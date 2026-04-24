Flexible 2- und 4-Quadranten-Leistungselektronik optimiert Energieverteilung, Rückspeisung und Stabilität

Moderne Energie- und Industriesysteme verlangen heute eine bidirektionale Energieumwandlung mit Speichern, Rückspeisung und einer dynamischen Lastverteilung. KNESTEL realisiert dies durch optimierte Leistungswandler, leistungsfähige DSP-Regelalgorithmen und standardisierte Schnittstellen wie EtherCAT und CAN. Zusätzliche SiC-Halbleiterkomponenten erhöhen Schaltfrequenz und Leistungsdichte, während präzise PAM-Messmodule Ströme und Spannungen mit hoher Auflösung erfassen. Das System ermöglicht einen hochdynamischen und stabilen 2- und 4-Quadrantenbetrieb und automatisiert Effizienzsteigerungen bei komplexen Netzkonfigurationen. Energieströme werden in Echtzeit analysiert und gesteuert.



Moderne Energiesysteme speichern, rückspeisen und verteilen Energie dynamisch effizient

Moderne Energie- und Industriesysteme erfordern eine bidirektionale, dynamische Energieversorgung, die über reine Verbrauchsprozesse hinausgeht. Speicherung, Rückspeisung und flexible Verteilung ermöglichen eine passgenaue Abbildung wechselnder Lastprofile. Während klassische unidirektionale Stromflüsse im 2-Quadranten-Betrieb bereits an Grenzen stoßen, verlangt der 4-Quadranten-Betrieb eine noch differenziertere Steuerung von Strom- und Spannungsrichtungen. Erst mit präzisen Regelstrategien lassen sich Stabilität, Effizienz und Netzqualität in heutigen komplexen Netzen gewährleisten und ermöglichen eine automatisierte Anpassung an Lastwechsel und Betriebsbedingungen.

Fortschrittliche Wandler-Topologien mit DSP-basierten Regelalgorithmen für hochdynamische industrielle Echtzeitsteuerung

KNESTEL nutzt moderne Wandler-Topologien in Kombination mit DSP-basierten Regelalgorithmen, um auch anspruchsvolle dynamische Anforderungen effizient zu steuern. Durch die Integration von EtherCAT- und CAN-Schnittstellen wird eine lückenlose Kommunikation mit bestehenden Systemen gewährleistet. Abtastraten von über mehreren zehn Kilohertz ermöglichen eine sehr schnelle Signalverarbeitung und stellen eine präzise Echtzeitregelung sicher. Reduzierte Latenzen und verbesserte Regelgüte steigern die Effizienz.

SiC-Halbleiter ermöglichen deutlich höhere Schaltfrequenz und reduzieren Energieverluste erheblich

Silicon-Carbid-Halbleiter repräsentieren einen wesentlichen Schlüssel für moderne Leistungselektronik. Durch ihre höheren zulässigen Schaltfrequenzen reduzieren sich Verlustleistungen signifikant, was zu einer erhöhten Leistungsdichte führt. Anwender profitieren von verkürzten Reaktionszeiten und einer optimierten Regelgüte im Betrieb. Besonders bei transienten Lastspitzen lassen sich Spannungs- und Stromverläufe präzise stabilisieren, wodurch Systemeffizienz und Gesamtleistung merklich verbessert werden. Diese Eigenschaften machen SiC-Bauelemente unerlässlich für anspruchsvolle Anwendungen mit dynamischen Lastwechseln. Für Entwickler Betreiber bieten sie langfristige Zuverlässigkeit.

Hochdynamische 2Q/4Q-Steuerung optimiert Energieversorgung in heterogenen DC- und Bahnnetzen

In Bereichen, in denen Lastprofile stark schwanken, zeigt sich die Technologie als besonders vorteilhaft. Beispielsweise ermöglichen DC-Netze mit Schwungmassenspeichern eine effiziente Energiespeicherung bei fluktuierenden Anforderungen. In Bahnnetzen mit schnellen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen sorgt die flexible 2Q/4Q-Steuerung für stabile Spannungs- und Stromversorgung. Bei hybriden Energiesystemen kombiniert mit Batterie- und Superkondensator-Speichern garantiert sie eine zuverlässige Rückspeisung und optimierte Energienutzung, selbst bei abrupten Lastwechseln. Gleichzeitig reduziert sie Spitzenlasten und verbessert deutlich Netzstabilität.

Präzisions-PAM Modul für hochauflösende Strom- und Spannungsmessungen mit 10-kHz-Abtastrate

Das Präzisions-Mess- und Regelmodul (PAM) von KNESTEL bietet eine äußerst genaue Erfassung von Strom- und Spannungsverläufen. Dank Abtastfrequenzen oberhalb von 10?kHz wird eine präzise und schnelle Datenerfassung gewährleistet. Dies bildet die Grundlage für eine stabile Regelung komplexer Systeme. Abweichungen von Sollwerten lassen sich frühzeitig detektieren, sodass automatisierte Korrekturmaßnahmen unmittelbar eingeleitet werden können und die Systemdynamik dauerhaft optimiert wird. Integrierte Sensorfusion und DSP-basierte Aufbereitung ermöglichen genaue Analyse sowie flexible Reaktion.

KNESTELs Leistungselektronik kombiniert moderne SiC-Halbleiter, eine DSP-gesteuerte Regelung und hochpräzise Messtechnik zu einer integrierten Lösung. Dadurch lassen sich Ströme und Spannungen im 2- und 4-Quadrantenbetrieb besonders schnell und genau anpassen. Diese Architektur garantiert eine dynamische Reaktion auf Laständerungen, minimiert Verluste und erhöht die Systemzuverlässigkeit. Letztlich entstehen Energiesysteme, die nicht nur wandeln, sondern aktiv zur Netzstabilität beitragen und komplexe Energieflüsse optimieren. Ihre Adaptivität unterstützt unterschiedliche Anwendungsfälle industrieller und erneuerbarer Energien effizient.