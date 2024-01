Raytheon demonstriert erfolgreich fortschrittliches LTAMDS-Radar in Live-Feuer-Demonstration

Raytheon hat in einer erfolgreichen Live-Feuer-Demonstration das innovative 360-Grad-Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) vorgeführt. Dieser Test markiert einen weiteren Erfolg in der Entwicklung des Radarsystems, das bereits mehrere Testveranstaltungen erfolgreich absolviert hat. Die erreichten Meilensteine bestätigen die beeindruckende Leistung des Radars und den Fortschritt in den Entwicklungsprüfungen. Die Demonstration zeigt, dass das LTAMDS-Radar in der Lage ist, realistischen Bedrohungen auf dem Schlachtfeld effektiv entgegenzutreten.



Raytheon’s LTAMDS Radar Intercepts Tactical Ballistic Missile Threat

Während der Testveranstaltung wurde in Kooperation mit der US-Armee ein taktischer ballistischer Raketenersatz gestartet, um eine realistische Bedrohung zu simulieren. Das LTAMDS-Radar erfasste und verfolgte das Ziel erfolgreich und übermittelte die Bahninformationen an das Integrated Battle Command System (IBCS). Schließlich führte das LTAMDS-Radar eine PAC-3, Cost Reduction Initiative (CRI), Rakete zur Interception, um die Bedrohung abzuwehren.

Das LTAMDS-Radar von Raytheon hat sich in Live-Feuer-Demonstrationen bewährt und erfolgreich realistischen Bedrohungen gestellt. Mit jedem erfolgreichen Test wird die Leistungsfähigkeit dieses transformationalen Radars weiter verbessert. Oberst Jason Tate, STARE-Projektmanager für PEO Missiles and Space bei der US-Armee, betonte, dass das Ziel von Anfang an war, ein radarbasiertes System der nächsten Generation zu entwickeln, das die gesamte Bandbreite der aktuellen und zukünftigen Bedrohungen übertreffen kann – und dieses Ziel wird mit LTAMDS erreicht.

Derzeit werden sechs LTAMDS-Radare gleichzeitig an verschiedenen Regierungs- und Raytheon-Teststandorten in Integrations- und Testaktivitäten eingesetzt. Diese Aktivitäten sind Teil eines umfangreichen Testplans, der bis 2024 fortgesetzt wird. Das Ziel ist es, die Leistung und Funktionalität der Radare unter realen Bedingungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der US-Armee entsprechen.

Das LTAMDS-Radar von Raytheon ist ein fortschrittliches System für die Luft- und Raketenabwehr der US-Armee. Mit seinem 360-Grad-Radar und dem Einsatz von Galliumnitrid-Technologie bietet es eine verbesserte Leistungsfähigkeit gegenüber einer breiten Palette von Bedrohungen. Es kann nicht nur bemannte und unbemannte Flugzeuge, sondern auch Marschflugkörper, ballistische Raketen und Hyperschallwaffen erkennen und verfolgen. Diese Fähigkeiten machen es zu einem wichtigen Bestandteil der zukünftigen Kriegsführung.

