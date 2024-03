Equinix unterzeichnet bedeutendes PPA für erneuerbare Energien in Australien

Equinix, Inc. hat mit dem Abschluss eines neuen Power Purchase Agreements (PPA) in Australien einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Durch dieses PPA wird saubere Energie in eine Region gebracht, in der die Bedingungen für erneuerbare Energien bisher schwierig waren. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Fortschritt in der globalen digitalen Infrastruktur von Equinix und trägt zur Förderung nachhaltiger Energiequellen bei.



PPAs beschleunigen den Übergang zu sauberer Energie weltweit

Die Verwendung von Power Purchase Agreements (PPAs) hat zu einer Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie geführt und den Entwicklern von erneuerbaren Energien langfristige finanzielle Stabilität geboten. Diese Projekte haben bereits den Strommarkt in den USA und Europa verändert und tragen nun dazu bei, die Nachfrage vor Ort zu steigern und die Märkte in Regionen wie Australien, Indien und Südostasien zu transformieren.

Equinix unterzeichnet langfristigen Vertrag für erneuerbare Energie in Australien

Equinix hat einen neuen langfristigen Vertrag mit TagEnergy abgeschlossen, der den Kauf von 151 Megawatt erneuerbarer Energie in Australien umfasst. Diese Energie wird voraussichtlich im Jahr 2029 im Golden Plains Wind Farm – East Projekt von TagEnergy in Betrieb genommen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Equinix, da es der erste langfristige Vertrag mit einem Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien im asiatisch-pazifischen Raum ist.

PPAs ermöglichen den Ausbau erneuerbarer Energien in lokalen Netzen

Power Purchase Agreements (PPAs) ermöglichen es Unternehmen wie Equinix, langfristige Verträge mit Erzeugern erneuerbarer Energien abzuschließen und so den Zugang zu sauberer Energie in lokalen Energienetzen zu verbessern. Diese Finanzierungsvereinbarungen bieten den Erzeugern finanzielle Sicherheit und unterstützen den Bau und Betrieb von Wind- und Solarparks. Durch den festen Preis für den Strombezug schaffen PPAs eine stabile Grundlage für die Entwicklung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Equinix erreicht weltweit 21 PPAs und 3.000.000 MWh erneuerbare Energie

Equinix hat durch den Abschluss von 21 Power Purchase Agreements weltweit bereits 3.000.000 MWh erneuerbarer Energie ermöglicht. Die geplante Erweiterung des Golden Plains Wind Farm – East Projekts im Jahr 2029 wird voraussichtlich über ein Gigawatt erneuerbare Energie in die lokalen Netze einspeisen. In Kombination mit anderen Nachhaltigkeitsmaßnahmen strebt Equinix an, an all ihren Standorten weltweit eine hundertprozentige Versorgung mit erneuerbarer Energie zu erreichen.

Equinix verpflichtet sich zur Klimaneutralität bis 2030

Equinix hat als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche eine wegweisende Entscheidung getroffen und sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das Unternehmen hat klare, kurzfristige und wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Emissionen in seinem globalen Betrieb und in der Lieferkette definiert. Zudem ist Equinix einer der ersten Unterzeichner des EU Climate Neutral Data Centre Operator Pact, der die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards für die gesamte EU-Rechenzentrumsbranche vorantreibt.

Equinix erweitert PPA-Programm kontinuierlich – Erfolge in den USA, Finnland und Europa

Equinix hat seit 2015 sein PPA-Programm kontinuierlich erweitert und ist mittlerweile ein bedeutender Akteur im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen hat bereits Wind-PPAs in den USA und Finnland unterzeichnet und seine Präsenz in Europa weiter ausgebaut. Insgesamt hat Equinix mehr als 500 MW an erneuerbarer Energie durch PPAs gesichert, was einen bedeutenden Beitrag zur globalen Energiewende darstellt.

Equinix fördert Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien in der digitalen Infrastruktur

Als führender Anbieter von Rechenzentren hat Equinix eine Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen entwickelt, um die THG-Berichterstattung und die Compliance-Ziele seiner Kunden zu unterstützen. Durch aktives Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energien trägt Equinix zur ökologischen Transformation der digitalen Infrastruktur bei und fördert eine nachhaltige Zukunft.

Equinix unterzeichnet neues PPA in Australien für erneuerbare Energien

Equinix hat mit dem Abschluss eines neuen Power Purchase Agreements (PPA) in Australien einen bedeutenden Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien geleistet. Durch langfristige finanzielle Stabilität für Entwickler von erneuerbaren Energien und den Einsatz von PPAs trägt das Unternehmen nicht nur zur Veränderung der Märkte bei, sondern unterstützt auch die weltweite Versorgung mit sauberer Energie. Mit diesem Schritt festigt Equinix seine Position als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche und setzt Standards für Nachhaltigkeit und Klimaneutralität.