Nachhaltige Thermomanagement-Lösungen für die Kunststoffverarbeitung bei Fakuma 2024

Auf der Fakuma 2024 präsentiert technotrans energieeffiziente Thermomanagement-Lösungen für die kunststoffverarbeitende Industrie. Besucher haben die Möglichkeit, eine Live-Anwendung mehrerer technotrans-Systeme an einer vollelektrischen Spritzgussmaschine von KraussMaffei zu erleben. Dabei wird auch die variotherme Werkzeugtemperierung gezeigt. Zusätzlich stellt technotrans einen effizienten wassergekühlten Kaltwassersatz der Baureihe kws w sowie ein praxiserprobtes Kaltwassertemperiergerät der Baureihe teco cw mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) vor. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio zudem um ein neues 18-kW-Temperiergerät.



Nachhaltige Kühl- und Temperiertechnik von technotrans für zukunftssichere Produktionsprozesse

Die Kühl- und Temperiertechnik von technotrans ist ressourcenschonend und bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Lösungen können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Die Technologie von technotrans erfüllt die steigenden Anforderungen der Branche und kann individuell auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten werden. Geschäftsführer Nicolai Küls betont die Praxisnähe und den Fortschritt der Lösungen, die das Unternehmen auf der Fakuma präsentiert.

Live-Anwendung: Spritzgussmaschine stellt Displayrahmen her und sorgt für optimale Temperaturkontrolle

Auf der Fakuma 2024 wird eine Live-Anwendung mit einer vollelektrischen Spritzgussmaschine von KraussMaffei präsentiert, die Displayrahmen herstellt. Das gesamte System wird mit einer energieeffizienten Kältemaschine gekühlt, die das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) verwendet. Die variotherme Werkzeugtemperierung (teco vario) sorgt mit Umschaltventilen für eine optimale Oberflächenstruktur der Kunststoffteile. Durch die konventionelle Temperierung mit zwei Geräten der Baureihe teco ci in Verbindung mit dem Pumpen-Effizienz-Modul und dem Wasserverteilsystem wird eine präzise Leistung im Prozess sichergestellt. Nach der Messe werden die hergestellten Displayrahmen in neue Temperiergeräte von technotrans eingebaut.

technotrans erweitert Portfolio um neues kompaktes Temperiergerät für verschiedene Serien

Das neue teco ci System von technotrans erweitert das Portfolio im Bereich der kompakten Temperierung. Mit einer Leistung von 18 kW und einer Durchflussmenge von 70 l/min ist es optimal für die Serien base.line, high.line und eco.line geeignet. Mit seiner geringen Aufstellfläche und der optimalen Wartungszugänglichkeit bietet es eine platzsparende Lösung. Das Pumpeneffizienzmodul (PEM) und die Visualisierung mit dem ecoAnalyzer ermöglichen eine effiziente Energieeinsparung. Optional ist das System mit einer OPC-UA-Kommunikationsschnittstelle erhältlich, um eine smarte Vernetzung mit anderen Komponenten im Produktionsprozess sicherzustellen.

Nachhaltige Kühltechnik für industrielle Prozesse – technotrans präsentiert Lösungen

Der wassergekühlte Kaltwassersatz der Baureihe kws von technotrans präsentiert nachhaltige Lösungen im Bereich der Kühltechnik. Dank seiner robusten Bauweise und hohen Energieeffizienz ist er eine zuverlässige Lösung für industrielle Kühlprozesse. Mit einem Energieeffizienzgrad (EER-Wert) von bis zu 8 bietet er eine effiziente Kühlung. Zudem ist er mit umweltfreundlichen Kältemitteln wie R513A oder dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet. Die Maschine kann sowohl als Kältemaschine als auch als Wärmepumpe betrieben werden und ermöglicht die Wärmerückgewinnung für verschiedene Heizzwecke.

Live-Anwendungen von technotrans-Geräten auf der Fakuma 2024

Auf der Fakuma 2024 haben Besucher die Möglichkeit, die Live-Anwendungen der technotrans-Geräte und -Maschinen hautnah zu erleben. An zahlreichen Messeständen können sie die innovative Technologie von technotrans in Aktion sehen. Der Messestand des Unternehmens befindet sich in Halle B1, Stand B1-1205. Dort können Interessierte die verschiedenen Lösungen im Bereich Kühl- und Temperiertechnik kennenlernen und sich über die nachhaltigen und energieeffizienten Produkte informieren.