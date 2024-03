hte gewinnt Ausschreibung für Hochdurchsatz-Testsystem in China

Das Shanghai Institute of Cleantech Innovation (ICT) hat die Firma hte als Gewinner der Ausschreibung für den Bau eines 16-fach Hochdurchsatz-Testsystems zur Evaluierung von Fischer-Tropsch-Katalysatoren ausgewählt. Grundlage für diese Entscheidung war eine umfangreiche Marktanalyse sowie der Mehrwert und das Fachwissen von hte in diesem Bereich.



Entwicklung interner Testfähigkeiten zur Weiterentwicklung von Technologielösungen

Durch jahrelange Erfahrung und zahlreiche Forschungsprojekte in der Öl- und Gasbranche hat hte umfangreiche interne Testfähigkeiten entwickelt. Das dabei gewonnene Wissen wurde direkt in die Technologielösungen von hte integriert und hat zu deren kontinuierlicher Weiterentwicklung beigetragen.

Fischer-Tropsch-Verfahren: Herausragende Technologie für Synthesegas-Umwandlung

Das Fischer-Tropsch-Verfahren hat sich seit über 50 Jahren als äußerst effiziente Technologie zur Umwandlung von Synthesegasen bewährt. Diese Gase werden aus verschiedenen Kohlenstoffquellen gewonnen und das Verfahren bietet eine vielversprechende Lösung für das Recycling von Kohlenstoff. Durch seine Effizienz hat das Verfahren in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und kann eine Antwort auf die Herausforderungen des Kohlenstoff-Recyclings bieten.

Durch die Kombination von Pyrolyse und Vergasung mit der Fischer-Tropsch-Synthese (FTS) besteht die Möglichkeit, organische Abfälle zu verwerten, die von herkömmlichen Abfallwiederverwertungssystemen nicht effektiv genutzt werden können. Die Umwandlung der Ausgangsstoffe in FT-Naphtha und anschließend in hochwertige Produkte ermöglicht die Gewinnung wertvoller Rohstoffe.

hte gewinnt Ausschreibung für Fischer-Tropsch-Testsystem in China

Die Firma hte hat in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse an Fischer-Tropsch-Prozessen festgestellt. Durch ihre Expertise in der CO2-Wertschöpfungskette unterstützt hte ihre Kunden mit Auftragsforschung und Technologielösungen. CEO Wolfram Stichert freut sich, die Installation der ersten Fischer-Tropsch-Einheit für ICT in China anzukündigen und betont die zukünftige Stärkung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen hte und ICT.

Die Zusammenarbeit zwischen hte und ICT eröffnet zahlreiche Vorteile für beide Unternehmen. ICT kann von der langjährigen Erfahrung und Expertise von hte in der Evaluierung von Fischer-Tropsch-Katalysatoren profitieren. Das Hochdurchsatz-Testsystem von hte ermöglicht eine effiziente und schnelle Bewertung der Katalysatoren, was zu einer beschleunigten Entwicklung neuer Produkte und Technologien führt. Gleichzeitig kann ICT auf das umfangreiche Wissen von hte im Bereich der CO2-Wertschöpfungskette zurückgreifen, um innovative Lösungen für das Recycling von Kohlenstoff zu entwickeln.

Die Kooperation zwischen hte und ICT eröffnet neue Perspektiven für die Fischer-Tropsch-Synthese und bietet Lösungen zur effektiven Bewältigung der Herausforderungen des Kohlenstoff-Recyclings. Durch den Austausch von Expertise und die Nutzung moderner Technologien wird eine vielversprechende Zukunft in diesem Bereich angestrebt.