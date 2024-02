Freudenberg Sealing Technologies eröffnet CO2-neutrale Produktionsstätte in Barcelona

Freudenberg Sealing Technologies hat in Parets del Valles (Barcelona) eine hochmoderne Produktionsstätte eröffnet. Die Fabrik ist komplett CO2-neutral und stellt Komponenten für den Automobilmarkt her. Durch diese Investition erhöht das Unternehmen seine Produktionskapazität um 15 Prozent. Insgesamt hat Freudenberg mehr als 11 Millionen Euro in das neue Werk investiert.



Freudenberg Sealing Technologies eröffnet CO2-neutrale Produktionsstätte in Parets del Valles

Die neue Produktionsstätte in Parets del Valles stellt eine moderne und nachhaltige Alternative zum bestehenden Werk dar. Der Fokus lag auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz, weshalb die Anlagen komplett mit grünem Strom betrieben werden. Ein Viertel davon stammt direkt von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Werks. Durch die energieeffiziente Abluftreinigung mittels Mikroorganismen entfällt die Verbrennung von Gas und das Werk zählt zu den modernsten und nachhaltigsten von Freudenberg Sealing Technologies.

Freudenberg Sealing Technologies eröffnet CO2-neutrales Werk in Barcelona

Die neue Produktionsstätte von Freudenberg Sealing Technologies in Parets del Valles ist hochinnovativ und erfüllt die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Automobilindustrie. Das Werk ist CO2-neutral und betreibt seine Anlagen komplett mit grünem Strom. Zudem wird die Abluftreinigung mithilfe von Mikroorganismen durchgeführt, was eine energieeffiziente und ökologisch sinnvolle Lösung ist. Bei der offiziellen Einweihung waren hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft anwesend, was die Bedeutung des Werks unterstreicht.

Freudenberg Sealing Technologies eröffnet CO2-neutrales Werk in Parets del Valles

Freudenberg Sealing Technologies hat in Parets del Valles eine neue Produktionsstätte eröffnet, die über eine Fläche von 6.800 Quadratmetern verfügt. Mit 171 Mitarbeitern wird die jährliche Produktion von Stoßdämpfer- und Lenkungskomponenten um 15 Prozent gesteigert. Diese Investition zeigt das Engagement des Unternehmens für die Automobilindustrie und den Standort Spanien.

Neue Produktionsstätte bringt Freudenberg Klimazielen näher: CO2-Reduktion und erneuerbare Energien

Freudenberg Sealing Technologies hat mit der Errichtung der neuen Produktionsstätte einen wichtigen Schritt in Richtung seiner ambitionierten Klimaziele gemacht. Bis 2025 strebt das Unternehmen an, den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2020 um 30 Prozent zu reduzieren. Dies wird anhand der Tonnen CO2 pro Million Euro Umsatz gemessen. Zudem plant das Unternehmen, bis 2030 den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien zu decken. Bis 2045 soll Freudenberg Sealing Technologies ein klimaneutrales Unternehmen sein.

Freudenberg Sealing Technologies setzt konsequent auf Klimaziele

Freudenberg Sealing Technologies setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, um seine Klimaziele zu erreichen. Die Optimierung von Produkten und Technologien, die Reduzierung von Abfall und die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden sind zentrale Maßnahmen. Durch bewussten Einsatz von Material und Energie sowie die Minimierung des CO2-Ausstoßes während der Produktion trägt das Unternehmen aktiv zum Umweltschutz bei.

CO2-neutrale Produktionsstätte in Parets del Valles bietet Vorteile

Freudenberg Sealing Technologies hat in Parets del Valles eine neue, CO2-neutrale Produktionsstätte eröffnet. Durch den Einsatz von grünem Strom und erneuerbaren Energien sowie eine effiziente Abluftreinigung wird die Umweltbelastung minimiert. Gleichzeitig erhöht das Werk die Produktionskapazität um 15 Prozent und stärkt somit die Automobilindustrie. Freudenberg Sealing Technologies zeigt mit diesem Projekt erneut ihr Engagement für den Umweltschutz und eine nachhaltige Zukunft.