Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY – Zukunft der Industrie live erleben

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY – ZUKUNFT MIT DRIVE kommt am 11. und 12. Januar 2024 an die Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Kleinglattbach, um Schülerinnen und Schülern einen praxisnahen Einblick in die vernetzte Industrie von heute zu geben. Dabei können sie den gesamten digitalen Produktentstehungsprozess kennenlernen und erfahren, wie Mensch, Maschine und hergestellte Produkte miteinander kommunizieren. Zusätzlich werden ihnen die vielfältigen Berufsperspektiven in den MINT-Berufen wie Elektronik, Maschinenbau, Datenanalyse und User Experience Entwicklung nahegebracht.



Schüler erleben Technologien wie 3D-Scan und Robotik hautnah

Im Rahmen des Programms COACHING4FUTURE haben Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, im Bereich der Technologie verschiedene Anwendungen wie 3D-Scan und Robotik in der Praxis zu testen. Durch die Begleitung von Coaches erhalten sie einen umfassenden Einblick in den digitalen Produktentstehungsprozess.

Praxisnaher Einblick in den Produktentstehungsprozess für Jugendliche im Truck

Im Erlebnis-Lern-Truck haben die Jugendlichen die einzigartige Möglichkeit, sich wie Gründerinnen und Gründer zu fühlen und ein eigenes Produkt zu entwickeln. An den verschiedenen Arbeitsstationen werden sie Schritt für Schritt in den Produktentstehungsprozess eingeführt. Sie können einen digitalen Prototypen mit einem hochmodernen 3D-Scanner erstellen, Werkstücke mit einem Digitalmikroskop untersuchen und Testobjekte mithilfe eines 3D-Druckers herstellen.

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, im Anschluss einen Industrieroboter durch ein Koordinatensystem zu führen und dabei zu erleben, wie Maschine und Produkt über RFID-Chips miteinander kommunizieren. Im weiteren Verlauf des Programms geht es um die Intralogistik, bei der die Jugendlichen mit einer VR-Brille einen Motorblock finden und einbauen können. Des Weiteren können sie mithilfe von Augmented Reality eine Motorsäge warten oder eine digitale Werkerführung mit einer Datenbrille durchführen.

Praxisnaher Einblick in den Produktentstehungsprozess verschiedener Branchen

DISCOVER INDUSTRY ermöglicht Schülerinnen und Schülern, einen realitätsnahen Einblick in den Entstehungsprozess von Produkten verschiedener Branchen zu erhalten. Dabei werden Bereiche wie die Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, die Medizintechnik und die Umwelttechnologie abgedeckt. Die Teilnehmer lernen, wie sie durch eine Ausbildung oder ein Studium in den MINT-Fächern einen Beitrag zu zukunftsweisenden Aufgaben wie erneuerbaren Energien und der Mobilität von morgen leisten können.

Kostenlose Entdeckungsreise: DISCOVER INDUSTRY für Schülerinnen und Schüler

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY – ZUKUNFT MIT DRIVE bietet Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, praxisnah und kostenfrei in den Bereich der Industrie einzutauchen. Im Rahmen des Programms COACHING4FUTURE können sie den gesamten Produktentstehungsprozess kennenlernen und verschiedene Technologien wie 3D-Scan und Robotik ausprobieren. Interessierte Schulen können das Ausstellungsfahrzeug für einen längeren Besuch anfragen.

Industrie der Zukunft erleben: DISCOVER INDUSTRY ermöglicht Schülern Einblicke in MINT-Berufe

DISCOVER INDUSTRY ermöglicht Schülerinnen und Schülern, einen praxisnahen Einblick in die Industrie der Zukunft zu erhalten. Durch die Begleitung von Coaches lernen sie den gesamten digitalen Produktentstehungsprozess von der Idee bis zur Logistik kennen. Das kostenfreie Programm COACHING4FUTURE informiert jährlich über 35.000 Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierewege in den MINT-Disziplinen. Es trägt dazu bei, den Fachkräfte-Nachwuchs in den MINT-Berufen zu fördern und aktiv am Strukturwandel in der Arbeitswelt teilzunehmen.