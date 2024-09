Festo erweitert sein Official Partner Netzwerk und stärkt Marktpräsenz

Festo erweitert sein Official Partner Netzwerk, um seine Marktpräsenz zu stärken und eine größere Auswahl an Produkten und Services anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit der gat GmbH kann das Unternehmen seine Präsenz auf dem Markt weiter ausbauen und den Kunden ermöglichen, Produkte aus verschiedenen Quellen zu beziehen. Maschinen- und Anlagenbauer sowie Endkunden in Deutschland profitieren von zusätzlichen offiziellen Bezugsquellen für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik. Der Ausbau des Official Partner Netzwerks erleichtert den Kunden den Zugang zum umfangreichen Portfolio von Festo und unterstützt sie dabei, ihre Produktivität zu steigern.



Festo erweitert sein Partner Netzwerk und stärkt seine Marktpräsenz

Festo wählt seine Vertriebspartner sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass sie die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens erfüllen. Neben der regionalen Abdeckung legt Festo großen Wert auf die Expertise und den Service, den die Partner bieten können. Kunden, die sich für einen Festo Partner entscheiden, profitieren von einer breiten Auswahl an Produkten, qualifiziertem Personal und einem erstklassigen Kundenservice. Die Vertriebspartner erhalten umfassenden Support vom Festo Stammhaus, um sicherzustellen, dass die Kunden die bestmögliche Erfahrung machen.

Festo erweitert kontinuierlich sein Official Partner Netzwerk, um seine Marktpräsenz weiter zu stärken. Das Unternehmen hat bereits in den letzten Jahren erfolgreich expandiert und plant, in Zukunft noch mehr Partner zu gewinnen und den Direktvertrieb zu ergänzen. Als Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung ist Festo ein zuverlässiger Partner für über 300.000 Kunden in über 35 Branchen. Darüber hinaus setzt Festo auf innovative Technologien wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und LifeTech, um den wachsenden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mit Produkten und Services, die in 176 Ländern erhältlich sind, ist Festo bestrebt, seinen Kunden weltweit optimale Lösungen zu bieten.

Durch den Ausbau des Official Partner Netzwerks von Festo haben Kunden jetzt die Möglichkeit, einfacher auf eine große Auswahl an Automatisierungstechnik zuzugreifen. Die Zusammenarbeit mit qualifizierten Vertriebspartnern ermöglicht es den Kunden, von einem erstklassigen Service und Support zu profitieren. Gleichzeitig stärkt Festo seine Marktpräsenz und Produktverfügbarkeit. Festo bleibt weiterhin ein führender Anbieter in der industriellen Automatisierungstechnik und setzt mit seinen Innovationen und Technologien neue Maßstäbe in der Branche.