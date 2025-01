Einfache und kostengünstige Automatisierung mit LEO Transporter

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH präsentiert auf der LogiMAT 2025 in Halle 8 ihre innovativen fahrerlosen Transportsysteme. Das LEO Transporter-System ermöglicht eine einfache und kostengünstige Automatisierung des Materialflusses im Lager- und Kommissionierbereich. Mit verschiedenen Varianten und flexiblen Einsatzmöglichkeiten demonstriert BITO, wie einfach, wirtschaftlich und effizient ein automatisierter Materialfluss sein kann. Das System ist bereits ab 20.000 Euro erhältlich und ermöglicht eine schnelle ROI-Erreichung. Darüber hinaus zeichnet es sich durch seine platzsparende Bauweise aus und kann auch in engen Räumen problemlos eingesetzt werden.



Einfacher Einstieg in die Automatisierung mit LEO-Transportern

Die LEO-Transporter von BITO-Lagertechnik bieten Unternehmen einen einfachen Einstieg in die Automatisierung ihrer Materialprozesse. Mit Investitionskosten ab 20.000 Euro und niedrigschwelligen Umsetzungsaufwendungen ist das System besonders attraktiv für kleinere Unternehmen. Es ist als flexible all-in-one-Komplettlösung konzipiert, die keine IT-Anbindung erfordert und sofort einsatzbereit ist. Der Return on Investment wird bereits in den ersten 12 Monaten erreicht, was eine schnelle Rentabilität für Unternehmen bedeutet.

Optische Spur und Marker: Einfache Installation der LEO Transporter

Die LEO Transporter von BITO-Lagertechnik sind mit einer optischen Spur ausgestattet, die es ermöglicht, dass sie einem vordefinierten Weg folgen. Durch die Markierungen auf dem Boden erhalten die Transporter Wegbefehle, die eine einfache und schnelle Installation ermöglichen. Das System kann auch ohne Spur stark frequentierte Wege überbrücken, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Die Transporter können Arbeitsplätze verbinden und eignen sich daher ideal als Zubringer in Lagern und Kommissionierbereichen oder als Ersatz für Fließbänder in der Produktion. Die individuelle Einsetzbarkeit dieses Transportsystems ermöglicht es, Zeit und Kosten zu sparen.

LEO Transporterfamilie von BITO-Lagertechnik wächst und entwickelt sich

Die LEO Transporterfamilie von BITO-Lagertechnik hat sich seit der Einführung des ersten LEO Transporters im Jahr 2017 kontinuierlich weiterentwickelt und bietet nun eine breite Palette an Varianten. Durch kontinuierliche Optimierung und Anpassung an die Marktanforderungen ist das System in der Lage, eine Vielzahl von Anwendungen und Transportabläufen zu automatisieren. In Zeiten des Fachkräftemangels erweist sich das fahrerlose Transportsystem als wertvolle Alternative. Mit den neuen Modellen LEO flow und LEO carrier eröffnen sich zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und Effizienzsteigerungen.

Automatisierung des Materialflusses im Lager: Fahrerlose Transportsysteme von BITO-Lagertechnik

