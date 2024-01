Bürgschaftsbanken erweitern Garantien für regionale Finanzinstitute in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen

Die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (BBBW) und die Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen (BBNRW) haben eine Vereinbarung mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterzeichnet, die eine Rückgarantie von 76 Millionen Euro ermöglicht. Dadurch können die beiden Institute KMU-Finanzierungen von bis zu 200 Millionen Euro unterstützen. Diese Maßnahme wird durch das EU-Programm InvestEU ermöglicht.



Bürgschaftsbanken unterstützen regionale Finanzinstitute bei KMU-Finanzierungen

InvestEU ermöglicht EIF-Rückgarantie für vier Garantieprodukte

Mit dem EU-Programm InvestEU stellt der Europäische Investitionsfonds (EIF) eine Rückgarantie bereit, die es ermöglicht, vier verschiedene Garantieprodukte einzusetzen. Diese umfassen die Garantie für die Kultur- und Kreativbranche, die Garantie für Innovation und Digitalisierung, die KMU-Wettbewerbsfähigkeitsgarantie und die Nachhaltigkeitsgarantie. Durch diese Garantien wird die Finanzierung von Unternehmen in den genannten Bereichen unterstützt und somit deren Wachstum und Entwicklung gefördert.

Die Garantie für die Kultur- und Kreativbranche ermöglicht Unternehmen in Bereichen wie Restaurierung, Bibliotheken, Presse, Architektur, darstellender Kunst und audiovisuellem Material Investitionen. Dies fördert die Weiterentwicklung und Stärkung dieser wichtigen Branchen.

InvestEU-Programm fördert Investitionen in kleine und innovative Unternehmen

EIF-Direktorin lobt Unterstützung von KMU und Kreativbranche durch Bürgschaftsbanken

Die Vorstandsmitglieder der BBBW und der BBNRW, Guy Selbherr und Manfred Thivessen, sind von der Zusammenarbeit mit dem EIF und dem InvestEU-Programm begeistert. Sie heben hervor, dass die EIF-Garantien bei der Förderung von Unternehmensprojekten Prozessvorteile und zusätzliche Flexibilität bieten.

InvestEU-Programm unterstützt langfristige Finanzierungen und stärkt die EU-Wirtschaft

