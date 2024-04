LTAMDS-Radar von Raytheon zeigt beeindruckende Leistungsfähigkeit bei Live-Feuer-Event

Das LTAMDS-Radar von Raytheon hat bei einem Live-Feuer-Event erneut seine beeindruckenden Fähigkeiten demonstriert. Vertreter aus sieben Nationen waren Zeugen der Leistungsfähigkeit des Radars. Es konnte erfolgreich eine Marschflugkörper-Attrappe erfassen, verfolgen und schließlich eine PAC-3 MSE Rakete zur Interzeption lenken. Diese Erfolge bestätigen das Design des Radars und zeigen, wie es globale Bedrohungen von heute und morgen übertrifft.



LTAMDS-Radar beweist Leistungsfähigkeit bei viertem Live-Feuer-Event

Das LTAMDS-Radar von Raytheon hat bei der vierten Live-Feuer-Demonstration erneut seine Leistungsfähigkeit bewiesen. Das Radar konnte eine Marschflugkörper-Attrappe, die sich in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit bewegte, erfolgreich erfassen und verfolgen. Die gewonnenen Verfolgungsdaten wurden an das Integrated Battle Command System (IBCS) übermittelt, das daraufhin eine PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) Rakete zur Interzeption leitete. Diese Demonstration unterstreicht die fortschrittlichen Fähigkeiten des LTAMDS-Radars in der Luft- und Raketenabwehr.

LTAMDS-Radar: Überlegene Fähigkeiten gegen globale Bedrohungen

Das LTAMDS-Radar von Raytheon übertrifft mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten die aktuellen und zukünftigen globalen Bedrohungen. Dies hat die Aufmerksamkeit der verbündeten Streitkräfte auf sich gezogen. Die herausragende Leistung des Radars gegenüber komplexen und realistischen Bedrohungen bestätigt das Design und zeigt, dass diese Technologie die Mission der Luft- und Raketenabwehr grundlegend verändern wird. Die Fortschritte des LTAMDS-Radars werden genau beobachtet und erwecken großes Interesse.

Erfolgreiche Meilensteine und komplexe Testziele des LTAMDS-Radars

Das LTAMDS-Radar erreichte im Jahr 2023 wichtige Entwicklungsmilestones, indem es erfolgreich Live-Feuer-Tests mit Luftatmungsbedrohungen und ballistischen Raketen durchführte. Zusätzlich wurden Verifizierungstests erfolgreich abgeschlossen, was die technische Fähigkeit des Radars in seinem Hauptbereich demonstrierte. Diese Meilensteine zeigen, dass das LTAMDS-Radar auf dem richtigen Weg ist, um eine leistungsstarke Lösung für die Luft- und Raketenabwehr zu werden.

Raytheon arbeitet derzeit intensiv daran, sechs LTAMDS-Radare in volle Bereichsintegration und Testaktivitäten einzubinden. An mehreren Regierungs- und Raytheon-Teststandorten werden rigorose Tests durchgeführt, um im Jahr 2024 eine vollständige 360-Grad-Einsatzfähigkeit zu erreichen. Diese Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das LTAMDS-Radar alle Anforderungen erfüllt und optimal funktioniert. Die intensive Entwicklung und die geplanten Tests zeigen das Engagement von Raytheon, eine hochmoderne Luft- und Raketenabwehrtechnologie bereitzustellen.

Raytheon präsentiert LTAMDS-Radar – Revolution in der Luft- und Raketenabwehr

Das LTAMDS-Radar von Raytheon stellt das Radar der nächsten Generation für die Luft- und Raketenabwehr der US-Armee dar. Mit seiner 360-Grad-Sicht und aktiv elektronischer Strahlschwenkung ermöglicht es eine effektive Überwachung und Abwehr verschiedener Bedrohungen. Durch den Einsatz von Galliumnitrid erreicht das Radar eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Es ist in der Lage, sowohl bemannte als auch unbemannte Flugzeuge, Marschflugkörper, ballistische Raketen und Hyperschallwaffen zu erkennen und abzuwehren.

Das LTAMDS-Radar von Raytheon ist eine technologische Meisterleistung, die in der Lage ist, die globalen Bedrohungen von heute und morgen zu überwinden. Mit seiner fortschrittlichen Integration in das IBCS und seinen beeindruckenden Leistungsfähigkeiten hat es das Potenzial, die Mission der Luft- und Raketenabwehr zu revolutionieren. Die erfolgreichen Live-Feuer-Demonstrationen zeigen, dass das LTAMDS-Radar die Streitkräfte weltweit mit einer effektiven Abwehr gegen eine Vielzahl von Bedrohungen unterstützen kann.