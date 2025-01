HERMA präsentiert nachhaltige Verpackungslösungen auf der Logimat Messe

Das innovative InNo-Liner Etikettenmaterial von HERMA präsentiert eine wegweisende Lösung zur Reduzierung von Verpackungsabfall gemäß der neuen EU-Verpackungsverordnung. Durch die patentierte Technologie werden nahezu alle Fertigungsreststoffe beim Etikettieren eliminiert, was zu einer nachhaltigen Verpackungskennzeichnung beiträgt. Zusätzlich bietet HERMA eine umfassende Auswahl an Etikettierern, die modular aufgebaut sind und somit individuell an verschiedene Anwendungen angepasst werden können.



HERMA präsentiert nachhaltige Lösungen für EU-Verpackungsverordnung auf Logimat

Die neue EU-Verordnung für Verpackungen und Verpackungsabfall (PPWR) fordert eine deutliche Reduzierung des Verpackungsabfalls bis 2030. HERMA hat darauf reagiert und präsentiert Lösungen für die vier zentralen Aspekte der Verordnung: Reduce, Reuse, Recycle und Recover. Unter dem Aspekt „Reduce“ bietet HERMA die Thin Range an, leichtgewichtige Etiketten, die Ressourcen und Kosten sparen. Für „Reuse“ und „Recycle“ bietet HERMA Wash-off Lösungen für Etiketten, die wiederverwendet werden können. Zudem bietet HERMA zertifizierte Etiketten für die industrielle und Gartenkompostierung an, um eine sinnvolle Wiederverwendung zu ermöglichen.

Effiziente Etikettierungslösungen für die Anforderungen der PPWR

Die Logimat Messe bietet HERMA die Möglichkeit, ihre innovative Etikettierstraße vorzustellen, die für jede Anwendung die passende Lösung bietet. Der HERMA eco setzt neue Maßstäbe für wirtschaftliche Etikettiertechnologie und überzeugt mit hoher Konstruktions- und Verarbeitungsqualität. Der Etikettierer HERMA 500 beeindruckt durch seine herausragende Performance, Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität. Die HERMA Print & Apply Systeme spielen eine wichtige Rolle in der Logistik und ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Produktionslinien.

HERMA präsentiert nachhaltige Lösungen für die Verpackungsindustrie

HERMA präsentiert auf der Logimat Messe innovative Lösungen für die Verpackungsindustrie. Das InNo-Liner Etikettenmaterial revolutioniert den Etikettierungsprozess, indem es nahezu alle Fertigungsreststoffe eliminiert und somit den Anforderungen der neuen EU-Verordnung gerecht wird. Mit einer breiten Palette von Etikettierlösungen bietet HERMA für jede Anwendung die passende Lösung. Die Thin Range ermöglicht eine signifikante Reduzierung von Ressourcen und Kosten, während die Wash-off Lösungen eine nachhaltige Wiederverwendung der Etiketten ermöglichen. HERMA ist der ideale Partner für eine effiziente und umweltfreundliche Verpackungskennzeichnung.