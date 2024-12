Leistungsstarker Seitenkanalverdichter für gleichmäßige und pulsationsfreie Luftförderung

Der K05 MS 50 ist ein Seitenkanalverdichter, der eine gleichmäßige und pulsationsfreie Luftförderung ermöglicht. Dank seiner robusten Bauweise und technischen Raffinesse erhöht er die Betriebssicherheit und Effizienz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen. Mit einer Förderleistung von 219 m³/h und einem maximalen Druck von +300 mbar erfüllt er die anspruchsvollen Anforderungen moderner Luftförderungs- und Hebesysteme.



Leistungsstarker Seitenkanalverdichter für präzises Heben schwerer Lasten

Der Seitenkanalverdichter K05 MS 50 ist ein äußerst vielseitiges und leistungsstarkes Gerät, das in der Lage ist, eine Förderleistung von beeindruckenden 219 m³/h zu erreichen. Mit seinem maximalen Druck von +300 mbar erfüllt er die hohen Anforderungen moderner Luftförderungs- und Hebesysteme. Durch seine präzise Hubfunktion ermöglicht der K05 MS 50 das sichere und effiziente Heben schwerer Lasten, was die Arbeitssicherheit und Produktivität in verschiedenen Branchen, einschließlich Logistik, Fertigung und Verpackung, verbessert.

Effiziente Integration in bestehende Systeme dank kompakter Bauweise

Dank seiner kompakten Bauweise kann der K05 MS 50 problemlos in bestehende Systeme integriert werden, wodurch die Arbeitsumgebung verbessert wird und Geräuschemissionen reduziert werden

Der K05 MS 50 ist mit einem IE3-Hocheffizienzmotor ausgestattet, der für eine hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer sorgt. Dadurch werden die Betriebskosten gesenkt und eine nachhaltige Prozessgestaltung unterstützt

Das innovative Laufrad-Design des K05 MS 50 ermöglicht eine zuverlässige und gleichmäßige Luftförderung ohne jegliche Pulsationen, was eine genaue Kontrolle der Luftströme gewährleistet

Dank seiner berührungsfreien Kompressionstechnologie minimiert der Seitenkanalverdichter den Verschleiß und benötigt kaum Wartung, was die Ausfallzeiten reduziert

Sicherheit und Ergonomie durch das Hebesystem des K05 MS 50

Das Hebesystem des K05 MS 50 gewährleistet eine ergonomische und sichere Handhabung schwerer Lasten, indem es die körperliche Belastung der Bediener reduziert und ihnen ein müheloses Heben ermöglicht

Durch die hohe Energieeffizienz und das wartungsfreie Design des K05 MS 50 werden die langfristigen Betriebskosten erheblich gesenkt. Dadurch ist er eine kosteneffiziente Lösung für industrielle Anwendungen

Der K05 MS 50 ist äußerst vielseitig und kann problemlos an individuelle Prozessanforderungen angepasst werden, was eine hohe Flexibilität in der Anwendung ermöglicht

K05 MS 50: Vielseitige Anwendung in verschiedenen Branchen

Der K05 MS 50 ist ein vielseitig einsetzbarer Seitenkanalverdichter, der in verschiedenen Branchen wie Logistik, Materialhandling, Verpackungstechnik, Automatisierung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet wird. Er ermöglicht ergonomische Hebesysteme und eine präzise Steuerung von Luftströmen. Zudem unterstützt er effizient Förder- und Vakuumsysteme und gewährleistet eine hygienische Luftförderung. Mit seiner robusten Bauweise und technischen Raffinesse steigert er die Betriebssicherheit und Effizienz in industriellen Anwendungen.

Hohe Förderleistung von bis zu 219 m³/h

Der K05 MS 50 hat eine beeindruckende Förderleistung von bis zu 219 m³/h

Der K05 MS 50 bietet einen maximalen Druck von +300 mbar, was für anspruchsvolle Luftförderungs- und Hebesysteme ideal ist

Der K05 MS 50 ist mit einem leistungsstarken 1,1 kW Motor ausgestattet

Der K05 MS 50 ist gemäß der Schutzklasse IP55 zertifiziert, was bedeutet, dass er einen hohen Schutz vor Staub und Wasser bietet

Der K05 MS 50 besteht aus einer Aluminiumlegierung, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist

Der Geräuschpegel wird durch das Schallschutzgehäuse effektiv reduziert, sodass eine angenehme Arbeitsumgebung gewährleistet ist

Effiziente Lösung für moderne Handhabungssysteme: Der K05 MS 50

Der K05 MS 50 von SKVTechnik ist ein Seitenkanalverdichter, der durch seine technische Spitzenleistung und herausragenden Merkmale überzeugt. Mit einer Förderleistung von bis zu 219 m³/h und einem maximalen Druck von +300 mbar ist er ideal für Anwendungen in der Logistik, Verpackungstechnik und Automatisierung. Der Kompaktbauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und reduzierte Geräuschemissionen verbessern die Arbeitsumgebung.