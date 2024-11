Intelligente Messsysteme: Fokus auf Schalten und Steuern

ZENNER und VIVAVIS haben beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um den bevorstehenden Wandel im Rollout intelligenter Messsysteme zu bewältigen. Mit dem neuen Gesetzentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im November 2024 wird der Fokus auf Schalten und Steuern gelegt, was eine klare Weichenstellung für die Zukunft der Energiewirtschaft darstellt. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht es ihnen, innovative Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger, Messstellen- und Verteilnetzbetreiber sowie die Immobilienwirtschaft anzubieten.



Effizienzpotenziale heben: Partnerschaft für die Energiewende

Die Kooperation zwischen ZENNER und VIVAVIS eröffnet Kunden die Möglichkeit, Effizienzpotenziale zu nutzen und die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich zu bewältigen. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Steigerung der Netz- und Energiestabilität sowie der Energieeffizienz durch den Einsatz digitaler Lösungen im gesamten Bereich des Energiemanagements, angefangen beim Verteilnetzbetreiber bis hin zur Liegenschaft.

VIVAVIS ist ein Anbieter von digitalen Infrastrukturlösungen für verschiedene Bereiche wie Energie, Wasser, kommunale Verwaltung, Industrie und Mobilität. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Software- und Systemlösungen, um Netze und Prozesse zu überwachen, zu steuern und zu optimieren. Mit einem globalen Team von über 800 hochqualifizierten Mitarbeitern bietet VIVAVIS Lösungen an, die eine nahtlose Verarbeitung von Betriebsmittelinformationen, georeferenzierten Datendiensten sowie sicherheitskritischen und messwertbasierten Daten ermöglichen.

Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Partner für Versorgungsunternehmen, der innovative Messtechnik und ganzheitliche IoT-Lösungen entwickelt und bereitstellt. Das Unternehmen bietet flexible Lösungen zur digitalen Erfassung und Analyse des Verbrauchs von Wasser, Wärme und Gas. Dazu gehören die Automatisierung der Zählerfernauslesung, die Implementierung von Submetering-Lösungen und das Monitoring von Energieverbräuchen.

Die Zusammenarbeit von ZENNER und VIVAVIS ermöglicht eine Synergie aus Fachwissen und effizienten Arbeitsabläufen, um innovative Produkte zeitnah auf den Markt zu bringen. Gemeinsam begleiten die Unternehmen ihre Kunden auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft.

In der Zusammenarbeit zwischen ZENNER und VIVAVIS liegt ein besonderer Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz intelligenter Messtechnik und IoT-basierter Anwendungen in Gebäuden können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. ZENNER unterstützt Gebäudebetreiber dabei, digitale Infrastrukturen für das Submetering einzurichten und Sensoren zur Messung von Luftqualität und anderen Gebäudedaten einzusetzen. Facility Manager und Gebäudeverwalter haben die Möglichkeit, den Energieverbrauch in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, um die Energieeffizienz weiter zu verbessern.

Die Zusammenarbeit zwischen ZENNER und VIVAVIS ermöglicht eine effektive digitale Transformation in der deutschen Versorgungswirtschaft. Durch ihre Partnerschaft können sie innovative Lösungen schneller entwickeln und Unternehmen gezielt bei der Umsetzung der Energiewende unterstützen. Dieses Bündnis markiert den Beginn einer neuen Ära in der Digitalisierung der Energie- und Versorgungswirtschaft in Deutschland.