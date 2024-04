InnoTruck präsentiert Innovationen und Zukunftsfelder in interaktiver Ausstellung

Am 11. und 12. April 2024 haben Besucher auf dem Festplatz in Schillingsfürst die einzigartige Gelegenheit, den InnoTruck des BMBF zu besuchen. Die interaktive Ausstellung präsentiert Innovationen und Zukunftsfelder wie grünen Wasserstoff, neue Materialien und nachhaltige Technologien. Besonders Schülerinnen und Schüler können hier live erleben, woran in Deutschland geforscht wird und welche Berufsmöglichkeiten sich daraus ergeben.



Der InnoTruck: Innovationsbotschafter für technische Fortschritte

Der InnoTruck ist ein faszinierendes mobiles Ausstellungsfahrzeug, das im Auftrag des Bundesforschungsministeriums unterwegs ist und als „Innovationsbotschafter“ fungiert. Während seiner Deutschland-Tour präsentiert er anschauliche Einblicke in bedeutende Forschungs- und Technologiefelder, um Schülerinnen und Schülern bei der Berufswahl zu helfen.

In der Ausstellung im InnoTruck können Besucherinnen und Besucher mehr als 60 spannende und praxisnahe Ausstellungsstücke entdecken. Durch Coachings, Rundgänge und Workshops erhalten Jugendliche Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte und haben die Möglichkeit, Exponate und Technologie-Demonstratoren selbst zu testen. Begleitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler informieren außerdem über Bildungswege im MINT-Bereich und zeigen auf, welche Karrierechancen und Berufe in den präsentierten Schlüsseltechnologien möglich sind.

Am 11. April 2024 öffnet der InnoTruck von 15:30 bis 17:00 Uhr seine Türen für alle Interessierten. Besucher haben die Möglichkeit, die Ausstellung zu erkunden und eigenständig zu experimentieren. Das wissenschaftliche Team steht während dieser Zeit zur Verfügung, um Fragen zu den Exponaten und aktuellen Forschungsthemen zu beantworten.

Der InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bietet eine mobile Ausstellung, in der Technologien erlebbar gemacht werden. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, Innovationen nicht nur zu betrachten, sondern auch anzufassen und auszuprobieren. Durch Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen wird ein interaktives Erlebnis geschaffen. Zudem können sie einen kollaborativen Roboter in Aktion sehen, der die zukünftige Zusammenarbeit von Mensch und Maschine verdeutlicht. Exponate aus den Bereichen Mobilität und Medizintechnik zeigen den Fortschritt in diesen wichtigen Feldern auf.

Der InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ermöglicht es Besuchern, die neuesten technologischen Entwicklungen hautnah zu erleben. Am 11. April 2024 haben Interessierte die Möglichkeit, von 15:30 bis 17:00 Uhr den InnoTruck zu besuchen und sich über zukunftsweisende Innovationen zu informieren. Neben dem Erwerb von Wissen bieten sich den Besuchern auch zahlreiche Gelegenheiten, sich von den technologischen Fortschritten begeistern zu lassen.