Michelin setzt auf HVO100: Mehr Nachhaltigkeit im Reifentransport

Michelin hat beschlossen, den Einsatz von herkömmlichem Diesel für Reifentransporte einzustellen und stattdessen auf den alternativen Kraftstoff HVO100 umzusteigen. HVO100 besteht aus hydriertem Pflanzenöl und bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt.



Die Lkw der Spedition GR Logistik haben in diesem Jahr den Auftrag von Michelin erhalten, insgesamt 1,6 Millionen Kilometer mit HVO100 zurückzulegen. Durch den Umstieg von herkömmlichem Diesel auf HVO100 werden auf dieser Strecke mehr als 1.000 Tonnen CO2 eingespart. Zudem reduziert der ökologische Kraftstoff die Feinstaubbelastung sowie die Kohlenmonoxid- und Stickoxidemissionen um bis zu 90 Prozent.

Die Bundesregierung hat grünes Licht für den Verkauf von HVO100 an Tankstellen gegeben. Michelin nutzt diese Entscheidung, um eine Vorreiterrolle in der Branche einzunehmen und die Nachhaltigkeit in der Logistik zu verbessern. Das Unternehmen strebt danach, bei Nachhaltigkeitsthemen eine führende Rolle zu übernehmen und arbeitet eng mit Partnern zusammen, um Lösungen für weniger Ressourcenverbrauch und mehr Klimaschutz umzusetzen.

Die Entscheidung, auf HVO100 umzusteigen, bringt nicht nur ökologische Vorteile mit sich, sondern auch wirtschaftliche und praktikable Ansätze für eine nachhaltigere Logistik. Bereits jetzt sind die Fahrzeuge des Logistikpartners von Michelin mit HVO100 unterwegs, was zeigt, dass der alternative Kraftstoff bereits erfolgreich eingesetzt wird. Für die Zukunft plant Michelin, weitere Vertragspartner in Nord- und Ost-Deutschland auf HVO100 umzustellen, um die Nachhaltigkeitsziele weiter voranzutreiben.

Der Umstieg auf HVO100 bietet für Michelin und seine Speditionspartner sowohl ökologische als auch praktische Vorteile. Durch den Einsatz dieses alternativen Kraftstoffs wird sofort eine positive Wirkung auf die Klimabilanz erzielt, da der CO2-Ausstoß beim Reifentransport bereits ab der ersten Tankladung spürbar reduziert wird. Darüber hinaus ist es für Michelin wichtig, dass der neue Kraftstoff von seinen Speditionspartnern einfach und ohne zusätzlichen Aufwand genutzt werden kann. Bei der Spedition GR Logistik werden ausschließlich Mercedes-Lkw eingesetzt, die bereits vom Hersteller für die Verwendung von HVO100 freigegeben sind. Daher waren keine Anpassungen an den Dieselmotoren erforderlich.

Michelin führt nachhaltige Lösungen entlang der Wertschöpfungskette ein

Michelin setzt in der gesamten Lieferkette und der Nordregion Europas auf nachhaltige Lösungen. In Schweden fahren bereits Lkw mit Bio-Gas und HVO100 im Auftrag von Michelin. Darüber hinaus wird in Uddevalla, Schweden, ein Reifen-Recyclingwerk in Zusammenarbeit mit Enviro und Antin Infrastructure errichtet, das jährlich 35.000 Tonnen Altreifen recyceln wird.

Michelin hat verschiedene Initiativen gestartet, um die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zu erreichen. Bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen im gesamten europäischen Logistikbereich um 15 Prozent reduziert werden. Langfristig strebt Michelin an, komplett klimaneutral zu sein und Reifen zu 100 Prozent aus erneuerbaren oder recycelten Materialien herzustellen. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltigere Zukunft im Bereich der Logistik und der Reifenproduktion.

Michelin hat sich für den Einsatz von HVO100 bei Reifentransporten entschieden, um ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu setzen. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundlichere Logistikbranche.

HVO100 bietet wirtschaftliche Vorteile, da keine Anpassungen an den Dieselmotoren erforderlich sind. Michelin verfolgt das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein und ergreift dazu verschiedene Initiativen entlang der Wertschöpfungskette. Der Einsatz von HVO100 ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltigere Zukunft in der Logistikbranche.