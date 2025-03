Neue Versionen der kostenfreien Berechnungsmodule für eAssistant

Die GWJ Technology GmbH hat mit eAssistant eine webbasierte Software entwickelt, die Konstrukteuren bei der Auslegung, Nachberechnung und Optimierung klassischer Maschinenelemente unterstützt. Die kostenfreien Berechnungsmodule zur Passungs- und Härteumrechnung sowie zur überschlägigen Wellen- und Schraubenauslegung ermöglichen eine effiziente Dimensionierung. Die Module sind direkt über die Webseite www.eAssistant.eu zugänglich und erfordern keine Registrierung. Die Verwendung von Java-PlugIns wurde eliminiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.



Härteumrechnung und Passungsberechnung leicht gemacht mit eAssistant

Das Modul zur Härteumrechnung in der Softwarelösung eAssistant von GWJ Technology bietet Konstrukteuren die Möglichkeit, verschiedene Härtewerte umzurechnen oder durch Angabe der Zugfestigkeit zu ermitteln. Dabei können sie aus einer Vielzahl von Werkstofftypen wählen und das Programm liefert automatisch die entsprechenden Härtewerte. Zusätzlich ermöglicht die Passungsberechnung eine schnelle Ermittlung der Abmaße verschiedener Toleranzpaarungen für einen vorgegebenen Nenndurchmesser. Dabei stehen alle IT-Klassen und Toleranzfelder nach DIN ISO 286 zur Auswahl, und es können individuelle Abmaße für Sonderpassungen vorgegeben werden.

Effiziente Wellendimensionierung mit überschlägiger Berechnung und Werkstoffauswahl

Die überschlägige Wellendimensionierung ist ein nützliches Tool, um die erforderlichen Abmessungen für Wellen und Achsen mit Vollkreisquerschnitt abzuschätzen. Dabei kann aus einer umfangreichen Werkstoffdatenbank ausgewählt werden und es besteht die Möglichkeit, die maximal zulässige Torsions- und/oder Biegespannung vorzugeben. Durch die Eingabe der Belastung und des gewünschten Sicherheitsfaktors ermittelt das Programm den erforderlichen Mindestdurchmesser der Welle. Ebenso kann mit der überschlägigen Schraubendimensionierung nach VDI 2230 leicht der Mindestschraubendurchmesser unter Berücksichtigung der maximalen Axialkraft und/oder Querkraft abgeschätzt werden.

Neue Versionen der Module mit überarbeiteter Oberfläche und Responsive Design

Die Benutzeroberfläche der Module wurde in der neuesten Version der Softwarelösung eAssistant komplett überarbeitet und modernisiert. Durch das Responsive Design passen sich die Module nun automatisch an das jeweilige Endgerät an, unabhängig davon, ob es im Hoch- oder Querformat genutzt wird und ob es sich um ein Android- oder iOS-Gerät handelt. Dadurch können die kostenlosen Module sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Smartphones und Tablets verwendet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Module als App herunterzuladen und zu installieren.

Neue Versionen der Berechnungsmodule: Effizientes Auslegen und Optimieren von Maschinenelementen

Die neuen Versionen der kostenfreien Berechnungsmodule im Rahmen der Softwarelösung eAssistant von GWJ Technology bieten Konstruktionsenthusiasten eine breite Palette an Vorteilen. Die Module zur Passungs- und Härteumrechnung ermöglichen es, klassische Maschinenelemente effizient auszulegen und zu optimieren. Zusätzlich ermöglicht die überschlägige Wellen- und Schraubenauslegung eine schnelle Dimensionierung von Wellen und Schrauben. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und optimale Darstellung auf verschiedenen Endgeräten machen die Nutzung der Module noch einfacher und flexibler.