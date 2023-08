Synergien für Innovation: EUR-Ladungsträger digital neu gestaltet

Die Allianz zwischen Baumann Paletten und Logistics Arts konzentriert sich auf die digitale Revolution der EUR – Ladungsträger. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, mithilfe von technologischen Fortschritten wie RFID und innovativem Ladungsträgermanagement die Logistikbranche zu stärken, indem sie die Nachverfolgbarkeit, Sicherheit und betriebliche Effizienz auf neue Höchststände bringt.



Innovation für Ladungsträger: Baumann Paletten und Logistics Arts bündeln Kräfte

Die renommierten Unternehmen Baumann Paletten und Logistics Arts gehen eine wegweisende Partnerschaft ein, um die digitale Entwicklung der EUR-Ladungsträger voranzutreiben. Ihr visionäres Vorhaben beginnt mit der Einführung einer RFID-Klammer für Gitterboxen, was ihre Entschlossenheit unterstreicht, die Logistikbranche durch technologische Innovationen grundlegend zu reformieren und zukunftsorientierte Standards zu etablieren.

Digitale Optimierung: Gitterboxen erhalten wegweisende RFID-Klammer

Eine der wegweisenden Entwicklungen, die aus der Zusammenarbeit resultiert, ist die Einführung der RFID-Klammer für den Gitterbox-Ladungsträger. Diese innovative Klammer kann an den Seiten der Gitterbox (800 mm oder 1200 mm) zwischen den Gitterstäben positioniert und gesichert werden. In Kooperation mit Mieloo & Alexander – HID Global, einem angesehenen Hersteller sicherer RFID-Lösungen für Industrie und Logistik, wurde diese technische Lösung entwickelt. Die RFID-Klammer ermöglicht eine präzise Verfolgung und Lokalisierung der Gitterbox, was insbesondere für die Automobilindustrie von großer Bedeutung ist.

Attraktivitätsschub: Logistik wird für Automobilsektor noch interessanter

Die geplante Einführung der RFID-Klammer birgt das Potenzial, die Attraktivität der Gitterboxen für die Automobilindustrie erheblich zu steigern. Die Möglichkeit zur präzisen Verfolgung und Lokalisierung ebnet den Weg für optimierte Logistikprozesse, was zu gesteigerter Effizienz und bedeutenden Kosteneinsparungen führt. In einer Industrie, in der termingerechte und zuverlässige Lieferungen unverzichtbar sind, um einen nahtlosen Produktionsablauf sicherzustellen, gewinnt diese Entwicklung besondere Bedeutung.

In die Zukunft investiert: Engagierter digitaler Entwicklungsansatz

Willy Lutz, Geschäftsführer von Paletten Service Lutz – Logistics Arts und Logistics Arts Production GmbH, äußerte seine enthusiastische Erwartung für die zukünftige Zusammenarbeit. Besonders hob er hervor, dass die Vorfreude auf die Kooperation mit Baumann Paletten stark von der Überzeugung getragen wird, dass die involvierten Akteure ein ernsthaftes Interesse an der digitalen Evolution der EUR – Ladungsträger haben. Diese Partnerschaft manifestiert den gemeinsamen Ehrgeiz beider Unternehmen, die technologischen Möglichkeiten im Bereich Logistik zu erweitern und richtungsweisende Lösungen für die gesamte Branche zu gestalten.

Garching und Altensteig: Zusammenarbeit für logistische Zukunft

Die Aussage von Alex Rotärmel, Geschäftsführer von Baumann Paletten, betont die herausragende Bedeutung der Zusammenarbeit mit Logistics Arts Production. Diese strategische Allianz ebnet den Weg, um die EUR – Marke durch nachhaltige Veränderungen zu erneuern. Sie verdeutlicht die geteilte Vision beider Unternehmen, die aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Logistiklandschaft arbeiten und den digitalen Fortschritt als zentrales Anliegen in den Vordergrund rücken.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit treibt Innovationskraft nachhaltig voran

Die partnerschaftliche Allianz von Baumann Paletten und Logistics Arts repräsentiert einen entscheidenden Schritt in der digitalen Weiterentwicklung der EUR – Ladungsträger. Die Implementierung der wegweisenden RFID-Klammer für Gitterboxen unterstreicht das erhebliche Potenzial technologischer Innovationen, die darauf abzielen, die Effizienz, Verlässlichkeit und Anziehungskraft von Ladungsträgern für die Industrie zu erhöhen. Diese Kooperation demonstriert eindrucksvoll, wie durch die gemeinsamen Bemühungen zweier engagierter Unternehmen die Zukunft der Logistik geformt werden kann.