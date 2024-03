Toyota Material Handling präsentiert innovative Lösungen auf der LogiMAT 2024

Auf der LogiMAT 2024 präsentiert Toyota Material Handling innovative Lösungen und zukunftsweisende Konzepte für die Intralogistik. Besucher haben die Möglichkeit, die Vorteile der neuen Technologien und Automatisierungsmöglichkeiten kennenzulernen. Der Stand von Toyota Material Handling ist vergrößert und bietet verschiedene Themenbereiche, in denen sich die Besucher intensiv mit den Kernthemen Nachhaltigkeit, Automatisierung, Systemintegration und effizienzsteigernde Produktentwicklungen auseinandersetzen können. Das Unternehmen setzt sich konsequent für Nachhaltigkeit, Effizienz und Sicherheit ein und bietet maßgeschneiderte Lösungen für intralogistische Anforderungen.



Toyota Material Handling präsentiert innovative Entwicklungen und Konzeptstudien

Im exklusiven „Innovation Camp“ präsentiert Toyota Material Handling auf der LogiMAT 2024 die neuesten Entwicklungen und Konzeptstudien. Besonders beeindruckend sind die autonom arbeitenden Geräte, die durch verbesserte Mensch-Maschine-Interaktion und Machine Learning glänzen. Die Besucher haben die Möglichkeit, diese fortschrittliche Technologie hautnah zu erleben und sich von den Vorteilen einer verbesserten Effizienz und Sicherheit in der Intralogistik zu überzeugen. Zusätzlich wird ein innovatives Kundenportal vorgestellt, das Betreibern von Toyota-Geräten einen einfachen Zugang zu Telematik-Daten ermöglicht und so die Kostenkontrolle, Sicherheitsfunktionen und die Beschaffung von Geräten optimiert.

Innovative Automatisierungslösungen: Toyota präsentiert „Automation Arena“ auf der LogiMAT 2024

In der „Automation Arena“ können Besucher auf dem Toyota Stand hautnah erleben, wie moderne Automatisierungslösungen in der Intralogistik eingesetzt werden. Der fahrerlose Schubmaststapler BT Reflex Autopilot und der Hochhubwagen BT Staxio Autopilot zeigen eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit und Koordination bei der Zusammenarbeit mit den Shuttle-Systemen für hochdichte Lagerung. Darüber hinaus präsentiert Toyota Material Handling eine brandneue Technologie für Kommissionierlösungen, die aktuell entwickelt wird.

Fachvorträge von Experten zu Herausforderungen und Chancen der Logistikbranche

In der „Coaching Zone“ haben Besucher die Möglichkeit, Fachvorträge von renommierten Experten wie Hans Larsson und Marc Maureaux zu hören. Hans Larsson, Director Strategic Innovation bei Toyota Material Handling Europe, und Marc Maureaux, Senior Sustainability Manager bei Toyota Material Handling Europe, behandeln in ihren Vorträgen die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der rasanten Entwicklung von Schlüsseltechnologien in der Logistikbranche ergeben. Außerdem wird die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen diskutiert. Die Besucher können so wertvolle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Branche gewinnen.

Energieeffiziente Antriebslösungen für ressourcenschonende Intralogistikgeräte bei Toyota

Der „Energy & Product Park“ auf der LogiMAT 2024 ist der ideale Ort, um die energieeffizienten und ressourcenschonenden Antriebslösungen von Toyota Material Handling kennenzulernen. Dank der Lithium-Ionen- und Brennstoffzellen-Technologie können die Geräte eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen erreichen. Besonders beeindruckend sind die kompakten, leichten und energieeffizienten Geräte mit integrierter Lithium-Ionen-Technik, wie beispielsweise der Toyota BT Levio LWI160 oder BT Staxio SSI200D. Mit dem Assistenzsystem SAS und dem kamerabasierten Assistenzsystem SEnS+ wird zudem die Sicherheit von Bedienern und Waren gewährleistet.

Die LogiMAT 2024 bietet Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, die innovativen Lösungen und Technologien von Toyota Material Handling kennenzulernen. Hier können sie sich umfassend über die Zukunft der Intralogistik informieren und von den zahlreichen Vorteilen der neuesten Technologien profitieren. Toyota Material Handling legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Sicherheit und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf ihre individuellen intralogistischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Die LogiMAT 2024 ist eine ideale Plattform, um die aktuellen Innovationen und Entwicklungen von Toyota Material Handling kennenzulernen. Das Unternehmen präsentiert wegweisende Konzepte, Technologien und Automatisierungslösungen, die die Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit in der Intralogistik verbessern. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit, Automatisierung und Systemintegration auseinanderzusetzen und können von den Vorteilen der neuesten Technologien profitieren. Toyota Material Handling zeigt einmal mehr, warum es weltweit führend in der Intralogistik ist.