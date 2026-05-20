T.Werk präsentiert neue PV-Unterkonstruktionen und Biodiversitätserweiterung auf Intersolar München

Auf der Intersolar in München vom 23. bis 25. Juni 2026 präsentiert T.Werk aus Burgau drei innovative Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen. TRITON flora ermöglicht extensive und semiintensive Dachbegrünungen dank minimalem Abstand zwischen Modulen und Substrat, werkzeugloser Montage und projektspezifischer Ballastierung. URANOS beta sorgt als regendichtes Einlegesystem mit EPDM-Dichtung, abgedichteten Mittelklemmprofilen und integrierten Regenrinnen für zuverlässige Abdichtung und sauberes Kabelmanagement. Standardisierte Parkhausfassaden-Lösung ergänzt das Portfolio ebenso wie die Biodiversitäts-Erweiterung Let it bee.



TRITON flora Gründachsystem ermöglicht Pflanzenwachstum dank 30 cm Abstand

Das Gründachsystem TRITON flora setzt auf das seit 2016 erprobte Montagesystem TRITON und unterstützt sowohl extensive als auch semiintensive Begrünungen auf Flachdächern. Durch einen Mindestabstand von dreißig Zentimetern zwischen Solarmodulen und Substratschicht wird gesundes Pflanzenwachstum gefördert. Achtzig Zentimeter Reihenabstände ermöglichen eine effiziente Pflege. Die Montage funktioniert werkzeuglos und spannungsfrei mittels Steckbolzenverbindungen ohne Dachhautdurchdringung. Eine projektbezogene Ballastierung sorgt abschließend für sichere Standsicherheit und gewährleistet langfristige Stabilität bei hoher Windlast und Wetterbeständigkeit.

Das URANOS beta Einlegesystem gewährleistet eine vollständig regendichte Installation durch seine maßgeschneiderte Schienenarchitektur mit integrierter Wasserableitung. Die speziell geformte Rinne sammelt Regenwasser gezielt und leitet es kontrolliert von der Oberfläche ab. EPDM-Dichtungen zwischen den Modulen sichern eine langanhaltende Abdichtung, während abgedichtete Mittelklemmprofile zusätzliche Zuverlässigkeit bieten. Diese Kombination aus mechanischer Stabilität und hochwertiger Dichtungstechnik sorgt für einen wartungsarmen und wetterfesten Schutz bei Überkopf-Glas-Glas-Modulen. Das System verhindert effektiv Feuchtigkeitseintritt und dauerhafte Materialschäden.

URANOS beta ist ein regendichtes Einlegesystem für Überkopf-Glas-Glas-Module und eignet sich vor allem für Carports und Überdachungen. Eine spezielle Schienengeometrie leitet Regenwasser gezielt in eine integrierte Rinne und sorgt dadurch für effektiven Abfluss. Gleichzeitig bietet sie ausreichend Raum für eine ordentliche Kabelführung und erleichtert somit die Installation. Abgedichtete Mittelklemmprofile entlang der Schienen sowie eine EPDM-Abdichtung zwischen den Modulen garantieren langfristige Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit. und gewährleisten dauerhaften Schutz sowie zuverlässigen Betrieb.

Das Klemmpratzensystem für Parkhausfassaden erlaubt eine vollständig bohrfreie, standardisierte Montage an vorhandenen IPE-Stahlträgern und beschleunigt den Installationsprozess erheblich. Die Profilesätze werden einfach seitlich an den Trägerflanschen eingehängt und durch federnde Pratzen sicher geklemmt, sodass weder Träger noch Betonbauteile beschädigt werden. Einheitliche Komponenten gewährleisten eine gleichbleibende Bauteilgeometrie, reduzieren Lagerhaltungskosten und erleichtern die Serienmontage. Installateure profitieren von hoher Planbarkeit, geringer Bauzeit und wiederholgenauer Passgenauigkeit ohne Spezialwerkzeug. Wartungsfreundlich. Optimierter Materialnutzen sorgt für Kosteneffizienz.

