KEYENCE präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Produktneuheiten

KEYENCE stellt auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart innovative Produktneuheiten vor, die speziell für die Logistikbranche entwickelt wurden. Diese Neuheiten revolutionieren die Effizienz und Präzision in der Logistik und bieten eine einfache Bedienung sowie schnelle Lieferzeiten. Mit Rundumlösungen und kostenlosen Services wie Testgeräten setzt KEYENCE einen neuen Standard für Qualität in der Branche.



Innovative Scantunnel-Systeme: 6-Seitenlesung und zuverlässige Volumenmessung bei geringen Abständen

KEYENCE präsentiert auf der LogiMAT 2025 das neue Scantunnel-System der Modellreihe ST. Mit einer vollständigen 6-Seitenlesung und einem innovativen Bottom-Read setzt das System neue Maßstäbe in der Logistik. Durch die neuentwickelte DynaTrax-Technologie können Pakete sogar in geringen Abständen von nur 50 mm erfasst werden. Dies ermöglicht eine noch effizientere und präzisere Erfassung von Paketdaten. Das Scantunnel-System der Modellreihe ST bietet somit eine zuverlässige Volumenmessung und optimiert den Durchsatz in der Logistikbranche.

Die innovative Modellreihe ST von KEYENCE ermöglicht eine vollständige 6-Seitenlesung von Paketen, was zu einer effizienteren Erfassung und einer Steigerung des Durchsatzes führt. Dank der Flexibilität des modularen Systems können AI-Vision-Sensoren einfach hinzugefügt werden, um den Anforderungen der Logistikbranche gerecht zu werden. Die Installation und Inbetriebnahme des Systems sind aufgrund der reduzierten Tunnellänge und der geringen Komplexität schnell und einfach.

Keyence’s mobile computers enable code reading from forklifts

Die mobilen Computer von KEYENCE sind mit einer hochwertigen Full-Range-Kamera ausgestattet, die eine zuverlässige Erfassung von Codes in einem beeindruckenden Bereich von 2,5 cm bis 10 m ermöglicht. Dadurch wird das Lesen von Codes bequem und produktiv, selbst von einem Gabelstapler aus, ohne dass ein Aussteigen erforderlich ist. Selbst anspruchsvolle Codes mit starken Neigungswinkeln, Beschädigungen oder unter Folie werden mühelos erkannt. Dank der robusten Bauweise und des ergonomischen Designs mit großem Display und wahlweise Pistolengriff oder integrierter Tastatur ist eine benutzerfreundliche Handhabung bei einer Nutzungsdauer von bis zu 32 Stunden gewährleistet.

Bewährte Klassiker: Stationäre Codeleser der Modellreihen SR weiterhin verfügbar

Die bewährten Klassiker der Modellreihen SR von KEYENCE sind auch auf der LogiMAT 2025 vertreten. Diese Codeleser haben sich im Identifikationsbereich als unverzichtbare Lösungen etabliert und bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ob für Verladetore, die Palettenlesung im Vorbeifahren oder klassische Side-Reads – KEYENCE hat den passenden Codeleser für jede Anforderung. Die Modellreihen SR stehen für zuverlässige Identifikation und garantieren eine effiziente und präzise Logistik.

