MagneMover LITE ICS: Revolutionäre Lösung für E-Commerce-Logistikprozesse

Das MagneMover LITE Intelligent Conveyor System, entwickelt von RDS und Rockwell Automation, Inc., bietet eine innovative Lösung für E-Commerce-Kunden. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Logistikprozesse an Veränderungen bei Durchsatz und Produkttypen anzupassen und sich schnell umzurüsten. Die Flexibilität des Systems ermöglicht es den Kunden, effizienter zu arbeiten und ihre Aufgaben besser zu bewältigen.



Innovatives Unternehmen revolutioniert Logistiklager mit Robotersystemintegration

Robotics & Drives Services (RDS), ein führendes irisches Unternehmen, ist spezialisiert auf die Integration von Robotersystemen in Logistiklager. Durch den Einsatz des MagneMover LITE ICS können RDS-Kunden, darunter auch ein führendes E-Commerce-Unternehmen, ihre Logistikprozesse optimieren. Dieses bewährte Konzept hat sich bereits in den USA etabliert und findet auch in Asien und Europa immer mehr Anwendung.

Flexibles MagneMover LITE ICS ermöglicht vielseitige Produkttypen in der Logistik

Das MagneMover LITE ICS ist eine ideale Lösung für RDS-Kunden, die eine große Auswahl an Produkten und unterschiedliche Auftragsvolumina haben. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und schnellen Umrüstbarkeit können die Maschinen flexibel verschiedene Produkttypen herstellen. Das System bietet nahezu unbegrenzte Bewegungsprofile und kann problemlos in gängige Drittsysteme integriert werden. Dadurch können RDS-Kunden ihre Logistikprozesse effizienter gestalten und ihre Aufgaben erfolgreich bewältigen.

Virtuelle Inbetriebnahmesoftware beschleunigt Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen

Die virtuelle Inbetriebnahmesoftware Emulate3D von Rockwell Automation ist ein wesentlicher Vorteil des MagneMover LITE ICS. Sie ermöglicht eine schnellere Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und minimiert Projektrisiken von Anfang an. Mit dieser Software können Designs effizienter erstellt und Budgets optimal genutzt werden. Dies ist von großer Bedeutung, da maßgeschneiderte Lösungen oft mit engen Zeitplänen und Fristen verbunden sind.

MagneMover LITE ICS: Flexibilität und Effizienz in der Logistik

Flexibilität in der maschinen- und anlageninternen Logistik ist für Unternehmen genauso wichtig wie Automatisierungstechnik. Das MagneMover LITE ICS bietet eine intelligente Förderbandlösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Logistikprozesse agil und effizient zu gestalten. Durch die Digitalisierung der Architekturen können die Vorteile der Automatisierungstechnik optimal genutzt werden.

MagneMover LITE ICS: Neues Förderbandsystem für Forschung und Entwicklung

Das MagneMover LITE ICS wird in einer speziell dafür vorgesehenen Forschungs- und Test-Ladezelle im Forschungs- und Entwicklungszentrum von RDS eingesetzt. Diese Demonstrationsanlage dient dazu, potenziellen Kunden die Leistungsfähigkeit und Technologiepartnerschaften von RDS und Rockwell Automation vorzustellen. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Erforschung neuer Ansätze und der Vorstellung neuester Innovationen.

Revolutionäre Lösung für die Optimierung von E-Commerce-Logistikprozessen

