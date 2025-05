Vollautomatisierung bei Transportprozessen: Revolution in der Feuerfestindustrie

Das modernste Werk der Feuerfestindustrie in Radenthein, Österreich, profitiert von der nahezu vollautomatischen Abwicklung der Transportprozesse durch ek robotics. Mithilfe von zwölf maßgeschneiderten fahrerlosen Transportfahrzeugen wird der innerbetriebliche Materialfluss rund um die Uhr gesteuert, von der Rohmaterialbereitstellung bis zum Versand. Diese individuell angepassten Fahrerlosen Transportsysteme haben nicht nur die innerbetriebliche Logistik revolutioniert, sondern auch die Effizienz, Anlagenverfügbarkeit und Arbeitssicherheit erheblich verbessert. Die Flotte meistert souverän komplexe Sonderfunktionen und hohe Traglasten, selbst in anspruchsvollen Werksumgebungen.



Effiziente Automatisierung der Transportprozesse für optimierten Materialfluss

Die Automatisierung der Transportprozesse im Feuerfestwerk in Radenthein, Österreich, wurde als Antwort auf die steigenden Anforderungen an Flexibilität und Sicherheit sowie die zunehmende Beschädigungsquote bei manuellen Transporten implementiert. Das Hauptziel bestand darin, alle Abläufe zu optimieren und einen reibungslosen Materialfluss zu gewährleisten. Die Transportroboter wurden speziell für die spezifischen Gegebenheiten des Werks entwickelt, einschließlich enger Platzverhältnisse und unterschiedlicher Bodenverhältnisse. Eine sorgfältige Planung und leistungsstarke Fahrzeugtechnologie waren entscheidend für den Erfolg des Projekts.

Effiziente Transportfahrzeuge: Revolution in der Feuerfestindustrie

Die fahrerlosen Transportfahrzeuge von ek robotics revolutionieren die innerbetriebliche Logistik in einem Werk der Feuerfestindustrie. Zwei speziell angepasste Fahrzeuge übernehmen das Rüsten der Pressen mit bis zu 6,5 Tonnen schweren Pressformen, während drei weitere Fahrzeuge die geformten Feuerfeststeine mit Einzelgewichten von bis zu 16 Tonnen zum Tunnelofen transportieren. Zusätzlich werden die Produkte entweder zur Nachbearbeitung oder direkt in das Hochregallager gebracht. Durch die optimale Integration in das bestehende Anlagenlayout werden Rüstzeiten reduziert, Stillstände minimiert und eine konstant hohe Produktqualität gewährleistet.

RHI Magnesita setzt auf Full-Service-Paket von ek robotics für maximale Anlagenverfügbarkeit

RHI Magnesita hat zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs ein umfassendes Servicepaket von ek robotics implementiert. Dieses beinhaltet die strategische Ersatzteilbevorratung, proaktive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen sowie eine rund um die Uhr erreichbare Hotline mit individuell abgestimmten Reaktionszeiten. Durch diesen Full-Service wird sichergestellt, dass die Anlagen immer verfügbar sind und mögliche Ausfallzeiten minimiert werden.

Revolution in der Feuerfestindustrie: Automatisierte Transportfahrzeuge von ek robotics

Die Transportfahrzeuge von ek robotics haben die Feuerfestindustrie durch ihre revolutionäre Automatisierung maßgeblich beeinflusst. Durch ihre individuell angepasste Lösung für anspruchsvolle Anforderungen konnten sie die Effizienz, Anlagenverfügbarkeit und Arbeitssicherheit signifikant verbessern. Das fahrerlose Transportsystem ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Bereichsabläufen und führt zu erheblich verkürzten Rüstzeiten, minimierten Stillständen und einer konstant hohen Produktqualität. Ein umfangreiches Full-Service-Paket gewährleistet eine maximale Anlagenverfügbarkeit und die Partnerschaft zwischen RHI Magnesita und ek robotics setzt neue Standards in der Automatisierung der Feuerfestindustrie.