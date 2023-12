iPQ-Surface ENERGY: Neue Maßstäbe in der Batteriebranche

Die steigende Nachfrage nach elektrochemischen Speichern in der boomenden Elektromobilitätsbranche erfordert hochqualitative Lithium-Ionen-Batteriezellen. Um sicherzustellen, dass die Batterien den Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Effizienz gerecht werden, ist eine zuverlässige Qualitätskontrolle während der Fertigung unerlässlich. Das überarbeitete iPQ-Surface ENERGY System von BST setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem es eine optimale Überwachung der Produktqualität ermöglicht und Fehlstellen frühzeitig erkennt. Dadurch kann die Herstellung von einwandfreien und sicheren Batterien gewährleistet werden.



Höchste Zuverlässigkeit: iPQ-Surface ENERGY erkennt kleinste Qualitätsabweichungen

Das iPQ-Surface ENERGY Inspektionssystem ist eine speziell für die Batteriebranche entwickelte Technologie, die höchste Anforderungen an die Qualitätssicherung erfüllt. Durch die präzise Erkennung und Klassifizierung von Qualitätsabweichungen wie Falten, Agglomeraten, Partikeln, Abplatzungen und Mikrolöchern gewährleistet das System die Herstellung einwandfreier und sicherer Endprodukte. Die verbesserte Multiplexbeleuchtung sorgt für eine herausragende Lichtleistung, die auch auf dunkelsten Beschichtungen sämtliche relevante Fehler erkennt. Dadurch wird eine optimale Produktqualität gewährleistet.

Hochauflösende Kameratechnologie für präzise Fehlererkennung in Echtzeit

Das iPQ-Surface ENERGY System von BST ist mit einer hochauflösenden 16k Multiplex-Kamera ausgestattet, die in vier Zeilen arbeitet. Durch die innovative Technologie der kombinierten Spezialbeleuchtung wird die Lichtausbeute verdoppelt, wodurch eine präzise Fehlererkennung und -klassifizierung ermöglicht wird. Die Bildaufnahmen liefern einen deutlich höheren Informationsgehalt, ohne dass räumliche Perspektivenverschiebungen auftreten. Dank des kompakten Aufbaus kann das System platzsparend in jede Maschine integriert werden.

Innovative Hardware und smarte Software für effiziente Fehlererkennung

Das iPQ-Surface ENERGY System von BST überzeugt durch seine hochwertige Hardware und intelligente Software. Mit der SMARTData Schnittstelle ist eine nahtlose Kommunikation mit anderen BST Lösungen möglich, um Prozesse zu optimieren. Die Integration von Künstlicher Intelligenz ermöglicht eine effiziente Fehlererkennung und -klassifizierung. Kunden können dem System individuelle Fehlerklassen beibringen, die automatisch immer genauer zugeordnet werden.

BST – Ihr zuverlässiger Partner für Qualitätssicherung in der Industrie

BST ist ein erfahrener und renommierter Anbieter von hochwertigen Systemen zur Qualitätssicherung in der Bahnindustrie. Mit umfangreichem Fachwissen und langjähriger Praxiserfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Überwachung und Kontrolle von Bahnlaufregelung, Oberflächeninspektion, Farbmessung und Automatisierung. BST legt großen Wert auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Innovation, um seinen Kunden optimale Ergebnisse zu bieten.

Das iPQ-Surface ENERGY Inspektionssystem von BST ermöglicht es Kunden, den Produktionsprozess der Batteriezellfertigung zu optimieren und Materialausschuss einzusparen. Mit seiner innovativen Technologie setzt das System neue Standards in der Branche und unterstützt Unternehmen dabei, den Anforderungen des stetigen Wandels und Fortschritts gerecht zu werden. BST ist der ideale Partner, um mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung in der bahnverarbeitenden Industrie Schritt zu halten.

Höchste Präzision und Effizienz: Das iPQ-Surface ENERGY Inspektionssystem von BST

Das iPQ-Surface ENERGY Inspektionssystem von BST ist eine innovative Lösung für die Batteriebranche. Es bietet eine verbesserte Fehlererkennung und eine hohe Lichtausbeute, um selbst geringste Qualitätsabweichungen zuverlässig zu erkennen und zu klassifizieren. Die innovative Kameratechnologie und der kompakte Aufbau ermöglichen eine präzise Inspektion und eine platzsparende Integration in jede Maschine. Mit diesem System können Hersteller in der Batteriebranche ihre Produktqualität optimieren und gleichzeitig die Effizienz ihrer Fertigungsprozesse steigern.

Die intelligente Software des iPQ-Surface ENERGY Inspektionssystems ermöglicht eine effiziente und skalierbare Fehlererkennung und -klassifizierung. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung werden stetig neue Funktionen und Verbesserungen eingeführt, um den Produktionsprozess in der Batteriebranche optimal zu optimieren. BST ist mit diesem System ein idealer Partner, um die Effizienz und Qualität der Batteriezellfertigung zu steigern. Die smarte Software und die kontinuierliche Weiterentwicklung bieten zusätzliche Vorteile und sorgen für eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung.