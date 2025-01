Inseqtor: Das autonome Kamerasystem für effiziente Schädlingsbekämpfung

Das autonome und vollautomatische Kamerasystem „Inseqtor“ der pi4_robotics GmbH revolutioniert die Schädlingsbekämpfung in Deutschland. Durch seine hochmoderne Bildverarbeitungstechnologie erkennt der Inseqtor biozidfrei nachtaktive Schädlinge wie Schaben und andere Insekten. Unternehmen können dank dieser Innovation effizient Schädlingsbefall identifizieren und bekämpfen. Der Inseqtor setzt neue Maßstäbe in der Branche und bietet eine sichere und umweltfreundliche Lösung zur Schädlingskontrolle.



Der Inseqtor ist eine technologische Innovation, die eine autonome und vollautomatische Protokollierung und Benachrichtigung ermöglicht. Es erkennt nicht nur Schädlinge, sondern sendet auch automatische Warnmeldungen an die verantwortliche Person, was die Sicherheit und Bequemlichkeit erhöht. Durch die Einsparung von Kontrollgängen und die Protokollierung in einer Datenbank spart das System dem Betreiber Kosten. Besonders in Lebensmittel produzierenden oder lagernden Betrieben ist die Kontrolle von Schädlingen von größter Bedeutung. Mit der autonomen Verfolgung und Identifikation erweitert der Inseqtor die Möglichkeiten der Schädlingskontrolle.

Der Inseqtor ist ein vielseitiges Überwachungssystem, das in verschiedenen Branchen wie Hotels, Gastronomie, Einzelhandel, Großhandel, Büros, private Haushalte, Lebensmittelindustrie und Labore eingesetzt wird. Es spielt eine bedeutende Rolle in der Schädlingsbekämpfung, indem es autonome und vollautomatische Funktionen bietet. Durch die Verbindung von Technologie und Umweltfreundlichkeit erfüllt die pi4_robotics GmbH die Anforderungen der Kunden und steigert gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit. Das Inseqtor-System schützt nicht nur die Gesundheit der Kunden, sondern auch die Umwelt. Interessierte können die Inseqtor-Kamera über die pi4_robotics Webseite oder den Online-Shop von Robozän mieten.

