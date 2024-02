Hocheffiziente Antriebslösungen für maximale Energieeffizienz in der Warehouse-Logistik

NORD bietet seinen Kunden aus der Warehouse-Logistik mit dem LogiDrive-Lösungsraum maximale Energieeffizienz und geringe Kosten. Die Antriebskonzepte LogiDrive Advanced und LogiDrive Basic wurden speziell für die Bedürfnisse der Branche entwickelt. Beide Lösungen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihren kompakten Bauraum aus und sind auf verschiedene Faktoren optimiert.



Neue Maßstäbe in Energieeffizienz: LogiDrive Advanced von NORD

Die Antriebslösung LogiDrive Advanced von NORD wurde entwickelt, um maximale Energieeffizienz zu erreichen. Durch den Einsatz eines hocheffizienten IE5+ Synchronmotors und des dezentralen Frequenzumrichters NORDAC ON+ setzt sie neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Der Frequenzumrichter wurde speziell auf die Zusammenarbeit mit dem IE5+ Motor abgestimmt und ermöglicht einen großen Drehzahl- und Lastbereich. Dadurch können verschiedene Anwendungen in der Warehouse-Logistik mit nur einer Antriebslösung abgedeckt werden.

Durch die Reduzierung von Antriebsvarianten bietet LogiDrive Advanced eine attraktive Lösung für große Anlagen mit vielen Antrieben. Der Vorteil liegt in gestrafften Logistik-, Lager- und Serviceprozessen, was zu einer deutlichen Reduzierung der Verwaltungskosten führt. Zusätzlich leistet diese Antriebslösung eine hohe CO2-Einsparung, was in Zeiten des Klimawandels ein entscheidender Faktor ist.

LogiDrive Basic: Kostenoptimierung für Warehouse-Anwendungen mit IE3 Asynchronmotor

Die Antriebslösung LogiDrive Basic von NORD ist speziell für Kunden konzipiert, die ihre Kosten optimieren möchten. Mit einem IE3 Asynchronmotor und dem dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON erfüllt sie alle Anforderungen von Warehouse-Anwendungen. Trotz eines etwas niedrigeren Wirkungsgrades bietet LogiDrive Basic einen großen Verstellbereich und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Dies ermöglicht eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Kunden, die ihre Budgets im Auge behalten möchten, ohne dabei Abstriche bei Qualität und Zuverlässigkeit machen zu müssen.

LogiDrive Advanced und LogiDrive Basic: Eine branchenangepasste Lösung

Die Entscheidung zwischen LogiDrive Advanced und LogiDrive Basic hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls ab. Beide Lösungen bieten eine maßgeschneiderte Lösung für die Branche und enthalten neben dem Antrieb auch einen Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle. Dies ermöglicht eine einfache Verdrahtung und sorgt dafür, dass die Lösungen weltweit einsetzbar sind, da sie alle internationalen Zertifizierungen erfüllen. Unternehmen, die global tätig sind, profitieren von dieser Flexibilität.

Maßgeschneiderte Antriebslösungen für die Warehouse-Logistik von NORD

Mit dem LogiDrive-Lösungsraum bietet NORD seinen Kunden aus der Warehouse-Logistik maßgeschneiderte Antriebslösungen. Die beiden Varianten LogiDrive Advanced und LogiDrive Basic zeichnen sich durch ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht aus. LogiDrive Advanced setzt mit seinem IE5+ Synchronmotor und dem dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON+ neue Standards in puncto Energieeffizienz. LogiDrive Basic hingegen überzeugt mit seinem optimalen Zusammenspiel der Komponenten und seinen kostengünstigen Investitionen. Egal ob Kostenoptimierung oder maximale Energieeffizienz, mit den LogiDrive-Antriebslösungen von NORD erhalten Kunden die ideale Lösung für ihre individuellen Anforderungen in der Warehouse-Logistik.