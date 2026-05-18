Revolution- und Kubo-Zelte glänzen mit 7800m² flexiblen Kongressräumen Baku

Auf dem Internationalen Raumfahrtkongress 2023 in Baku stellten die modularen Revolution- und Kubo-Zelte von Losberger De Boer über 5.000 Besuchern flexible, klimatisierte und sichere Räume bereit. Innovative Materialkombinationen erhöhten Windlastfestigkeit, während maßgeschneiderte Unterbodenkonstruktionen Geländeunterschiede und schwere Bodenbelastungen bewältigten. Innerhalb weniger Wochen entstanden modern ausgestattete Flächen für Ausstellungen, Sicherheitskontrollen und Besprechungen. Dank präziser Logistik und internationalem Expertenteam wurde der termingerechte Aufbau auch unter extremen Witterungsbedingungen realisiert. Hochwertiges Branding und optimale Besucherführung.



Losberger De Boer stellt modulare Zelte für Raumfahrtkongress Baku

Beim Internationalen Raumfahrtkongress 2023 in Baku trafen sich Experten aus Forschung, Industrie und Behörden, um aktuelle Projekte, innovative Technologien und mögliche Partnerschaften vorzustellen. Als zentrales Element der Veranstaltungsinfrastruktur gewährleisteten die modularen Zeltsysteme Revolution und Kubo von Losberger De Boer flexible, klimatisierte Flächen für Ausstellungen und Empfangsbereiche. Mit über 5.000 erwarteten Teilnehmern und unmittelbarer Nähe zum Heydar Aliyev Center boten die Räume effiziente Zugangswege, moderne Ausstattung und hohe Sicherheit für internationale Gäste.

Revolution-Zelt mit 7.800 m² klimatisierter Ausstellungsfläche, Beleuchtung und Komfort

Die Konstruktion des Revolution-Zeltes erstreckt sich über 120 Meter in der Länge und 65 Meter in der Breite und bietet damit großzügige 7800 Quadratmeter klimatisierter und beleuchteter Ausstellungsfläche. Durch die Anhebung der Seitenhöhe von sechs auf acht Meter lassen sich selbst sperrige und großvolumige Exponate unkompliziert positionieren. Speziell abgestimmte, robuste Materialkombinationen in Verbindung mit modernster HVAC-Technik, effizienter LED-Beleuchtung und integrierten Sicherheitssystemen sorgen für höchste Flexibilität, gleichmäßige Temperaturverteilung und optimalen Besucherkomfort.

Maßgeschneiderte Zeltkonstruktion in Baku trotzt Orkanböen mit erhöhter Windlastfestigkeit

Aufgrund der in Baku häufig auftretenden Stürme wurde das Zeltsystem so geplant, dass es Windlasten von bis zu 32 m/s standhält, was deutlich über den üblichen 27 m/s liegt. Zugleich wies der Boden neben dem Heydar Aliyev Center nur eine Tragfähigkeit von 500 kg/m² auf und war um bis zu 1,60 m uneinheitlich. Innerhalb weniger Wochen entstand daher eine speziell entwickelte Unterbodenkonstruktion mit maßangefertigtem Fundament, um maximale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Termingerechter Aufbau Zelte innerhalb von sechs Wochen bei 40°C

Innerhalb eines kompakten Zeitfensters von sechs Wochen wurden sämtliche Zelte auf dem Gelände des Heydar Aliyev Centers errichtet, um den umfassenden Sicherheitsvorgaben gerecht zu werden. Eine enge Abstimmung mit örtlichen Behörden legte den organisatorischen Grundstein, während die präzise Ablaufplanung sämtliche Arbeitsschritte optimierte. Ein internationales Expertenteam aus sechs Nationen koordinierte Logistik und Montage selbst bei extremen Temperaturen um 40 °C, wodurch der termingerechte Abschluss aller Aufbauarbeiten sichergestellt wurde und Kommunikationsprozesse nahtlos optimiert.

Klimaanlagen und Beleuchtung garantieren konstanten Komfort sowie optimale Sicht

Um durchgehend angenehme Raumtemperaturen zu gewährleisten, kamen hocheffiziente Klimaanlagen mit fein abgestimmter Luftverteilung zum Einsatz. Ergänzt wurden diese Systeme durch moderne LED-Beleuchtung, deren einstellbare Lichtintensität und Farbtemperatur für ergonomische Arbeitsbedingungen und optimale Präsentationsqualität sorgen. Darüber hinaus integrierten die Planer vierzehn zweiflügelige elektronische Zugangstore mit automatischer Schließfunktion und individuell programmierbaren Zutrittsrechten. Diese kombinieren hochpräzise reaktionsschnelle Öffnungsmechanismen mit robusten Sicherheitskomponenten und erfüllen anspruchsvolle Vorgaben an Zutrittskontrolle, Brandschutz, strikter Datenschutz und detaillierter Auditfähigkeit.

Kubo-Zelt als repräsentativer Eingangsbereich mit Garderobe, Sicherheitschecks und Branding

Das Kubo-Zelt, mit einer Breite von zehn und einer Länge von fünfunddreißig Metern, dient als repräsentativer Eingangsbereich für Veranstaltungen. Es umfasst eine großzügige Garderobe, einen Bereich für Zugangskontrollen sowie zwei abgetrennte Besprechungsräume. Auf insgesamt 350 Quadratmetern Fläche begrüßt das Zelt Besucher und stellt diskrete Rückzugszonen für vertrauliche Gespräche bereit. Zusätzlich wurde ein individuelles Branding für beide Zelte umgesetzt, um zu gewährleisten, durch ein klares, optisch harmonisches, professionelles visuelles Konzept abgerundet.

Sechsländer-Expertenteam ermöglicht Projektausführung komplett termingerecht in nur vier Wochen

Durch die länderübergreifende Kooperation eines internationalen Expertenteams aus sechs Nationen wurde die vollständige Projektabwicklung innerhalb von nur vier Wochen ermöglicht. Klare Rollenverteilungen, präzise Terminplanung und eine enge Abstimmung mit dem Kunden gewährleisteten reibungslose Abläufe. Innerhalb dieses Zeitrahmens konnten sämtliche Arbeiten zielgerichtet koordiniert und Risiken frühzeitig identifiziert werden. Die termingerechte Übergabe der Zeltanlagen erfolgte planmäßig, sodass die Losberger De Boer Konstruktionen unmittelbar im Kongressbetrieb eingesetzt werden konnten. Dies erfolgte mit Effizienz.

Die modular aufgebauten Revolution- und Kubo-Zelte von Losberger De Boer verbinden auf beeindruckende Weise Flexibilität, Sicherheit und anspruchsvolle Gestaltung. Integrierte Klimatisierung, hochwertige Materialien und präzise Abdichtungen gewährleisten komfortable Bedingungen und zuverlässigen Schutz selbst bei widrigen Witterungsverhältnissen. Eine robuste Rahmenkonstruktion sowie innovative Verbindungssysteme ermöglichen schnelle Montage, einfache Erweiterung und individuellen Umbau. Internationale Projektteams sichern termingerechte Lieferung und professionelle Unterstützung und setzen damit neue Standards für temporäre Infrastruktur in der weltweiten Raumfahrtindustrie.