auf bedeutenden europäischen Rennstrecken. Dieser Mehrwert optimiert Fahrzeugdynamik, erhöht Rennstabilität und bietet Fahrern, Teams sowie Fans spürbare Wettbewerbsvorteile. Serviceleistungen, technische Beratung vor Ort.