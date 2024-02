Innovatives IP69K Wanddurchführungssystem mit kompakter Bauform und umfangreichen Schnittstellen

Das PANELCON Keystone System von LÜTZE ist ein innovatives und modulares IP69K Wanddurchführungssystem. Es bietet eine große Auswahl an industrietauglichen Schnittstellen und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anforderungen und Anwendungen. Das System zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und geringe Einbautiefe aus, was eine einfache Installation in Steuer- und Bedienpulten sowie Panels ermöglicht. Darüber hinaus bietet es ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis, was es zu einer überzeugenden Wahl für industrielle Anwendungen macht.



Hohe Schutzklasse und transparenter Klappdeckel für PANELCON Keystone System von LÜTZE

Das PANELCON Keystone System von LÜTZE ist eine ideale Lösung für hochwertige und industrietaugliche Übergabepunkte und Serviceschnittstellen in Steuer- und Bedienpulten sowie Panels. Dank seiner kompakten Bauweise kann es platzsparend eingebaut werden, während der hohe Schutzgrad von IP 69K eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Der transparente Klappdeckel ermöglicht eine einfache Überprüfung der darunter liegenden Schnittstelle ohne aufwendiges Öffnen des Systems.

Der transparente Klappdeckel des PANELCON Keystone Systems von LÜTZE ermöglicht einen ungehinderten Zugang zur Schnittstelle. Mit einem Öffnungswinkel von bis zu ca. 110° ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Darüber hinaus kann der Deckel plombiert werden, um unberechtigten Zugriff zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten. Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit einer Beschriftung mit einem Standard-Bezeichnungsschild, um eine einfache Identifizierung der Schnittstelle zu ermöglichen. Die Bedienung und Sicherheit des PANELCON Keystone Systems werden somit optimal gewährleistet.

PANELCON Keystone System von LÜTZE: flexible Kabelabgänge für Flachpanels

Das PANELCON Keystone System von LÜTZE ist in zwei Varianten erhältlich: mit geradem oder gewinkeltem Kabelabgang. Die gewinkelte Version ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Einbautiefe auf nur 30 mm im Vergleich zur bisherigen geraden Version mit 70 mm. Dadurch ist es möglich, das gewinkelte System auch in besonders flachen Panels zu verbauen und Platz zu sparen.

Umfangreiche Auswahl an Keystone-Einsätzen für industrielle Schnittstellen

Das Unternehmen LÜTZE aus Weinstadt stellt eine breite Auswahl an Keystone-Einsätzen für industrielle Schnittstellen bereit. Das Sortiment umfasst RJ45 Cat.6A, USB 3.0 (A/A, A/B, B/A), USB 3.1C und HDMI. Besonders hervorzuheben ist eine spezielle Variante, die das Anschließen eines Cat. 6A Patchkabels ohne spezielles Werkzeug ermöglicht. Mit diesen hochwertigen und vielseitigen Einsätzen bietet LÜTZE eine optimale Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen.

Die Keystone-Module von LÜTZE zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihre Konformität mit den industriellen Standards aus. Sie bieten eine hohe Steckzyklenzahl von mindestens 500 und sind äußerst robust. Insbesondere das Cat. 6A Modul besticht durch seinen hohen EMV-Schutz, der durch die Verwendung von hochwertigem Zink-Druckgussmaterial erreicht wird.

Vorkonfektionierte Keystone-Einbaumodule in verschiedenen Längen erhältlich

Für maximale Flexibilität bietet LÜTZE vorkonfektionierte Keystone-Einbaumodule mit Kabel in verschiedenen Standardlängen an. Mit 0,5 m, 1,5 m, 3 m und 5 m ist für jede Anwendung die passende Länge vorhanden. Darüber hinaus können auf Anfrage weitere Keystone-Schnittstellen geliefert werden, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Dies ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation der Module in industriellen Anwendungen.

PANELCON Keystone System: Hochwertige und zuverlässige Serviceschnittstellen für Industrie

Das PANELCON Keystone System von LÜTZE zeichnet sich durch seine kompakte Bauform, geringe Einbautiefe und umfangreiche Auswahl an Schnittstellen aus. Es eignet sich ideal für industrielle Anwendungen und ermöglicht hochwertige und zuverlässige Übergabepunkte und Serviceschnittstellen. Der transparente Klappdeckel und der plombierbare Zugang sorgen für zusätzliche Sicherheit, während die hochwertige Ausführung der Module eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Das PANELCON Keystone System von LÜTZE überzeugt durch sein attraktives Preis-Leistungsverhältnis, das es zu einer kosteneffizienten Lösung für Automationsspezialisten und Ethernet-Enthusiasten macht. Zudem bietet es die Möglichkeit der vorkonfektionierten Einbaumodule, was die Installation und Inbetriebnahme erleichtert und Zeit spart.