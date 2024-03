Volkswagen und Mahindra: Partnerschaft für E-Mobilität in Indien

Die Kooperation zwischen dem Volkswagen Konzern und Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) im Bereich der E-Mobilität hat zu einem bedeutenden Fortschritt geführt. Mahindra wird einen Teil seiner Elektroplattform INGLO mit elektrischen Komponenten des MEB von Volkswagen und Einheitszellen ausstatten. Damit ist Mahindra der erste externe Partner, der die Einheitszelle von Volkswagen verwendet, was ein entscheidender Bestandteil der Batteriestrategie des Unternehmens ist.



Volkswagen und Mahindra unterzeichnen langfristigen Liefervertrag für E-Mobilität

Der Liefervertrag zwischen dem Volkswagen Konzern und Mahindra & Mahindra Ltd. hat eine langfristige Laufzeit von mehreren Jahren und wird das Vertrauen beider Unternehmen in ihre Zusammenarbeit im Bereich der E-Mobilität unterstreichen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 50 GWh über die gesamte Lebensdauer des Vertrags wird dieser Vertrag die E-Mobilitätspräsenz beider Unternehmen auf dem indischen Automobilmarkt stärken und ihre Position in diesem wichtigen Markt weiter ausbauen.

Mahindra hat angekündigt, ab Dezember 2024 fünf vollelektrische SUVs auf den Markt zu bringen. Diese Fahrzeuge werden auf der Elektroplattform INGLO basieren, die von Mahindra entwickelt wurde. Durch die strategische Partnerschaft zwischen Mahindra und Volkswagen wird angestrebt, die Elektrifizierung in der Region zu beschleunigen und den steigenden Bedarf an Elektrofahrzeugen in Indien zu decken. Dieser Schritt ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in Indien.

Die Elektrifizierung des Pkw-Segments in Indien wird in den kommenden Jahren einen starken Aufschwung erleben. Mit über fünf Millionen Neufahrzeugen pro Jahr bis 2023 bietet der indische Automobilmarkt ein enormes Potenzial für die E-Mobilität. Durch die Zusammenarbeit mit Mahindra und anderen Partnern ist der Volkswagen Konzern in der Lage, seine E-Mobilitätsstrategie erfolgreich in Indien umzusetzen. Dies ermöglicht es den Konzernmarken wie Audi, Skoda und SEAT/CUPRA, ihre hochwertigen Elektrofahrzeuge auf dem indischen Markt anzubieten und die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen zu bedienen.

Die MEB-Plattform von Volkswagen ist weltweit bekannt und wird von verschiedenen Automobilherstellern und Kooperationspartnern genutzt. In enger Zusammenarbeit mit Skoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. führt die Volkswagen Konzerntechnologie und ihr Bereich „Platform Business“ die Partnerschaft mit Mahindra. Durch diese enge Zusammenarbeit können beide Unternehmen ihre Ressourcen optimal nutzen und Synergien schaffen. Die Nutzung der bewährten MEB-Plattform ermöglicht es Mahindra, hochwertige elektrische Komponenten in seine Fahrzeuge zu integrieren und seine eigene Elektroplattform INGLO zu stärken.

Die Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und Mahindra im Bereich der E-Mobilität ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Kompetenzen zu bündeln und von den bewährten Technologien der MEB-Plattform und den hochwertigen Einheitszellen von Volkswagen zu profitieren. Mahindra kann dadurch seine eigene Elektroplattform INGLO stärken und qualitativ hochwertige elektrische Komponenten in seine Fahrzeuge integrieren. Gleichzeitig erhält Volkswagen Zugang zum indischen Markt, einem der größten Automobilmärkte der Welt, und kann seine E-Mobilitätsstrategie erfolgreich vorantreiben.