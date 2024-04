Hannover Messe 2024: Zenner präsentiert LoRaWAN(R)-Netzwerk für Smart Utility und Smart Industry

Die Hannover Messe (HM) ist eine international renommierte Industriemesse, die am 22. April beginnt. Zenner wird auf dem Gemeinschaftsstand der LoRa Alliance vertreten sein und unter dem Motto „energizing a sustainable industry“ Lösungen für Smart Utility und Smart Industry präsentieren. Dabei wird das Unternehmen seine Expertise im Bereich LoRaWAN(R)-Netzwerke vorstellen, die zu den größten in Europa gehören. Diese Netzwerke bieten Versorgungsunternehmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Smart Submetering bis hin zur Smart City.



Zenner unterstützt Entwicklung des offenen LoRaWAN(R)-Standards als Sponsor

Zenner ist ein aktives Mitglied und Sponsor der LoRa Alliance, einer globalen Organisation von Unternehmen, die den offenen LoRaWAN(R)-Standard für das Internet der Dinge (IoT) entwickeln und fördern. LoRaWAN(R) ist ein weit verbreitetes Kommunikationsprotokoll, das für IoT-Anwendungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine hohe Reichweite und Durchdringungsfähigkeit von Gebäuden aus und verbraucht dabei nur wenig Energie. Zenner setzt sich aktiv für die Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Technologie ein.

Zenner zeigt industrielle IoT-Anwendungsfälle auf der Hannover Messe

Auf der Hannover Messe stellt Zenner gemeinsam mit anderen Mitgliedern der LoRa Alliance industrielle IoT-Anwendungsfälle vor und zeigt deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten in einem der größten LoRaWAN(R)-Netzwerke Europas.

Zenner bietet seinen Kunden ein breites Portfolio an Zählern, Sensoren und Gateways dank seines umfangreichen LoRaWAN(R)-Netzwerks, das zu den größten in Europa gehört. Mit über 100.000 Gateways und sieben Millionen Sensoren in 15 Ländern ermöglicht das Unternehmen eine Vielzahl von Lösungen und praktischen Anwendungsfällen für verschiedene Bereiche wie Smart City, Smart Building, Smart Utility, Smart Industry und Smart Submetering. Die langjährige Erfahrung des Zenner-Teams unterstützt Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Lösungen.

Effiziente und einfache Umsetzung nachhaltiger IoT-Lösungen mit Zenner

Zenner ermöglicht Unternehmen eine einfache und kostengünstige Umsetzung nachhaltiger IoT-Lösungen. Durch die Integration in ein bestehendes LoRaWAN(R)-Netzwerk und die Nutzung der entsprechenden Gateways können bestehende Lösungen schnell und effizient erweitert oder neue IoT-Lösungen problemlos implementiert werden. In Zusammenarbeit mit Partnern in der Minol-Zenner-Gruppe bietet Zenner umfassende digitale Lösungen an, die eine sektorenübergreifende Digitalisierung der Energiewende ermöglichen. Der Einsatz von LoRaWAN(R) eröffnet zudem die Möglichkeit, neue Lösungen zu entwickeln und den Einsatz dieser Technologie weiter auszubauen.

Effizientes Monitoring von industriellen Betriebsmitteln mit LoRaWAN(R) ermöglicht vorausschauende Wartung

Das Monitoring von industriellen Betriebsmitteln mit LoRaWAN(R) ist eine Smart Industry-Lösung, die eine zuverlässige Überwachung von Maschinen und Anlagen ermöglicht. Besonders für Stadtwerke, Energieversorger und produzierende Betriebe ist dies von großer Bedeutung. Durch den Einsatz von IoT-Sensoren und LoRaWAN(R) können nicht vernetzte Bestandsanlagen nachgerüstet und ein umfassendes Energieverbrauchsmonitoring durchgeführt werden. Die Plug-and-Play-Sensorik ermöglicht eine einfache und nicht-invasive Umrüstung. Alle relevanten Daten werden zentral erfasst und über LoRaWAN(R) in die element IoT-Plattform übertragen, um eine vorausschauende Wartung der Maschinen zu ermöglichen.

Zenner präsentiert auf der Hannover Messe aktuelle IoT-Lösungen für verschiedene Branchen

Auf der Hannover Messe präsentiert das Team von Zenner eine Vielzahl von aktuellen IoT-Lösungen für verschiedene Branchen wie Industrie, Energie, Smart City und Utilities. Das Hauptziel besteht darin, LoRaWAN(R) als nachhaltige Technologie für alle Industrien vorzustellen und die Stärken dieser Technologie anhand praktischer Beispiele zu demonstrieren. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von LoRaWAN(R) zu informieren und die Effizienz und Innovation dieser Technologie hautnah zu erleben.

Zenner präsentiert auf der Hannover Messe 2024 seine digitalen Lösungen für den Einsatz von LoRaWAN(R). Besucher können den Gemeinschaftsstand der LoRa Alliance in Halle 14, Stand H06 aufsuchen, um sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie zu informieren. Zenner zeigt, wie LoRaWAN(R) in verschiedenen Industrien, wie beispielsweise Smart City, Smart Building, Smart Utility und Smart Industry, eingesetzt werden kann.

Auf der Hannover Messe wird Boris Stöckermann einen Vortrag mit dem Titel „Translating Urban Insights: Leveraging IIoT Solutions from Utilities, Urban Infrastructure, and Buildings“ halten. In diesem Vortrag wird er die Anwendungsmöglichkeiten von IIoT-Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Versorgungsunternehmen, städtischer Infrastruktur und Gebäuden erläutern. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und mehr über die Potenziale dieser Technologien zu erfahren.

Zenner auf der Hannover Messe: Präsentation von LoRaWAN(R)-Netzwerk und Vorteile für Unternehmen und Versorger

Zenner nimmt an der Hannover Messe teil und präsentiert sein eigenes LoRaWAN(R)-Netzwerk. Dies bietet Unternehmen und Versorgern zahlreiche Vorteile, da Zenner eines der größten Netzwerke Europas betreibt. Mit einer breiten Palette von Sensoren und Gateways können Kunden von Zenner Lösungen für Smart City, Smart Building, Smart Utility, Smart Industry und Smart Submetering nutzen. Die langjährige Erfahrung des Teams ermöglicht eine sektorenübergreifende Digitalisierung der Energiewende.

Dank der Implementierung von LoRaWAN(R) ist es möglich, bestehende Lösungen schnell und einfach zu erweitern und neue IoT-Lösungen unkompliziert hinzuzufügen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist das Monitoring von industriellen Betriebsmitteln, welches dank LoRaWAN(R) eine zuverlässige Überwachung und präventive Wartung ermöglicht. Auf der Hannover Messe präsentiert Zenner eine breite Palette an praxisorientierten IoT-Lösungen und zeigt damit die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von LoRaWAN(R) als nachhaltige Technologie für alle Industriezweige.