Die LAUBNER ID Solutions GmbH, ein führendes Auto-ID-Systemhaus aus Maxdorf in der Pfalz, stellt derzeit auf der Logistics & Automation in Madrid ihre innovativen Lösungen vor. Geschäftsführer Michael Hillenbrand und sein Team präsentieren gemeinsam mit dem Mitaussteller ADS-TEC Industrial IT ein breites Portfolio für Logistik, Produktion, Einzelhandel und Labor. Besucher können am 27. und 28. November 2024 die neuesten Entwicklungen des Unternehmens kennenlernen.



Innovationen für sichere Benutzerverifizierung und effiziente Authentifizierung

Das Nymi Band ist ein Highlight der Messe, da es eine sichere und effiziente Benutzerverifizierung durch biometrische Authentifizierung ermöglicht.

LAUBNER ID Solutions: Erfolgreiche Teilnahme an Logistics & Automation in Madrid

Die LAUBNER ID Solutions GmbH ist ein etablierter Aussteller auf der Logistics & Automation Messe in Dortmund und möchte nun auch auf dem südeuropäischen Markt Fuß fassen. Durch die Teilnahme an der Messe in Madrid strebt das Unternehmen eine Stärkung seiner Präsenz in Südeuropa an. Geschäftsführer Michael Hillenbrand hat das Ziel, mit der Expertise und den innovativen Lösungen von LAUBNER ID Solutions neue Partnerschaften aufzubauen.

Erfolgreicher erster Messetag mit hochwertigen Gesprächen und Projektanfragen

Der erste Messetag auf der Logistics & Automation in Madrid war für das Team von LAUBNER ID Solutions äußerst erfolgreich. Sie führten zahlreiche hochwertige Gespräche und erhielten spannende Projektanfragen. Am 28. November 2024 endet die Messe und das Team kehrt mit neuen Ideen, wichtigen Erkenntnissen und interessanten Leads nach Deutschland zurück.

LAUBNER ID Solutions präsentiert innovative Auto-ID-Lösungen in Madrid

Die Teilnahme von LAUBNER ID Solutions an der Logistics & Automation in Madrid ermöglicht es dem Unternehmen, seine innovativen Auto-ID-Lösungen einem internationalen Publikum zu präsentieren. Das breite Portfolio umfasst das Nymi Band, Touch-Bildschirme und mobile Arbeitsplätze, die durch ihre Sicherheit, Effizienz und Flexibilität überzeugen. Durch den Ausbau ihrer internationalen Präsenz und den Aufbau neuer Partnerschaften ist das Unternehmen gut positioniert, um weiterhin innovative Lösungen für die Logistikbranche anzubieten.

Besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen über LAUBNER ID Solutions und unsere breite Palette an Auto-ID-Lösungen zu erhalten. Dort finden Sie detaillierte Produktbeschreibungen, technische Spezifikationen und Anwendungsfälle für die Branchen Logistik, Produktion, Einzelhandel und Labor.