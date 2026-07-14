Exchange Online Schwachstelle erlaubt direkte Zustellung ohne SPF Authentifizierungsprüfung

Das InfoGuard Red Team identifizierte eine kritische Fehlkonfiguration in Microsoft Exchange Online, bei der unter bestimmten Voraussetzungen eingehende E-Mails ohne Überprüfung durch SPF, DKIM, DMARC oder Spamfilter direkt im Tenant zugestellt werden. Diese Lücke umgeht etablierte Authentifizierungs- und Schutzmechanismen und erlaubt Angreifern das Senden gefälschter Absenderadressen für zielgerichtete Phishing- und BEC-Angriffe. Mit ghost-sender.com lassen sich Mail-Domänen unkompliziert auf dieses Sicherheitsproblem scannen. Die schnelle, effektive Überprüfung erhöht kontinuierlich die Mail-Resilienz nachhaltig.



Exchange Online liefert E-Mails direkt im Tenant, Sicherheitsfilter umgehen

Das InfoGuard Red Team hat kürzlich bei Sicherheitsanalysen festgestellt, dass bestimmte Exchange-Online-Konfigurationen eingehende E-Mails ohne jegliche Authentifizierungsprüfung direkt im Tenant zustellen. In diesem Fall umgeht die Kommunikation alle wichtigen Schutzmechanismen wie SPF, DKIM, DMARC und vorhandene Spamfilter sowie vorgeschaltete Mail-Gateways vollständig. Diese Lücke resultiert nicht aus einem Microsoft-Produktfehler, sondern entsteht durch eine suboptimale Einstellung in Kombination mit externen Mail-Gateways, wodurch etablierte Sicherheitsbarrieren wirkungslos werden. Organisationen sollten umgehend ihre Konfiguration überprüfen.

Direktzustellungen in Exchange Online umgehen SPF DKIM DMARC Spamfilter

Unter festgelegten Voraussetzungen kann ein Angreifer beliebige E-Mail-Absenderadressen verwenden und interne ebenso wie externe Domains simulieren, ohne dass zentrale Authentifizierungsmechanismen wie SPF, DKIM oder DMARC greifen. Dieses Kontrolledefizit entsteht, wenn Exchange Online so eingerichtet ist, dass es eingehende Nachrichten direkt zustellt. Infolgedessen lassen sich etablierte Sicherheitsbarrieren vollständig umgehen und gezielt Spoofing-Angriffe durchführen, wodurch das Vertrauen der Empfänger in die Echtheit der Nachrichten untergraben wird. Angreifer können so weitreichende Schäden anrichten.

Unternehmen mit Exchange Online und Hybridbetrieb durch Ghost-Sender-Lücke gefährdet

Unternehmen, die Exchange Online nutzen, sind häufig im Hybridbetrieb mit lokalen Systemen und externen Gateways integriert. Solche Umgebungen leiten eingehende E-Mails über Drittanbieter-Mailgateway oder E-Mail-Sicherheitsplattformen weiter, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. InfoGuard hat identifiziert, dass die Ghost-Sender-Konfiguration eine Lücke darstellt, die es Angreifern ermöglicht, Authentifizierungsmechanismen zu umgehen. Betroffen sind dabei nicht nur Großkonzerne mit umfangreicher Infrastruktur, sondern auch mittelständische Firmen aller Branchen und Größenordnungen. Diese Verwundbarkeit erfordert präzise Konfigurationsprüfungen Überwachung.

Umgehung von SPF DKIM DMARC ermöglicht täuschend echte CEO-Fraud-Angriffe

Wenn SPF, DKIM und DMARC unbemerkt umgangen werden, entstehen enorme Angriffspotenziale. Cyberkriminelle können CEO-Fraud betreiben, Mitarbeiter mittels Business Email Compromise austricksen und präzise Phishing-Kampagnen unter der legitimen Unternehmensdomain durchführen. Die Täter senden täuschend echte interne Nachrichten, die glaubwürdig wirken und das Vertrauen der Mitarbeiter nutzen. So werden sensible Informationen abgegriffen oder unautorisierte Transaktionen initiiert, ohne dass herkömmliche Authentifizierungsmechanismen Alarm schlagen. Infolgedessen steigen erfolgreiche Attacken und verursachen wirtschaftlichen Schaden in Unternehmen.

InfoGuard präsentiert ghost-sender.com Plattform zur Domain-Lückenprüfung innerhalb kurzer Zeit

Mit ghost-sender.com bietet InfoGuard eine spezialisierte Plattform, um mögliche Konfigurationslücken in der E-Mail-Infrastruktur zu identifizieren. Zunächst analysieren automatisierte Prüftools den DNS- und Mailserver-Eintrag der Domain auf potenzielle Schwachstellen. Im zweiten Schritt werden relevante IT-Verantwortliche und Sicherheitsfachstellen eingebunden, um technische Details zu validieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Abschließend erhält das Management einen umfassenden Bericht zur transparenten Risikobewertung und gezielten Optimierung bestehender Exchange Online- und Gateway-Einstellungen. Damit lässt sich die Sicherheit nachhaltig erhöhen.

Deep Dive InfoGuard Labs Blog erläutert Exchange Online Sicherheit

Der ausführliche Beitrag im InfoGuard Labs Blog liefert fundierte technische Hintergrundinformationen und praxisnahe Handlungsempfehlungen für eine sichere E-Mail-Infrastruktur. Fachleute erläutern detailliert, wie Exchange Online und verknüpfte Gateway-Module optimal konfiguriert werden, um unautorisierte Zustellungen zu verhindern. Zusätzlich werden realistische Angriffsvektoren beschrieben und gezielte Abwehrstrategien vorgestellt. Die tiefgehende Analyse richtet sich an E-Mail-Security-Verantwortliche und unterstützt mit belastbaren Entscheidungsgrundlagen für wirksame Schutzmaßnahmen gegen Spoofing und Phishing-Attacken und liefert umsetzbare Beispiele für sofortige Implementierungen.

Mit dem Ghost-Sender-Test auf ghost-sender.com identifizieren Unternehmen verborgene Konfigurationsschwächen in ihren E-Mail-Infrastrukturen. Durch gezielte Analysen der SPF-, DKIM- und DMARC-Einstellungen deckt das Tool Aufnahmepfade für potenzielle Spoofing-Angriffe auf. Die kontinuierliche Überwachung von Mail-Servern und externen Gateways liefert Echtzeit-Benachrichtigungen über verdächtige Zustellmuster. So stärken Organisationen ihre Abwehr gegen Phishing und Business-Email-Compromise nachhaltig und erhöhen ihre Cyberresilienz spürbar.