Areca erweitert ARC-8050-Serie mit Thunderbolt 5 für doppelte I/O-Bandbreite

Areca erweitert die ARC-8050-Desktop-RAID-Serie um die neue T5U-Reihe, die auf Thunderbolt-5-Technologie basiert. Externe Modelle mit vier bis zwölf Einschüben sowie Rackmount-Gehäuse bieten doppelt so hohe I/O-Bandbreite wie die Vorgänger. Ein Tri-Mode-Controller unterstützt NVMe zusätzlich zu SAS und SATA. Dadurch ermöglicht das System reproduzierbare Performance für professionelle Anwendungen in Medienproduktion, Forschung und KI. Nach CE-Zertifizierung folgt die Verfügbarkeit, Preise liegen zwischen 1.135 und 2.340 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Thunderbolt-3-Anwender schätzen Kompatibilität vollumfänglich.



Areca erweitert ARC-8050-RAID-Serie mit neuer T5U-Generation Thunderbolt-5 für Profis

Die ARC-8050-T5U-Generation ergänzt die ARC-8050-Desktop-RAID-Serie um Thunderbolt-5-Konnektivität und bietet Anwendern deutlich höhere Datendurchsätze. Verfügbar sind Desktop-Modelle mit vier, sechs, acht und zwölf Schächten sowie Rackmount-Gehäuse mit zwölf, sechzehn oder vierundzwanzig Einschüben. Durch die Verdopplung der I/O-Bandbreite gegenüber Thunderbolt-3-Systemen erreicht das System stabile und reproduzierbare Leistung. Speziell auf professionelle Video-, Audio- und Datenverarbeitungsanwendungen zugeschnitten, gewährleistet es maximale Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Workloads. Systeme gewährleisten konstante Datentransfers bei Lastspitzen und unterstützen transparente Wiederherstellung.

Thunderbolt 5 verdoppelt Areca I/O-Bandbreite signifikant für professionelle Anwendungen

Durch den Einsatz von Thunderbolt 5 verdoppelt Areca die verfügbare I/O-Bandbreite gegenüber bisherigen Modellen. Dies führt zu spürbar höheren Datenraten beim Streaming großer Videodateien und ermöglicht schnellere Medienbearbeitung in Echtzeit. Auch datenschutzkonforme Backups und umfangreiche Analyseprozesse profitieren von der gesteigerten Durchsatzkapazität. Selbst bei zahlreichen parallelen Zugriffen auf das RAID-System garantiert die erhöhte Bandbreite konstante Performance-Peaks und gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse in anspruchsvollen professionellen Workloads, ohne Einbußen bei Systemstabilität und maximaler Effizienz.

Unveränderte Gehäusevarianten ermöglichen flexible Upgrades und reduzieren Integrationsaufwand effektiv

Die Modelle nutzen identische Gehäuseabmessungen und erhalten so die gewohnte Vielseitigkeit innerhalb des Produktprogramms. Im Desktopbereich stehen vier Varianten bereit, die jeweils bis zu zwölf Laufwerkseinschübe bieten und über eine moderne Thunderbolt-5-Schnittstelle verfügen. Für Rechenzentren und Serverinstallationen sind Rackmount-Ausführungen mit zwölf, sechzehn oder vierundzwanzig Einschüben verfügbar. Durch die unveränderte Konstruktion reduziert sich der Integrationsaufwand für bestehende Anwender signifikant und der Systemwechsel gestaltet sich reibungslos. Skalierbar, ressourcenschonend, nahtlos, wartungsarm und kosteneffizient.

ARC-8050-T5U-xN vereint SAS, SATA und NVMe-Support für professionelle Workflows

Die ARC-8050-T5U-xN-Serie verfügt über einen integrierten Tri-Mode-Controller, der NVMe-, SAS- und SATA-Laufwerke gleichzeitig adressieren kann. Nutzer profitieren von der Option, PCIe-basierte SSDs für stark performante Datenzugriffe und geringe Latenzen einzusetzen. Dadurch lassen sich auch anspruchsvolle Workloads beschleunigen. Alle übrigen T5U-Modelle unterstützen ausschließlich klassische SAS- und SATA-Festplatten, bleiben jedoch vollständig kompatibel mit vorhandenen Speichermedien und erleichtern die Integration in heterogene Speicherumgebungen.

