InnoPhase IoT und STMicroelectronics ermöglichen IoT-Plattform

Die Evaluationsplattform von InnoPhase IoT kombiniert das STM32U5 MCU Evaluierungsboard von STMicroelectronics mit dem Talaria TWO Wi-Fi/BLE Evaluierungsboard, um ultra-niedrigen Stromverbrauch Wi-Fi/BLE nahtlos mit STM32-Mikrocontrollern zu integrieren. Diese Plattform ermöglicht die Entwicklung von IoT-Geräten mit der branchenweit niedrigsten Leistung für Cloud-basierte batteriebetriebene Anwendungen wie Wearables, industrielle IoT, medizinische Anwendungen, kommerzielle Anwendungen und Smart-Home-Automation. Durch innovative Energiemanagementfunktionen wird der Stromverbrauch um bis zu 90% reduziert, was zu einer verlängerten Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren führt.



Neue Generation von 32-Bit-Mikrocontrollern mit niedrigem Stromverbrauch

Das STM32U5 MCU ist eine neue Generation von 32-Bit-Mikrocontrollern, die speziell für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurden. Mit dem integrierten Cortex-M33-Kern, bis zu 4 MB Flash-Speicher und 2,5 MB SRAM bietet das MCU die höchste Leistung in seiner Klasse. Durch innovative Energieverwaltungsfunktionen kann der Stromverbrauch um bis zu 90% reduziert werden, was zu einer erheblichen Verlängerung der Batterielebensdauer führt.

Die Talaria TWO Wi-Fi/BLE5 Multiprotokoll-Plattform von InnoPhase IoT zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, ultra-niedrigen Stromverbrauch mit Cloud-Konnektivität zu kombinieren. Mit einem Tx-Stromverbrauch von nur 81 mA bei MCS7 und einem DTIM-10-Stromverbrauch von 57 µA ermöglicht sie eine Batterielebensdauer von über 10 Jahren für IoT-Geräte.

Die Talaria TWO Plattform von InnoPhase IoT bietet eine nahtlose Verbindung zu AWS und Microsoft Azure, ermöglicht die Wi-Fi-Bereitstellung über BLE und bietet gesicherte Over-the-Air-Updates. Mit ihrer hohen Integration, geringen Größe und verschiedenen Antennenoptionen erfüllt sie die Anforderungen verschiedener Anwendungsfälle im IoT-Bereich.

Durch die nahtlose Integration der STM32U5 MCU und Talaria TWO Evaluierungsboards können Designer IoT-Lösungen entwickeln, die eine ultra-niedrige Stromverbrauch-Sensor-zu-Cloud-Verbindung ermöglichen. Die Softwareintegration erfolgt über die ST I-CUBE-T2 Softwareerweiterung für STM32Cube. Die Host-Anwendung auf dem STM32U5 nutzt die InnoPhase IoT Host APIs (HAPI) und kommuniziert mit der Anwendung auf dem InnoPhase IoT Talaria TWO Gerät. Das Kit bietet Unterstützung für AWS IoT-Services.

Bertrand Denis, STM32 Produktmanager bei STMicroelectronics, betonte die Bedeutung der niedrigen Stromverbrauch Wi-Fi-Verbindung von InnoPhase IoT Talaria TWO zu STM32U5 für Smart-Anwendungen mit ultra-niedrigem Stromverbrauch. Durch die Zusammenarbeit mit InnoPhase IoT können Kunden nun die Anforderungen an eine lange Batterielebensdauer erfüllen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Die Implementierung von Wi-Fi Cloud-Konnektivität ermöglicht die nahtlose Integration in verschiedene Anwendungsbereiche wie Wearables, persönliche medizinische Geräte, Home Automation und industrielle IoT.

Wiren Perera, Präsident und COO von InnoPhase IoT, betont die Bedeutung von drahtlosen Geräten mit langer Batterielebensdauer und direkter Cloud-Konnektivität für das IoT. Durch die Kombination des stromsparendsten MCU von ST, dem STM32U5, mit der branchenweit stromsparendsten Wi-Fi/BLE-Lösung von InnoPhase IoT wird eine Plattform geschaffen, die eine schnelle Entwicklung und Implementierung ermöglicht und gleichzeitig die Vorteile der ubiquitären Wi-Fi-Konnektivität nutzt.

Die STM32U5 MCUs und Talaria TWO Wi-Fi/BLE SoC/Module sind derzeit in Produktion und bieten eine zuverlässige Leistung. Die Talaria TWO Wi-Fi/BLE Module sind von der Wi-Fi Alliance und Bluetooth SIG zertifiziert, was eine hohe Kompatibilität gewährleistet. Darüber hinaus verfügen sie über eine globale regulatorische Zertifizierung, was bedeutet, dass sie weltweit eingesetzt werden können, ohne gegen lokale Vorschriften zu verstoßen. Diese Module sind die ideale Wahl für IoT-Anwendungen, die eine sichere und zuverlässige drahtlose Konnektivität erfordern.

Auf der Sensors Converge 2023 Konferenz in Santa Clara, Kalifornien, präsentierte InnoPhase IoT eine erfolgreiche Demonstration der nahtlosen Verbindung zwischen dem STM32U5 und dem Talaria TWO Sensor zur AWS-Konnektivität. Durch diese Verbindung können ultra-niedrige Stromverbrauchsgeräte mit direkter Cloud-Anbindung in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Wearables, medizinischen Geräten, Smart-Home-Automatisierung und industrieller IoT eingesetzt werden.

Evaluierungsboards und Entwicklungskits ermöglichen sofortige Nutzung der IoT-Plattform

Die nahtlose Integration des STM32U5 MCU von STMicroelectronics und des Talaria TWO Wi-Fi/BLE von InnoPhase IoT ermöglicht die Entwicklung von IoT-Lösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch und einer Batterielebensdauer von über 10 Jahren. Diese revolutionäre Plattform bietet Entwicklern in den Bereichen Wearables, industrielle IoT-Anwendungen, medizinische Geräte, kommerzielle Anwendungen und Smart-Home-Automation innovative Lösungen.

Die Kombination des leistungsstarken STM32U5 MCU mit der energieeffizienten Wi-Fi/BLE-Lösung von Talaria TWO ermöglicht es Unternehmen, IoT-Geräte mit langer Batterielebensdauer und direkter Cloud-Konnektivität zu entwickeln. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für das IoT in verschiedenen Märkten und Kunden können gleichzeitig die Anforderungen an niedrigen Stromverbrauch, lange Batterielebensdauer und hohe Leistung erfüllen.

Mit den Evaluierungsboards und Entwicklungskits von InnoPhase IoT und STMicroelectronics können Entwickler sofort mit der Gestaltung ihrer eigenen IoT-Lösungen beginnen. Diese Plattform ermöglicht eine schnelle und effiziente Entwicklung und gibt einen greifbaren Einblick in die Zukunft des IoT.