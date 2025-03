Effiziente und kostengünstige Förderanlagen mit MCP PLAY

Die Einführung von MCP PLAY auf der LogiMAT 2019 markierte einen Paradigmenwechsel in der automatischen Fördertechnik. INTERROLL, der weltweit führende Anbieter von Materialflusslösungen, ermöglicht mit dieser innovativen Technologie eine einfachere und schnellere Realisierung von Förderanlagen. Zudem können diese kostengünstiger und energieeffizienter betrieben werden und erreichen dabei bis zu 100 % höhere Durchsätze.



MCP PLAY: Vereinfachte und effiziente Konfiguration von Förderanlagen

Die Modular Conveyor Platform (MCP) und die Steuerungsschnittstellen auf BUS-Ebene von Interroll bieten seit 2014 eine wegweisende Lösung für den Materialfluss. Durch ihre plattformbasierten Module ermöglichen sie eine flexible Bewältigung nahezu aller Förderaufgaben. Bisherige komplexe Förderanlagen wurden nach dem ZPA-Verfahren gesteuert, was jedoch viel Programmieraufwand erforderte. Mit MCP PLAY wird die Konfiguration und Steuerung von Förderanlagen nun deutlich einfacher und effizienter gestaltet.

Die innovative MCP PLAY-Funktion von INTERROLL revolutioniert die automatische Fördertechnik. Sie ermöglicht nicht nur eine erhebliche Reduzierung des Programmier- und Inbetriebnahmeaufwands, sondern steigert auch den Durchsatz und senkt den Energieverbrauch. Zusätzlich bietet das Inbetriebnahme-Tool von Interroll Integratoren und Betreibern die Möglichkeit, den Systemstatus zu überprüfen, Konfigurationen anzupassen und Tracking-Funktionen zu aktivieren. Dadurch wird die Effizienz und Flexibilität von Förderanlagen deutlich verbessert.

Durch die „Flowing Merge“-Funktion von MCP PLAY ist es nicht mehr notwendig, das Fördergut vor der Zusammenführung zweier Förderlinien zu stoppen. Stattdessen wird die Geschwindigkeit im Abschnitt vor der Zusammenführung reduziert, sodass das Fördergut kontinuierlich fließen kann. Dies führt zu einem höheren Durchsatz und einer verbesserten Gesamteffizienz des Systems. Gleichzeitig werden der Energieverbrauch, die Anschlussleistung, der Geräuschpegel und der mechanische Verschleiß minimiert.

Dank der „Adjust to Gap“-Funktion können Artikel auf der Förderstrecke nun in kürzeren Abständen transportiert werden, was zu einer deutlichen Steigerung des Durchsatzes führt. Untersuchungen des renommierten Fraunhofer IML haben gezeigt, dass der Durchsatz der Förderanlage im Vergleich zur herkömmlichen ZPA-Lösung um bis zu 100 % gesteigert werden kann. Gleichzeitig ermöglicht diese Funktion eine Energieeinsparung von bis zu 30 % bei hohen Durchsätzen.

MCP PLAY ist eine flexible Lösung für Materialflussanlagen, die sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Installationen eingesetzt werden kann. Mit intuitiven Software-Tools und robuster Cybersicherheit ermöglicht es eine optimierte Effizienz der Fördersysteme und verkürzt die Amortisationszeit.

Durch das modulare Plug-and-Play-Design von MCP PLAY können Systemlayouts und -einstellungen einfach und schnell angepasst werden, um den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Dies ist besonders vorteilhaft für E-Commerce-Händler und Logistik-Dienstleister, die saisonale Nachfrageschwankungen bewältigen müssen. Mit dieser Funktion können Unternehmen flexibel auf Marktveränderungen reagieren und ihre Produktivität und Effizienz steigern.

MCP PLAY von Interroll ist ein innovatives Produkt, das Teil der strategischen Vision des Unternehmens ist. Es bietet modulare und zukunftssichere Lösungen, mit denen Kunden durch Innovation wachsen und Kosten senken können, um im Wettbewerb einen klaren Vorteil zu erlangen. Markus Asch, CEO von Interroll, betont die Innovationsführerschaft des Unternehmens und unterstreicht die Bedeutung von MCP PLAY für die Umsetzung dieser Vision.

Die innovative Technologie MCP PLAY von Interroll revolutioniert den Materialfluss und ermöglicht es Unternehmen, ihre Fördersysteme auf eine effiziente und kundenorientierte Weise zu optimieren. Durch erhöhte Produktivität und Effizienz werden sowohl Kosten eingespart als auch die Nachhaltigkeit verbessert. MCP PLAY setzt neue Maßstäbe und ermöglicht es Unternehmen, flexibler auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu reagieren.