Areca ARC-8050 mit Thunderbolt 5 bietet dauerhaft maximale Performance

Durch die Integration von Thunderbolt 5 etabliert Areca die ARC-8050-Serie als Spitzenklasse unter den Desktop-RAID-Systemen. Die Konfiguration basiert auf einer echten SAS-Backplane, kombiniert mit dediziertem RAID-Hardware-Offloading, um konstante I/O-Leistung selbst bei Dauerlast zu garantieren. Dabei bleibt die CPU-Last minimal, da der Controller alle Paritäts- und Wiederherstellungsprozesse übernimmt. Selbst unter extremen parallelen Datenzugriffen verhindert diese Architektur Leistungseinbrüche und bewahrt hohe Stabilität. Der professionelle Anwender profitiert von durchgängig hohen Transferraten und Datensicherheit.

ARC-8050-T5U-RAID liefert konstante und reproduzierbare I/O-Profile trotz extremer Lasten

Gegenüber USB-4- oder rein PCIe-basierten Speichergehäuse-Ansätzen zeichnet sich die ARC-8050-T5U-Serie durch ihre dedizierte RAID-Ebene aus. Dank einer klar definierten RAID-Logik profitieren Anwender von stabilen, vorhersagbaren I/O-Durchsatzprofilen, selbst unter intensiven Mehrbenutzerzugriffen und hohen Datenlasten. Transparente Rekonstruktion ermöglicht automatisierte Wiederherstellungsläufe bei Laufwerkausfällen, während gleichbleibende Geschwindigkeitsspitzen auch bei parallelen Zugriffsszenarien erhalten bleiben. So entsteht eine zuverlässige Speicherlösung für professionelle Umgebungen mit kritischen Performance-Anforderungen und gewährleistet langfristige Systemintegrität selbst bei unerwarteten Lastspitzen oder Defektzyklen.

Thunderbolt-5-RAID liefert konstante I/O-Profile für Medien, Forschung und KI

Für professionelle Workloads in Medienproduktion, Forschung, DevOps-Umgebungen sowie KI-gestützten Anwendungen sind gleichbleibende, reproduzierbare I/O-Profile von zentraler Bedeutung für stabile Abläufe und planbare Performance. Thunderbolt-5-RAID-Systeme gewährleisten diese Anforderungen durch die Verbindung hoher Spitzenbandbreiten mit konstanten Durchsatzraten unter vollem Auslastungsprofil. Ein spezialisierter RAID-Controller optimiert das Datenmanagement, minimiert Latenzen und stellt dauerhaft zuverlässige Zugriffsmuster zur Verfügung. Dies sichert effiziente Verarbeitung und maximierte Produktivität bei datenintensiven Aufgaben, auch unter realen Betriebsbedingungen konstant hohe Effizienz.

Arecas Thunderbolt-5-RAID-Systeme zertifiziert von Apple und Intel, Preise starten

Die neuen Thunderbolt-5-RAID-Systeme von Areca verfügen bereits über Apple- und Intel-Zertifizierungen. Die noch ausstehende CE-Zertifizierung wird in Kürze erwartet, sodass Starline unmittelbar nach dem Abschluss sämtliche Modelle beziehen kann. Für Desktop-Gehäuse weist Areca unverbindliche Preisempfehlungen zwischen 1.135 Euro für eine vier Laufwerkschächte umfassende Konfiguration und 2.340 Euro für eine zwölf Bay Ausführung inklusive Mehrwertsteuer aus. Angaben zu Preisen der Rackmount-Varianten folgen zu einem späteren Zeitpunkt auf Nachfrage erhältlich zeitnah verfügbar.

Die ARC-8050-T5U-Serie von Areca kombiniert die neuesten Thunderbolt-5-Schnittstellen mit einem Tri-Mode-Controller und einer echten SAS-Backplane, um außergewöhnliche I/O-Durchsätze zu gewährleisten. Selbst unter kontinuierlichen Höchstlasten bleibt die Systemleistung stabil und zuverlässig. Dank definierter RAID-Logik entstehen konsistente, reproduzierbare Performance-Profile, ideal für Audio-, Video- und Daten-Workloads. Zertifizierungen von Apple und Intel bestätigen die Kompatibilität. Wettbewerbsfähige Preise und zeitnahe Verfügbarkeit sorgen für attraktive Einführungsbedingungen. Sie bieten professionelle Storage-Umgebungen umfassende, skalierbare und zukunftssichere leistungsstarke Speicherkonzepte.