Technikausstellung DISCOVER INDUSTRY: Entdecke die Welt der Technik!

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die Welt der Ingenieure und MINT-Berufe hautnah zu erleben. Sie können verschiedene Technologien wie 3D-Scan, Künstliche Intelligenz und Robotik ausprobieren und lernen, wie diese in der digitalisierten Industrie 4.0 eingesetzt werden. Begleitet von Coaches haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Produkte zu entwickeln und herzustellen. Diese interaktive Technikausstellung ist Teil der Bildungsinitiative „SÜDWESTMETALL macht Bildung“ und kann am Tag der Industrie von allen Interessierten besichtigt werden.



Erleben Sie die vernetzte Welt der modernen Industrie!

In der heutigen digitalisierten Industrie arbeiten Menschen, Maschinen und Produkte eng zusammen. Ohne den Einsatz von digitalen Technologien wären die Abläufe in modernen Industriebetrieben stark eingeschränkt. Neben den traditionellen Berufen wie Elektroniker und Maschinenbauer werden auch neue Berufsbilder wie Datenanalysten und User-Experience-Entwickler immer wichtiger. Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY bietet jungen Menschen, die sich für MINT-Berufe interessieren, die Möglichkeit, die notwendigen Kompetenzen für die moderne Arbeitswelt kennenzulernen. Interessierte Besucher können die Ausstellung am 21. September besichtigen.

Erleben Sie die Zukunft der Technik hautnah!

Im Inneren des Erlebnis-Lern-Trucks DISCOVER INDUSTRY haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, gemeinsam mit den Coaches Maria Karg und Marcel Michel die Welt der Technik zu erkunden. Sie können in die Rolle von Gründerinnen und Gründern schlüpfen und lernen an verschiedenen Arbeitsstationen die Schritte kennen, um ein Produkt zu entwickeln. Dabei nutzen sie modernste Technologien wie 3D-Scanner, Digitalmikroskop, 3D-Drucker und Industrieroboter. Sie lernen auch, wie Maschinen und Produkte über RFID-Chips kommunizieren können und können in der Intralogistik mit einer VR-Brille ein virtuelles Lager erkunden und Teile zusammenbauen.

COACHING4FUTURE fördert qualifizierten Fachkräftenachwuchs in Baden-Württemberg

Das Programm COACHING4FUTURE ist eine gemeinsame Initiative der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands SÜDWESTMETALL und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Es hat zum Ziel, den qualifizierten Fachkräftenachwuchs zu fördern und setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Die Baden-Württemberg Stiftung investiert ausschließlich und überparteilich in die Zukunft des Landes, während der Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL sich aktiv für die Stärkung der MINT-Bildung in der Metall- und Elektroindustrie engagiert. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die Berufsorientierung und Berufsberatung.

Schüler erleben Technik live in interaktiver Ausstellung

