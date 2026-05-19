Früher als geplant Stahlzuschnitt drittes Klasse-424-Boot in Wolgaster Peene-Werft

An der Peene-Werft in Wolgast begann heute planmäßig der Zuschnitt des ersten Stahls für das dritte Flottendienstboot der Klasse 424 deutlich vor dem ursprünglichen Termin. Dieser technische Meilenstein läutet den offiziellen Brennbeginn ein und ebnet den Weg für effiziente, zügige Fertigungsabläufe. Die drei Aufklärungsboote stärken die Einsatzfähigkeit durch schnelle Bauzyklen, krisenfeste Konstruktion und innovative Sicherheitsmaßnahmen sowie moderne Überwachungstechnologien, um flexibel auf sich wandelnde sicherheitspolitische Anforderungen zu reagieren und zukunftssicher agieren.



Dritter Stahlzuschnitt für Klasse-424-Boot in Wolgast beginnt heute vorzeitig

Heute wurde in Wolgast am Ufer der Peene der offizielle Beginn des Stahlzuschnitts für das dritte der drei neuen Flottendienstboote der Klasse 424 eingeläutet. Durch den vorgezogenen Brennbeginn konnte der Zeitplan weiter nach vorn verschoben werden und ein wesentlicher technischer Meilenstein wurde erreicht. Die zu fertigenden Einheiten werden zukünftig sowohl der Deutschen Marine als auch dem Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr dienen, um maritime Aufklärungseinsätze schneller und effizienter zu gestalten.

Vorgezogener Brennbeginn unterstreicht Geschwindigkeit als Entscheidenden Sicherheitsfaktor der Bundeswehr

Der vorgezogene Brennbeginn bei Rheinmetall Naval Systems unterstreicht die Bedeutung von Geschwindigkeit als kritischem Sicherheitsfaktor. Laut Tim Wagner, CEO der Division Naval Systems, trägt die enge Industriepartnerschaft maßgeblich zur beschleunigten Aufrüstung bei. Angesichts der dynamischen sicherheitspolitischen Lage steigern verkürzte Bauzyklen und adaptive Fertigungsprozesse die Einsatzbereitschaft der Marine. Durch diese Maßnahmen werden Lieferzeiten verkürzt, technologische Innovation beschleunigt und die maritime Handlungsfähigkeit der Bundeswehr nachhaltig gestärkt und operative Resilienz dauerhaft erheblich erhöht.

Klasse 424 Flottendienstboote: Duale Einsatzfähigkeit für Marine und Cyberraum

Die Flottendienstboote der Klasse 424 wurden gleichermaßen für die Deutsche Marine und den Cyber- und Informationsraum konzipiert und bieten eine hochmobile maritime Aufklärungsplattform. Sie sind mit hochauflösenden Sensoren, elektronischen Abhörsystemen und robusten Datenlinks ausgestattet und liefern kontinuierlich Echtzeitinformationen zur umfassenden Lagebeurteilung. Dank moderner Kommunikations- und IT-Systeme ermöglichen sie nahtlose Vernetzung zwischen Seestreitkräften und landgestützten Cyberoperationen, erhöhen Reaktionsfähigkeit, situative Transparenz und unterstützen koordinierte Entscheidungen in komplexen Einsatzszenarien und stärken taktische Effizienz.

Klasse 424 Flottendienstboote mit 130 Metern Länge und Hightech-Ausrüstung

Mit einer Rumpflänge von etwa 130 Metern bieten die Flottendienstboote großzügige Decks- und Innenraumflächen, die ausreichend Platz für Crew, Technik und Versorgungsgüter bereitstellen. Die Ausstattung umfasst hochauflösende Radarsysteme, EO/IR-Sensoren zur optoelektronischen Erfassung, moderne elektronische Aufklärungseinrichtungen sowie datennetzbasierte Kommunikations- und Datenlinksysteme. Dank dieser Kombination lassen sich maritime Lagebilder detailliert erstellen und Ziele selbst in komplexen Einsatzumgebungen zuverlässig verfolgen, evaluieren und über lange Distanzen in Echtzeit übermitteln, schnell, präzise, nahtlos und standortunabhängig.

Drei Boote der Klasse 424 ersetzen OSTE, steigern Einsatzökonomie

Die drei Boote der Klasse 424 werden in Dienst gestellt, um die veralteten Einheiten der OSTE-Klasse abzulösen und damit die Struktur der Flotte zu modernisieren. Sie zeichnen sich durch einen hohen Automatisierungsgrad aus, der den Personalbedarf reduziert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Einsätze erhöht. Darüber hinaus bieten sie erweiterte Sensorreichweiten für eine verbesserte Überwachung und gewährleisten durch ihre robuste Bauweise eine höhere Ausfallsicherheit sowohl im Routinebetrieb als auch in Krisensituationen.

Der vorgezogene Brennbeginn beschleunigt den Produktionsstart und signalisiert Priorität auf rasche Einsatzfähigkeit. Ausgestattet mit leistungsfähiger Radar-und EO/IR-Sensorik sowie vernetzten Datenlinks ermöglichen die Boote der Klasse 424 Echtzeitanalysen, automatisierte Zielverfolgung und krisenfeste Systeme. Die duale Nutzung durch Marine und CIR sorgt für effiziente Ressourcenteilung und gesteigerte operative Flexibilität. Dieser Technologiemix modernisiert die Flottenstruktur, erhöht Tempo und Resilienz der Aufklärung und setzt Maßstäbe für künftige Marineschiffe in unsicheren Maritimumgebungen sowie digitale Verteidigungsfähigkeiten.