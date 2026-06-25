Alstom und tl modernisieren Lausanner m2 Metro mit CBTC-Lösung

Alstom und tl modernisieren die automatisierte m2 Metro in Lausanne umfassend mit der Urbalis Fluence CBTC-Zugsteuerung und dem FlexCare Modernise-Programm. Ziel ist die Verdichtung der Zugfolge, um die Kapazität zu erhöhen und bestehende Fahrzeuge auf die mittlere Lebensphase technisch zu erneuern. Der 295-Millionen-Euro-Auftrag kombiniert Signaltechnik-Upgrades mit Mid-Life-Modernisierung, steigert Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Fahrgastkomfort und nutzt phasenweise Nachtarbeiten zur Minimierung von Unterbrechungen. Support und Obsoleszenzmanagement gewährleisten langfristigen Betrieb und optimieren die Betriebsabläufe.



tl und Alstom erneuern m2 Metro Lausanne mit CBTC-Technologie

Am fünften Mai 2026 haben die Transports publics de la region lausannoise (tl) und Alstom einen Vertrag über 295 Millionen Euro abgeschlossen. Ziel ist die Modernisierung der automatischen m2 Metro von Lausanne. Im Fokus steht die Implementierung der Urbalis Fluence CBTC-Zugsteuerung, die dank fahrzeugzentrierter Kontrolle engere Zugfolgen ermöglicht. Parallel erfolgt eine Mid-Life-Erneuerung der Fahrzeuge. Diese Kombination erhöht Kapazität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer der bestehenden Flotte. Optimierte Abläufe reduzieren Ausfallzeiten nachhaltig effektiv.

Urbalis Fluence CBTC verbessert Zugfolgen, steigert Kapazität und Komfort

Die Urbalis Fluence CBTC-Lösung verlagert wesentliche Steuerungsintelligenz in das Fahrzeug und ermöglicht dadurch eine deutliche Verringerung der Zugfolgeabstände. Dies führt zu einer effizienteren Ausnutzung des Streckennetzes. Die Triebzüge können in engerem Takt verkehren, wodurch die maximale Fahrgastkapazität steigt und Wartezeiten an den Stationen abnehmen. Die Nachrüstung erfordert nur punktuelle Anpassungen an der bestehenden Infrastruktur. Eine modulare Etappeninstallation sorgt dafür, dass der reguläre Metrobetrieb während der Umsetzung weitgehend vollständig ungestört bleibt.

Alstom rüstet m2-Flotte in Villeneuve mit FlexCare Modernise auf

Alstom führt am Standort Villeneuve die FlexCare Modernise-Initiative an der automatisierten m2-Metroflotte durch. Dabei werden zentrale Systeme wie das Train Control and Monitoring System (TCMS) umfassend erneuert und nahtlos in das Urbalis Fluence CBTC integriert. Parallel dazu erfahren Fahrzeuginnenraum und Außenhaut eine optische Aufwertung mit neuen Farben, Materialien und Beleuchtung. Diese Maßnahmen steigern die technische Zuverlässigkeit der Züge erheblich dauerhaft und erhöhen zugleich den Reisekomfort für die Passagiere spürbar deutlich.

Kurze Nachtfenster ermöglichen effizienten, reibungslosen Metrobetrieb und schrittweisen Technikwechsel

Die Installations- und Testarbeiten werden überwiegend nachts in kurzen Zeitfenstern ausgeführt, um den regulären Metrobetrieb tagsüber nicht zu beeinträchtigen. Durch gestaffelte Einführungsphasen der neuen Signaltechnik können Wartungsunterbrechungen minimiert und Ausfallzeiten drastisch reduziert werden. Parallel dazu erfolgen Abstimmungen zwischen Betriebspersonal und Technikteams, um Kontinuität zu gewährleisten. Dieser methodische Ansatz ermöglicht einen reibungslosen Umbau unter Betriebsbedingungen und spiegelt die typischen Herausforderungen und Lösungen eines Brownfield-Projekts im laufenden Betrieb wider, effizient und sicher.

Kontinuierlicher technischer Support und Obsoleszenzmanagement garantieren m2 Metro Betrieb

Der Vertrag sieht neben der initialen Implementierung eine langfristige Begleitung durch technischen Support und Obsoleszenzmanagement vor. Durch kontinuierliche Wartung, regelmäßige Softwareupdates und proaktive Ersatzteilversorgung wird sichergestellt, dass alle Komponenten der CBTC- und TCMS-Systeme dauerhaft funktionsfähig bleiben. Diese Maßnahmen minimieren Ausfallrisiken und ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung. Dadurch behält die m2 Metro auch in späteren Betriebsjahren eine hohe Verfügbarkeit, Stabilität und entspricht aktuellen Sicherheits- und Leistungsanforderungen ganzjährig. Fortlaufende Analysen sichern dabei Optimierungspotenziale.

Modernisierung der m2 Metro als Schlüsselstrategie für steigende Nachfrage

Patricia Solioz Mathys, CEO von tl, hebt die Modernisierung als essentielle Maßnahme hervor, um das stetig wachsende Verkehrsaufkommen in Lausanne zu bewältigen, und unterstreicht deren strategische Bedeutung nachhaltig für das Metro-Netz. Marie Icardo, Managing Director von Alstom Schweiz, ergänzt, dass durch die verbesserte Systemintegration mehr Fahrten angeboten, Wartezeiten verkürzt und der Fahrgastkomfort entlang der bestehenden Infrastruktur deutlich gesteigert werden können. Beide Partner sehen das Projekt als bedeutenden Meilenstein ihrer Kooperation.

Die Modernisierung der automatisierten Metro m2 in Lausanne kombiniert die fahrzeugzentrierte CBTC-Lösung Urbalis Fluence mit dem FlexCare Modernise-Programm für eine umfassende Flottenauffrischung. Durch präzisere Zugsteuerung und engere Zugfolgen erhöht sich die Beförderungskapazität deutlich. Phasenweise Installationen während Nachtfenstern minimieren Betriebsunterbrechungen und gewährleisten einen nahtlosen Übergang. Zusätzlich sichern erweiterter technischer Support und Obsoleszenzmanagement langfristige Verfügbarkeit, höhere Zuverlässigkeit sowie gesteigerten Fahrgastkomfort auf der bestehenden Infrastruktur. Die einfache Integration in vorhandene Anlagen steigert Effizienz.