Die neue Parkhausfassaden-Unterkonstruktion basiert auf einem innovativen Klemmpratzensystem, das sich standardisiert auf vorhandene IPE-Träger von Parkhäusern aufsetzt. Eine bohrfreie Montage ermöglicht das unkomplizierte Einklemmen der Profile, wodurch Beschädigungen vermieden werden. Anschließend erfolgt die Befestigung mit identischen Profilen und Klemmen, die bereits im Dachbereich erprobt sind. Dieses Konzept reduziert den Planungsaufwand, steigert die Installationsgeschwindigkeit und bietet Solarteuren maximale Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit bei jedem Projekt und gewährleistet langfristige Stabilität. Montagezeiten optimiert.

Die „Let it bee“-Erweiterung für das SILENOS-Montagesystem integriert Habitat-Elemente wie bienenfreundliche Blühstreifen, Insektenhotels und Nistkästen in Solarparkstrukturen. Durch modular anpassbare Unterkonstruktionen entstehen Nisthilfen, Futterquellen und Rückzugsmöglichkeiten unter und zwischen den Solarmodulen. Betreiber kombinieren so Stromproduktion mit aktivem Artenschutz, fördern die Bestäubungsleistung vor Ort und steigern die Biodiversität in Freiflächenanlagen ohne zusätzlichen Flächenbedarf. Monitoring-Sensoren erlauben die Erfassung von Populationstrends und ermöglichen gezielte ökologische Anpassungen. Die Installation erfolgt elegant ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Die „Let it bee“-Erweiterung für das Freiflächen-Montagesystem SILENOS integriert gezielt zusätzliche Habitatstrukturen wie Nisthilfen, Totholzmodule und bienenfreundliche Blühflächen in Solarparks. Durch die Kombination von effizienter Photovoltaik und artenschutzorientierten Elementen steigert sie die ökologische Vielfalt auf der gleichen Fläche. Betreiber profitieren von gesteigerten Umweltkennzahlen und positivem Image sowie von technischen Vorteilen einer modularen Bauweise, die eine unkomplizierte Montage und optimale Ausrichtung der Solarmodule gewährleistet. Zudem ermöglicht Lösung kontinuierliche Monitoringmaßnahmen zur Artenvielfalt.

Vom 23. bis 25. Juni präsentiert T.Werk auf der Intersolar München am Stand 370 in Halle A5 praxisorientierte Montagesysteme für Photovoltaikanlagen. Besucher erfahren bei Live-Demonstrationen alle relevanten Details zur werkzeuglosen Installation, projektspezifischen Ballastierung und integrierten Kabelmanagementlösungen. Das Expertenteam erläutert die Funktionsweisen von TRITON flora, URANOS beta, Parkhausfassaden-Klemmpratzensystem und der Biodiversitätserweiterung „Let it bee“. Interessierte Installateure und Projektplaner haben Gelegenheit, individuelle Fragestellungen direkt vor Ort zu klären und nachhaltige Lösungen erleben.

Auf der weltweit Führer Fachmesse für die Solarwirtschaft in München stellt T.Werk seine neuen Montagesysteme sowie die Erweiterung „Let it bee“ live am Stand 370 in Halle A5 aus. Besucher haben die Gelegenheit, sich direkt vor Ort von der werkzeuglosen Montage, der hohen Wetterfestigkeit und dem ökologischen Mehrwert zu überzeugen. Die Präsentationen bieten praxisnahe Einblicke in innovative Lösungen zur effizienten und nachhaltigen Stromerzeugung mit Photovoltaik ausgereiften Komponenten und fachkundiger Beratung.

Die jüngsten Produktentwicklungen von T.Werk bieten sowohl privaten Anwendern als auch gewerblichen Installateuren anwendungsorientierte Konzepte für die Solarbranche. Mit TRITON flora wird eine optimierte Dachbegrünung realisiert, während URANOS beta eine verlässliche Dichtigkeit gegen Niederschläge sicherstellt. Eine speziell entwickelte Parkhausfassaden-Konstruktion erleichtert die Montage an Trägerprofilen ohne Bohraufwand und „Let it bee“ stärkt durch gezielte Habitat-Elemente die Biodiversität. Zusammen steigern diese Systeme Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität und setzen neue Branchenstandards für Umweltverträglichkeit.