Mercer Holz optimiert Logistikkette mit RampMan(R) und mobiler App

Die Mercer Holz GmbH hat mit dem Projekt „LoOp – Logistic Optimization“ einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse gemacht. Durch die Implementierung des Softwaretools RampMan(R) der LOGSOL GmbH wird die gesamte Logistikkette transparenter und effizienter gestaltet. Das Ziel besteht darin, die Auslastung und Verfügbarkeit der Be- und Entladerampen zu erhöhen und die Prozesstransparenz zu verbessern. Mit Hilfe des Zeitfenstermanagementsystems RampMan(R) und einer mobilen App werden Buchungen und Verschiebungen von Zeitfenstern automatisiert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.



Erfolgreiche Zusammenarbeit mit LOGSOL GmbH für Softwareentwicklung bei Mercer Holz

Die LOGSOL GmbH überzeugte Mercer Holz bei der Suche nach einem geeigneten Softwarepartner durch ihren innovativen Ansatz und ihre Bereitschaft zur gemeinsamen Entwicklung neuer Lösungen. Die hervorragende Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch zwischen den beiden Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts. Durch diese enge Partnerschaft können innovative Ideen umgesetzt und die Geschäftsprozesse von Mercer Holz optimiert werden.

Mercer Holz implementiert RampMan(R) und mobile App für Zeitfenstermanagement

Das Projekt LoOp der Mercer Holz GmbH hat das Hauptziel, das Zeitfenstermanagementsystem RampMan(R) und eine mobile App einzuführen. Mit RampMan(R) können Zeitfenster an Be- und Entladerampen optimal verwaltet und gebucht werden. Durch die Implementierung von bidirektionalen Schnittstellen zwischen dem SAP-System von Mercer Holz und RampMan(R) werden Stamm-, Auftrags- und Buchungsdaten verarbeitet und RampMan(R) vollständig in die IT-Landschaft von Mercer integriert.

Die mobile App ermöglicht werkseigenen und externen Fahrern die bequeme Buchung von Zeitfenstern. Sie berechnet auf Grundlage der verbleibenden Fahrzeit und Verkehrsinformationen eine voraussichtliche Ankunftszeit im Werk und ermöglicht somit eine effiziente Planung. Besonders praktisch ist die Offline-Verfügbarkeit der App, die auch in bewaldeten und abgelegenen Gebieten eine zuverlässige Nutzung ermöglicht. Bei Verschiebungen von gebuchten Zeitfenstern greift eine intelligente Verschiebelogik, die mögliche Neuanordnungen basierend auf der Ankunftszeit und weiteren Restriktionen prüft und durchführt.

Langjähriges Projekt LoOp: Entwicklung und Implementierung von RampMan(R) und App

Das Projekt LoOp, welches seit über einem Jahr in der Entwicklung ist, zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Mercer Holz und LOGSOL. Durch ihre Flexibilität können sie schnell auf neue Anforderungen reagieren. Die Implementierung des RampMan(R) und der App erfolgt schrittweise, wobei eine Pilotphase für das erste Quartal 2023 geplant ist.

Mercer Holz GmbH: Integration von RampMan(R) erfolgreich – weitere Herausforderungen

Das vierte Werk „HIT Torgau“ wurde kürzlich in die Mercer Gruppe integriert und steht nun vor der Herausforderung, in das bestehende RampMan(R) System der Mercer Holz GmbH eingebunden zu werden. Diese Integration ist von großer Bedeutung, da die begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und LKW-Fahrern eine effiziente Gestaltung und Optimierung der Prozesse erfordert. Mit der Implementierung des RampMan(R) und der App konnte Mercer Holz bereits wichtige Fortschritte in diese Richtung erzielen.

Effiziente und digitale Lösungen für die Holzlogistik

Das Projekt LoOp der Mercer Holz GmbH in Zusammenarbeit mit der LOGSOL GmbH führt zu einer Effizienzsteigerung und Digitalisierung der Holzlogistik. Die Implementierung des Zeitfenstermanagementsystems RampMan(R) und der mobilen App ermöglicht eine optimierte Buchung und Verschiebung von Zeitfenstern und verbessert die Transparenz der Prozesse. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Mercer Holz und LOGSOL sowie die Flexibilität des Projekts sind entscheidend für den Erfolg. Durch den Einsatz von RampMan(R) und der App werden die Abläufe bei Mercer Holz effizienter und zukunftsfähiger gestaltet.