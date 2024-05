Effiziente Lagerung und maximale Transparenz: AutoStore-Anlage in Schönau

Die Lohmann & Rauscher (L&R) GmbH & Co. KG hat Element Logic beauftragt, eine AutoStore-Anlage für ihren Standort in Schönau bei Wien zu konzipieren und umzusetzen. Dieses Projekt ist das zweite seiner Art für Element Logic in Zusammenarbeit mit L&R und entstand als Reaktion auf die anhaltend positive Entwicklung des Unternehmens.



Effiziente Lagerung: AutoStore-Anlage mit 5.200 Behälterstellplätzen in Schönau

Die AutoStore-Anlage in Schönau bietet eine große Kapazität mit insgesamt 5.200 Behälterstellplätzen. Dank des cleveren Designs können bis zu 16 Behälter übereinander gelagert werden, was den verfügbaren Platz optimal nutzt. Die Ein-, Um- und Auslagerungen werden von sechs R5-Robotern übernommen, die auf den Schienen oberhalb des Grids agieren. Zwei Kommissionierstationen, die als Carousel-Ports fungieren, ermöglichen schnelle Behälterwechsel und optimieren den Kommissioniervorgang.

Die AutoStore-Anlage wurde strategisch geplant, um den Wareneingang und Warenausgang effizient zu gestalten. Durch die Verwendung eines Carousel-Ports für den Wareneingang und einen weiteren für den Warenausgang ist es möglich, die hohe Anforderung von 105 Picks pro Stunde im Warenausgang und 35 Picks pro Stunde im Wareneingang zu erfüllen.

Die Lagersoftware eManager von Element Logic wird von L&R eingesetzt, um maximale Effizienz und Transparenz in Bezug auf die AutoStore-Anlage sicherzustellen. Diese Software fungiert als Informationsportal und Dirigent für den reibungslosen Betrieb der Anlage. Zusätzlich wurde die Anlage mit einer Überhangbühne ausgestattet, um den Raum über den Ports effizient für die Behälterlagerung zu nutzen. Durch die bereits vorbereitete Erweiterungsmöglichkeit bietet die AutoStore-Anlage hohe Skalierbarkeit und langfristige Investitionssicherheit für das zukünftige Unternehmenswachstum von L&R.

Mit der Übergabe und erfolgreichen Inbetriebnahme der AutoStore-Anlage im April 2024 ist L&R nun in der Lage, von einer deutlich effektiveren und räumlich effizienteren Lagerung zu profitieren. Die Anlage bietet maximale Transparenz und Effizienz durch die Verwendung der Lagersoftware eManager. Darüber hinaus ermöglicht die hohe Skalierbarkeit und langfristige Investitionssicherheit der AutoStore-Anlage in Schönau ein problemloses Wachstum für L&R in der Zukunft.

Die Zusammenarbeit zwischen L&R und Element Logic für das AutoStore-Projekt in Schönau bei Wien ermöglicht eine optimale Lagerung von Produktions- und Verbrauchsmaterialien durch effektivere und räumlich effizientere Lagerflächen. Die Lagersoftware eManager gewährleistet maximale Transparenz und Effizienz rund um die AutoStore-Anlage. Zusätzlich bietet die Anlage hohe Skalierbarkeit und langfristige Investitionssicherheit, um das zukünftige Wachstum von L&R zu unterstützen. Insgesamt ist das AutoStore-Projekt ein großer Erfolg und bringt zahlreiche Vorteile für beide Unternehmen.