200 Akteure sammeln Elektroschrott bundesweit erfolgreich mit individuellen Kommunikationsmaterialien

Stiftung ear und Plan E initiierten bundesweit die Aktionswoche „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“, an der sich rund 200 Akteure aus Kommunen, Entsorgungsbetrieben und Verbänden beteiligten. Durch präzise Kommunikation, individuell gestaltete Materialien sowie digitale Formate wie „Akte E“ erzielte die Kampagne über 90 000 Print- und 450 000 Social-Media-Impressions. In Euskirchen und Kleve sorgten kreative Sammelaktionen und Infostände für zusätzliche Motivation. Besonders PC-Enthusiasten profitieren von einfachen Recyclingangeboten, praxisnahen Tipps und Empfehlungen.



Dritte Aktionswochen mobilisieren bundesweit 200 Akteure für E-Schrott-Recycling erfolgreich

Die dritten Aktionswochen im Rahmen von „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“ rückten Elektroschrott bewusst in den Fokus von PC-Enthusiasten sowie privaten Haushalten. Etwa 200 Partner aus Kommunen, Entsorgungsbetrieben und Umweltverbänden organisierten Informationsstände, Sammelaktionen und praktische Workshops in ganz Deutschland. Hauptziel war es, das Problembewusstsein für die umweltgerechte Entsorgung alter Elektrogeräte zu erhöhen und damit die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das Konzept kombinierte klare Botschaften mit angepassten Materialien und effektiven Methoden.

Einheitliche Poster und Flyer erreichten 90.000 Empfänger für Recycling

Die im Rahmen der Initiative bereitgestellten Poster, Flyer und Plakate wurden insgesamt rund 90.000 Mal an Empfänger ausgeliefert und waren über einen Online-Shop bestellbar. Dort konnten sie individualisiert und regional angepasst werden. Durch die Verbindung eines konsistenten Designs mit lokalem Bezug wurde eine hohe Aufmerksamkeit generiert und klare Botschaften übermittelt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass zielgerichtete Printmedien die Wahrnehmung und Akzeptanz von Recyclingangeboten, insbesondere im PC-Bereich, effektiv steigern. Sie erzielen Wirkung.

Blumenwiese für E-Schrott steigert Sammlung um fünf Tonnen erfolgreich

Im Kreis Euskirchen steigerte die Initiative „Blumenwiese für E-Schrott“ im Aktionszeitraum die Sammelmenge um etwa fünf Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Durch gut sichtbare Sammelstellen an Parks, Einkaufszentren und kommunalen Einrichtungen wurden Bürger gezielt eingeladen, ausgediente Netzteile, Tastaturen und Monitore abzulegen. Die unkomplizierte Abgabemöglichkeit und die umweltgerechte Entsorgung alter Computerhardware stießen besonders bei PC-Enthusiasten auf positive Resonanz und motivierten zur Teilnahme. Öffentliche Informationsstände unterstützten die Bürger zusätzlich mit praxisnahen Hinweisen.

Rollendes Infomobil besucht Wochenmärkte und klärt über PC-Entsorgung auf

Im März setzte die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Kleve ein mobiles Informationszentrum auf lokalen Wochenmärkten ein, um Bürger direkt zu erreichen. Mitarbeiter gaben Auskünfte zu fachgerechten Entsorgungswegen für elektronische Altgeräte, erläuterten aktuelle Recyclingquoten und informierten über sichere Methoden der Datenvernichtung bei ausgemusterten Computern. Durch dieses persönliche Angebot stieg das Interesse deutlich, die Sammelbereitschaft wurde gefördert, und Besucher erhielten praktische Hinweise zum umweltgerechten Rückbau einzelner Hardwarekomponenten und sensibilisierten sie für Ressourcenschonung insgesamt.

Neue Social-Media-Reihe „Akte E“ motiviert direkt technikaffine Zielgruppen zum Recycling

Das Social-Media-Format „Akte E“ präsentiert kurze, humorvolle Reels, die typische Verzögerungstaktiken beim Entrümpeln von Druckern, Handys und Netzteilen aufgreifen. Insgesamt wurden über 240 Beiträge von Kommunen und Kanälen der stiftung ear erstellt, die zusammen rund 450.000 Impressions erzielten. Lizenz-, kostenfrei bereitgestellt, verdeutlichen die Daten die Effektivität digitalen Contents. Zugleich richtet sich das Format gezielt an technikaffine Zielgruppen, motiviert zur aktiven Teilnahme und steigert das Bewusstsein für umweltgerechtes Recycling von Altgeräten.

Hohe Beteiligung und Engagement zeigen breite Resonanz für E-Schrottentsorgung

Dr. Andrea Menz, Generalbevollmächtigte der stiftung ear, zieht eine positive Bilanz: Das starke Engagement und die umfangreiche Beteiligung zahlreicher Akteure belegen, dass die korrekte Entsorgung von Elektro-Altgeräten ein breites Publikum erreicht. Bereits in der Vorbereitung zum International E-Waste Day am 14. Oktober werden neue Partner akquiriert, um mit erweiterten Sammelangeboten und koordinierten Aktionen die Kreislaufwirtschaft weiter zu fördern und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu stärken und weiter dauerhaft auszubauen.

In regelmäßigen Aktionswochen wie „Jeder Stecker zählt!“ erhalten PC-Enthusiasten maßgeschneiderte Konzepte zur umweltgerechten Entsorgung gebrauchter Hardware. Transparente Informationsangebote erläutern Schritt für Schritt den Umgang mit Altgeräten. Attraktive Aktionen und bundesweit verfügbare Kommunikationsmaterialien unterstützen dabei, PC-Komponenten an Sammelstellen zurückzugeben. Lokale Initiativen in Euskirchen und Kleve bieten zusätzliche Anlaufpunkte, während das digitale Format „Akte E“ Tipps und unterhaltsame Reels bereitstellt. So wird Recycling effizient organisiert und die Kreislaufwirtschaft gestärkt, was Nachhaltigkeit fördert.