Lhyfe und Source Galileo bauen grünen Wasserstoff in Großbritannien und Irland

Lhyfe und Source Galileo bauen grünen Wasserstoff in Großbritannien

Unternehmen nutzen erneuerbare Energiequellen an Land und Offshore-Windenergie

Source Galileo und Lhyfe unterstützen nationale Wasserstoffziele durch Partnerschaft

Grüner Wasserstoff: Schlüssellösung zur Erreichung der Klimaziele

Lhyfe und Source Galileo: Großproduktion von grünem Wasserstoff

Die Kooperation zwischen Lhyfe und Source Galileo im Bereich der grünen Wasserstoffproduktion in Großbritannien und Irland ist ein maßgeblicher Schritt hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Durch den Aufbau von Produktionsanlagen, die auf erneuerbaren Energien basieren, leisten beide Unternehmen einen Beitrag zur Erreichung der Netto-Null-Ziele der Länder und zur Belieferung von Kunden in den Bereichen Industrie und Verkehr mit umweltfreundlichem Wasserstoff. Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen an Land sowie das Potenzial der Offshore-Windenergie bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Stärkung der nationalen Energiesicherheit. Grüner Wasserstoff wird als zentraler Lösungsansatz für die Dekarbonisierung und die Erreichung der nationalen Wasserstoffziele betrachtet. Diese Kooperation markiert einen bedeutsamen Fortschritt in Richtung einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung.